Mars İkizler burcunda

Bugünkü konumuz küçük şeytan olan Mars ile, zira burç 45 gündür Boğa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç değiştirip İkizler burcuna geçiş yapacak ve 23 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek.

Mars yani nam-ı diğer Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiği konular; harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı gerçekleştirme, yangınlar, kıyasıya bir şekilde mücadele etme, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, yangınlar, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamaları…vs bunlar hep Mars ile sembolize edilir. Ve bu Mars şimdi İKİZLER burcuna geçerek sembolize ettiği tüm bu kavramları İkizler burcu ile birleştirip yoluna devam edecek.

Buradaki etkilerinin ne olacağını anlayabilmemiz için elbette İkizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini bilmeliyiz ki anlamlı cümleler kurabilelim. İkizler ise astrolojide; ifade, iletişim, konuşma, bilgi, seyahatler, eğitim her türlü yazılı-sözlü-görsel iletişim, yayıncılık demektir. Medikal astrolojiye göre; eller, kollar ve dil, zihin ile temsil edilir. Dünya astrolojisine göre de; eğitim sistemleri, her türlü ulaşım ağı, bilgi ağı, internet, gazeteciler, okullar, yayıncılık gibi temalara işaret eder… Şimdi Mars tam da bu İkizler burcunun sembolize ettiği tüm kavramları harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumları da meydana elbette getirmesini bekleriz. Peki bunlar neler olabilir?

Bireysel anlamda kendimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ama zaman zaman beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir, bazen ağzımızdan anlamsız sözler dökülebilir veya yazabiliriz. En olmadı olup olmadık her yerde potlar kırabiliriz. Ama her şekilde iletişim dediğimiz aklımıza gelen her konuda ciddi bir hız geleceği kesin.

Elbette bilginin temsilcisi İkizler de kötücül Mars yerleştiğinde, kötü ve hatalı bilgilerinde bu dönem çok hızlı yayılabileceğini de unutmamak gerek.

Eğer ki Mars harekete geçmek ise ve İkizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ettiğinde, birçok şeyi aklımızda halledebileceğimize işaret eder. Ama sadece akılda, düşünsel olarak. Fiziksel planda eylemlerde eksik kalabiliriz.

Bu dönem çokça ağız dalaşları, kötü ve kırıcı kelimeler ağzımızdan hızlı bir şekilde dökülebilir, dikkat etmeliyiz. Bazen söylemek istediğimiz şeylerde dökülebilir ağzımızdan.

Mars eğer savaşmaksa; İkizler'de iken savaşmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacağız. Belki de sırf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephaneliğimize yerleştireceğiz.

Bu dönem planlar, projeler, alınan kararların stabil olması elbette zordur, sürekli değişir ve kendimizi sürekli değişen koşullara adapte etmeye çalışırken bulabiliriz. Bazen de bu değişen planlar yüzünden sinirlenebiliriz de.

İkizler seyahat ve trafiği sembolize ettiği düşünülürse, tam da bu süreçte trafik kazalarının sayısı artabilir. Trafikte çok daha dikkatli olmalısınız! Ve aracınızın bakım-onarım gibi konularını asla göz ardı etmemelisiniz.

Mars İkizler burcunda iken, konsantre olmak ve odaklanmak pek kolay olmayabilir, Dikkatimiz çok çabuk dağılabilir. Ama öğrenme süreci hızlanır ama öğrenmek istediğimiz konular sürekli değişkenlik gösterebilir ve başladığımız bir eğitimi veya bir kitabı bitirmekte zorlanabiliriz. Veya aynı anda iki eğitime, 2 kitabı da okumaya başlayabiliriz.

Sağlık anlamında eller, kollar hassaslaşabilir. Bir şeyleri keserken, biçerken elimize ve parmaklarımıza dikkat etmeliyiz. Bu dönem zihnimizi oyalayacak bir şeylerle ilgilenmek daha iyi gelir. Bulmaca çözmek, sayılarla oynamak..vb. Ve sık sık kelime oyunları da yapabiliriz.

Tam da bu dönemde internet, sosyal medya gibi konularda stresli gelişmeler yaşanabilir. Sosyal medya firmaları karşı yaptırımlarda artışlar söz konusu olabilir.

Eğitim konusunda birtakım zorlukların da olabileceğini düşünmek hata olmaz. Tam da okulların yavaş yavaş açılmaya başladığı şu günlerde koronanın korkusu veya okullarda alınması planlanan önlemlerle ilgili olabilir bunlar.

Yine köşe yazarları ve gazeteciler içinde stresli durumlar olabilir. Özellikle yanlış haberlerin yayılması, hatalı bilgilerin basılması yüzünden problemler ortaya çıkabilir. İletişim, iletişim alt yapıları, haberleşme alt yapıları ile ilgili zorlu durumlar oluşabilir.

Türkiye haritasında ise Mars 12. ev dediğimiz bir alana geçiş yapıyor. 12. ev çok fazla sağlıkla ilgili temalara işaret eder. Bu dönem hastalıkların özellikle salgın hastalıklarda artışların yaşanabileceği bir zaman. Belki de bu kademeli normalleşme süreci sandığımız kadar hızlı olmayabilir. Ya da belki olmaması gerekir. Bizim ülkece 23 Nisan'a kadar en azından kişisel anlamda şu ana kadar devam ettirdiğimiz önlemlerimizi bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Eğer ki bu dönemi de az vaka oranları ile atlatırsak hepimiz için daha iyi olur. Bu dönem sağlıkla ilgili konularda bir parça zorlanabiliriz.

Özellikle de çok dikkat edilmesi gereken tarihler ise; 23 Mart ve 9 Nisan zamanları çok daha dikkat etmemiz gereken zamanlar. Bu tarihlerde Mars’ın hem Merkür hem de Neptün ile sert kontak kuracağı zamanlar. Hem iletişim konusunda, iletişimin hızı, alt yapısı, sosyal medyası..vb konulardaki streslerin artabileceğini düşünebiliriz. Özellikle 9 Nisan vaka sayılarının artmaması için tedbirlerimizi güçlendirmeliyiz. Bu tarihleri +/- 2 ya da 3 gün gibi düşünebilirsiniz…

Sevgiler..