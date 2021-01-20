Mars-Uranüs kavuşuyor: Paranıza pulunuza dikkat!

Hayatımızda bizi sınırlayan ne varsa kurtulmak için harekete geçeceğimiz bir zaman dilimi içindeyiz. Fakat bu harekete geçiş pek de planlı ve programlı bir şekilde olmaz, aksine Mars’ın getirdiği öfke ve agresyonla olma ihtimali epey yüksek. Bu ikili hayatı alt-üst eden kötü sürprizlere de hazırlıklı olmamız gerektiğine dair bir uyarı da aslında. Özellikle Boğa burcunun sembolize ettiği; parasal konular, aşırı inatçılık, çokça sahiplenme, bırakamama, kontrol etme duygusu bizi ciddi krizlere sürükleyebilir.



Canınız risk almak istese de şu 10 gün pek iyi bir opsiyon değil. Belli ki tutkularımız bizi ele geçirecek ve bu duygu ile harekete geçeceğiz. Ama sağduyuyu da elden bırakmamakta fayda var. Oldukça dengesiz ve tutarsız bir enerji yaratır Mars ile Uranüs. Bu yüzden amaçlarınız her ne ise amaçlarınızdan sapmadan yolunuza devam etmenizde fayda var. Yapabilirseniz tabii… Libidonun da oldukça artacağı bu dönem; cinsel anlamda da farklı ve yeni şeyler deneyebilir, yatak odanızı daha hareketli ve renkli bir ortama dönüştürebilirsiniz.



Mars ile Uranüs bir daha 2022 Ağustos ayında bir araya gelecekler. O tarihe kadar böyle bir etki almayacaksınız. Hızlı davranacağınız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tez canlı davranacağız bu 10 gün. Kazalar çok ani gelişebilir, sakarlıklar yakamızı bırakmayabilir. Kesici, delici, yanıcı aletleri kullanırken çok dikkat edin! Özellikle öfkenize hakim olun! Olur olmaz, gerekli- gereksiz sert çıkışlarda bulunmayın. Düşüncesizce, anlamsızca riskler almayın, ölçün tartın biçin planlayın ve risklerinizi öyle alın, kendinize zarar vermeyin dikkat edin. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağızdır. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartacağızdır. Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir, bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Bu ikili BOĞA burcunda olduğundan; paranıza, pulunuza, yatırımlarınıza dikkat edin. Maddi anlamda gereksiz risklerden uzak durun, parasal konular stres noktası haline dönüşebilir.

Dünya açısından ise biraz tehlikeli bir 10 gün olacak. giriyoruz. Depremler ve volkanik hareketlenmeler, dünyada patlamalar, silahlı çatışmalar, büyük yangınlar, büyük kazalar söz konusu olabilir. Askeri hareketlilik olabilir. Bu ikili BOĞA burcunda olduğundan, özellikle finansal açıdan dikkatli olunması gereken bir zaman. Ekonomide sert rüzgarlar esebilir. Sinir bozucu gelişmeler söz konusu olabilir. Bankalarla ilgili krizler oluşabilir. Özellikle paranın güvenliği ile ilgili stresli ve zorlayıcı gelişmeler olabilir. Banka soygunları, ekonomik ciddi dalgalanmalar olabilir. Özellikle yatırımcının kafası çok karışabilir.

Sevgiler..