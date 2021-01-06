Mars Boğa burcunda: Paraya dikkat!

Mars; savaşarak elde etme, mücadele, güç kullanma, aktif olma, hastalıklar, silahlar, savaşlar, patlama, terör, fiziksel enerjimizi ortaya koyuş şeklimiz, kan, ameliyatlar, risk alma, insiyatif kullanma, rekabet, cinsellik, eril enerjiler ve öfkeyle sembolize edilir.



Boğa burcuysa sahip olma duygusu, çalışkan ve üretken ve çok basit bir deyişle ‘fiziki olanı’ sever. Dokunmak, güven duygusu, sabır gerektire durumlar, doğa, toprak, toprakla ilgili her türlü iş ve konu, rahatına düşkünlük, risk almamak, değişime kapalı olma hali, istikrar, finansal her türlü konu ile sembolize edilir. Sağlık olarak ise:Boyun, ense ve boğazı, troid ve beslenme ile ilgili konulardır.



Dünya astrolojisine göre ise; bankalar, tarlalar, seralar, çiçekler ve tohumlar, refah seviyesi, yatırımlar ve yatırımcılar, müzisyenler, ülkede finansal değeri en yüksek olan ulusal ürünler, konfora yönelik alternatif ürünler, değerli taşlar ve mücevherat, ulusal güvenlik ve özel korumalar, hibeler, alım gücü ve likidite yine boğa ile sembolize edilir.



Mars Boğa burcuna zararlı pozisyondadır. İster istemez hızını düşürür, yavaşlar, harekete geçmesi zorlaşır. Burada harekete geçilen konular daha çok para, finans ile ilgili konular olacaktır. Daha çok para kazanmak, parasal konularda ki sorunları çözmek adına harekete geçilecektir. Fakat Mars bu burçta zaten parasal krizler, sorunlar, problemler ister istemez meydana getirecek ve stresler yaratacaktır.



Güvenli duygusunu tehdit eden bir durumla karşılaşıldığında bastırılmış bir öfke, kriz, tepkiler ortaya çıkacaktır bu süreçte. Yine libidonun da yükseleceği bir dönem olacaktır. Bir tarafta sabır ve istikrar gücü diğer taraftan agresyon ve hareke geçilmesi için sabırsızlanan bir prensip Mars var. Bu iki prensibi dengelemek ne yazık ki çok zor. Gaz- fren mekanizmasının ardı ardına çalışması gibi durum meydana getirecektir.



Bu dönem başkalarından maddi bir takım beklentilerimiz var ise, yeteri kadar karşılanmayabilir, ödemelerde sıkça gecikmeler söz konusu olabilir. Bu yüzden bir şeylere güvenerek yatırım yapmak için pekte olumlu bir dönem değil. Eğer ki kişisel olarak kendinize güveniyor, birikmiş bir paranız var ise, beklentisiz bir şekilde yatırım yapacaksanız, başkalarına bağlı kalmadan hareket edebilecekseniz harekete geçebilirsiniz tabii ki.



Bu dönem sahiplenme duygusu çok daha güçlü bir şekilde vurgulanabilir, daha kıskanç davranışlarda bulunabiliriz. Elimizdeki koşulları kaybetmemek adına biraz da olsa sertleşebiliriz.

Dayanıklılık ve büyük bir kararlılıkla harekete geçilir, güçlü ve odaklı bir enerjidir, yolundan kolay kolay sapmaz ve hedef odaklıdır. Savaşlar “Yavaş ve İstikrarlı” bir şekilde yol alarak kazanılır bu dönemde.



Mars ameliyat gibi durumları da simgelediğinden dolayı, özellikle bu dönemde boyun, boğaz, bademciklerle ilgili operasyonlar için uygundur. Özellikle boğaz enfeksiyonlarında artışlar meydana gelebilir.



Bu dönem toprakla ilgili sorunlar, toprakların verimliliği, depremler söz konusu olabilir. Yine toprak kaymaları, heyelanlarda aynı şekilde.

Vergilerle ilgili yeni uygulamalar, yaptırımlar söz konusu olabilir. Bankalar, bankacılık sektörü, faizler, Merkez bankası gibi para ve finans odaklı noktalarda yeni uygulamalara gidilebilir. Özellikle toprak verimliliği düşebilir, tarım ürünleri konusunda stresli durumlar oluşabilir.