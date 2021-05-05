Aaa Merkür çıldırdı herhalde aylarca ne diye bir burçta bu kadar seyahat etsin diyebilirsiniz ve haklısınız! Bu ve buna benzer sorularınızım cevapları geliyor.

Bir kere bir gezegen kendi yönettiği burçta olduğu zaman asalet kazanır. Asalet kazanmak ne demek? Yaptırım gücü kazanması, avantaj elde etmesi demek. Merkür’de İkizler burcunu yönettiği için Merkür’ün temsil ettiği her konuda süper avantajlı bir dönem başlıyor demek 4 Mayıs itibari ile.

Yani yeni bir şeyleri öğrenirken zorlanmayacak hatta keyif alacaksınız.

Kendinizi ifade etmeni her zamankinden çok daha kolay olacak.

Anlaşmalar ve sözleşmeler ciddi avantajlar kazandıracak

Ticari konularda güzel ve iyicil gelişmelerde olmasını bekleyebiliriz.

Fikir alış- verişlerinin hızlanacağı, sosyal medya paylaşımlarının da çokça artacağı bir süreç olacaktır.

Elbette bu dönem dedikodu ve gıybetin de dibine vuracağımız bir dönem olacak hepimiz için. Gönül ister ki atomu parçalama yöntemlerini öğrenelim ama kimin nerede ne giydiği ve kiminle olduğu gibi gündelik bilgiler de bizi epey eğlendirebilir bu dönem.

Merkür İkizler döneminde aldığımız kararlar çabucak değişebilir, karşılaştığımız her yeni koşulla aldığımız kararları revize edebiliriz. Kısacası değişen şartlar zihinsel hızlı adaptasyon söz konusu.

Öğrenmenin hızı artarken yeni bir dil öğrenmek, hobilerinizle ilgili eğitimler almak içinde şahane bir zaman dilimi olacak. Veya bazılarınız evinde karaladığı yazıları, şiirleri, denemeleri, romanları bastırmakta isteyebilir.

Reklam, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım gibi işlerden de fayda sağlayacağımız bir dönem olacaktır.

Amma velakin bu Merkür 30 Mayıs’ta 3 haftalık geri hareketine başlayacak. Ama durdu, gölgesi derken siz bu tarihi 26- 27 Mayıs gibi düşünün derim. Bu yüzden tüm yeni başlangıçlarınızı, projelerinizi, almak istediğiniz elektroniklerinizi 26 Mayıs’a kadar halledin olsun bitsin!

Köprüden önce son çıkış 26 Mayıs kısacası!