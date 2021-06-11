Mars Aslan burcunda: Büyük oyna büyük kazan

11 Haziran itibari ile savunma, harekete geçme, savaşma, mücadele etmeyi sembolize eden Mars gezegeni Yengeç burcunda çıkıp Aslan burcuna geçiş yapıyor. Mars bu burçta 29 Temmuz'a kadar seyahat edecek. Bu dönem motivasyonlarımızı, harekete şeklimiz biraz daha Aslan burcunun doğasında olacağını gösteriyor bizlere.

Aslan burcu astrolojide; kendini ortaya koymak, fark edilir olmak, liderlik etmek, eğlenmek, ego, gurur, yönetmek, eğlence yerleri, çocuklar, liderler, merkez olan yerler, başkentler, lüks tüketim, sahne işleri ile sembolize edilir.

Bu dönem attığımız adımlarla parlamak, fark edilmek, konuşulmak, aferin almak için harekete geçeceğiz. Eğer bu saydıklarımı elde edemezsek bu ister istemez öfke uyandırabilir.

En eğlenceli ve en yaratıcı dönemdir, güzel işler ortaya çıkar, işlerimizi yaparken eğlenmesini de unutmayız. Ama özellikle yöneticilerle ilişkileri dikkatli yönetmek gerekir. Bu dönem otorite ile geçinmek pek kolay olmayabilir. Kişisel egolarımızın, aslında yüksek egolarımız yüzünden zarara da uğrayabiliriz.

Belki de hayatımızda eğlenceye ve oyunlara daha fazla yer açmaya çalışacağız. Ee malum artık yaz mevsimindeyiz. Bu mevsimin doğasına ve ruhuna uygun bir yaşamaya çalışacağız. Yaz mevsimi demişken elbette yaz aşklarından da bahsetmesek olmaz. Mars’ın Aslan burcunda ki seyahati en tutkulu ve eğlenceli yaz aşkları ile de tanıştıracaktır bizleri. Bekar olanların yüzü bu dönem epey gülecek belli ki.

Tabii Aslandan bahsederken o kırılgan gururunu es geçemeyiz! Mars işte bu gurura biraz zarar verebilir. Gurur ile harekete geçerken dikkatli olmakta fayda var.

Bu dönem büyük bir kibir veya gösteriş merakı da yükselebilir. Zaman zaman “ay şuna bak ne görgüsüz, gözümüze soktu resmen xxx markasını” gibi konuşmalar sıkça yapılabilir.

Liderlik edeceğiz, çevremizdeki bir çok insanı harekete geçirmek içinde motive edeceğiz. Bunun yanı sıra organizasyonlar da yapabiliriz. Liderlik ederken de insanları eğlendirerek yapmak lazım, kırarak dökerek değil. Malum işin içinde Aslan olunca, her şeyin en iyisini ben bilirim havası otomatik olarak gelebilir.

Büyük oynayacağımız, risk alacağımız, korkusuz ve cesurca harekete geçebileceğimiz bir dönem.

Sağlık olarak; kalbimize, sırtımıza, omurgamıza dikkat etmeliyiz.

Dünya açısından ise;

Liderlerin öfkeli, buyurgan çıkışlarını daha çok görebiliriz.

Başkent olan yerlerde stresli gelişmeler yaşanabilir, bunlar yangınlar, saldırılar tarzında olabilir.

Çocuklarla ilgili stresli durumlar meydana gelebilir.

Sanat dünyası ile ilgili üzücü durumlar meydana gelebilir. Özellikle sağlıkla ilgili.

Büyük yangınlar söz konusu olabilir bu dönem.

Altın mercek altına almak fayda var…

Temmuz'un ilk 10 günü Mars’ın çok sert açıları var gökyüzünde. Depremler, yangınlar, dünya liderlerinin çok zor duruma düşmesi (sağlık ya da siyasi olarak, skandallar..vb), toplumsal hareketlilik olabilir.