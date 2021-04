Koç burcunda venüsyen yeni ay: Kontrol eden kaybeder

Yeni ay Koç burcunda olacağından dolayı, Koç burcunun sembolize ettiği konular sürekli gündemimizde olacağına işaret etmekte. Koç burcu ise; harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar, ilkel dürtüler ile sembolize edilir.



Koç burcundaki yeni ay ile hayatımıza belli bir oranda hız ve tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyonlar almamız gereken bir dönem olacak. Amaçlarımız ve hedeflerimiz ne ise ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde de edebileceğiz. Koç burcu yeni başlangıçlarla ilgili olduğundan tam da bu yeni ay zamanı hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Belki de bu yeni başlangıçlar daha önce yapılmamış, ilk olan bir şeylerin de öncülüğü olabilir. Zaman zaman çabuk öfkelenip, ani tepkilerde verebiliriz. Zaten Koç yeni ayı zamanı sabırdan bahsetmek pek kolay olmaz. Her işimizin hızlı hızlı olmasını isteriz.



Hamilelik ve çocuk sahibi olmakla ilgili konularda gündeme gelebilir. Ya da varsa çocuklarımızla ilgili önemli konuları netliğe kavuşturabilir bu konuda da yeni adımlar atabiliriz.



Pek tabi ara sıra sakarlıklarda peşimizi bırakmayabilir, zaman zaman dürtüsel ve ilkel davranabiliriz. Hatta bazen kibar olmamız gereken noktalarda kibar olmak pek kolay olmayabilir. Hayatımızdaki insanların bencilliğinden şikayet edebilir, bazen bizler de bencilce davranışlarda bulunabiliriz.



Sağlık olarak ise; yeni ay Koç burcunun 22. derecesinde meydana geleceğinden dolayı; yanak kasları, çiğneme kaslarına dikkat edilmesinde fayda var. Bu alanlarda ağrılar, sızılar söz konusu olabilir.



Bu yeni ayın başrol oyuncusu Venüs olacak. Venüs; ilişkiler, mutluluk, aşk ve sevgi kavramları ile ilgilidir. Bu yüzden bu yeni ayda ilişkiler ciddi bir şekilde mercek altına alınacak demektir. Yalnız özel hayatında bencil olanlar bu yeni ayda kaybeder. Ama diğer yandan yeni ay etkisi olacağından dolayı yeni aşkların, ilişkilerin başlaması da çok muhtemeldir.



İşin içinde Venüs olduğundan dolayı, estetik ve güzellikle ilgili konularda elbette önem kazanacak. Ama Venüs zararlı pozisyonda olduğundan, estetikle ilgili konularda arzu edilen sonuca ulaşmak kolay olmayabilir.



Venüs; parasal koşullarla da ilgili olduğundan dolayı, düşüncesizce para harcama, dürtüsel harcamalar, parayı tutamamak gibi etkileri de olabilir. Finansal açıdan size zarar verecek harcama ve yatırımlardan uzak durmakta fayda var.



Yeni ay zamanı Venüs ile Pluton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Mevcut ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda güç ve kontrol etme arzularınızı dikkatli yönetmelisiniz. Gereksiz kıskançlıklar ve aşırı sahiplenici durumlar özel hayatınızda krizler yaşamanıza neden olabilir. Ya da ilişkilerde kaybetme korkusu yüzeye çıkabilir ve korku ile hareket ederken daha büyük hatalar yapılabilir. Libido da bu yeni ay zamanı yükselebilir. Diğer yandan Venüs kadınları temsil ettiğinden dolayı, bu yeni ay zamanı kadınlarla ilişkileri dikkatli yönetmeli. Kadınlarla ilişkilerde ciddi krizler oluşabilir.



Bu yeni aya Pluton’un sert açıları olacak Oğlak burcundan. Her şeyi kontrol etmeye çalışırken otorite figürlerle de çatışmalara işaret edebilir. İş hayatımızda özellikle ilişki yönetimine ekstra dikkat ve özen göstermemizde fayda var. İş hayatımızda büyük değişiklikler söz konusu olabilir. Bir takım psikolojik sorunları veya korkuları tetikleyebilir. Belki de korkuların üstüne giderek bunları aşma, dönüştürme zamanı olarak kullanabilirsiniz bu yeni ayı. Ama siz yine de bu yeni ay zamanı kimseyle tehditvari konuşmalar içinde bulunmayın.



Neyse ki bu yeni aya Jüpiter ve Mars’ın destekleyici açıları da elbette olacak. Jüpiter sayesinde yeni başlayan işlerin ve projelerin hızla büyüyeceğine işaret etmekte. Fırsatlar ve şanslarda elde edilebilecektir. Özellikle dostlardan ve arkadaş çevrelerinden. Mars’ın desteği ile de güç ve motivasyon katacaktır. Korkusuzca harekete geçme, iradeli olma, zorlukların üstesinden gelebilme gücü katacaktır. Özellikle her iki planet hava grubu burçlarında yer aldıklarından dolayı; bilgi- iletişim becerileri sayesinde her türlü durumu kotarabileceksiniz.



Yeni ayın dünya üzerindeki etkilerine baktığımızda ise;



Koç burcu dünya astrolojisine göre; yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin dürtüsel çıkışları, sansasyonlar, enerji kaynakları, güneş enerjisi, askeri konular, savaş, sporcular, kahramanlık yapanlar, çocukları sembolize eder. Bu yeni ayda Venüs başrolde olduğundan; kadınlar ve altın da önem kazanacaktır.



Her an ortaya çıkabilecek bir savaş rüzgarlarının esmesi söz konusu. Yine yangınları tetikleyici olabilir. Kadınlarla ilgili krizler, cinsel skandallar, cinsel tacizlerle ilgili skandal durumlar. Cinsel yaşamla ilgili olayların ortaya çıkması beklenebilir.



Ekonomik olarak ise “altın” yakından takip edilmeli bu dönemde. Dünyada ekonomik manipülasyonların dönebileceğini de unutmamak gerekir.



Baten Kaitos sabit yıldızı etkin olacak bu yeni ayda. Bu yıldız; çöken binalar ve mayınlarla ilgilidir. Bu konularda bir takım olaylar meydana gelebilir.



Koç burcunda meydana gelecek olan bu yeni ayın Türkiye üzerindeki etkilerine göz attığımızda ise;



Türkiye açısından önemli bir yeni ay. Meclis ve bakanların olduğu alana düşüyor. Meclisteki kadınlarla ilgili önemli gelişmeler ve kadınlar güçlenmesi. Kadınları ilgilendiren yasaların mecliste gündeme gelmesi. Bazı bakanlıklarda değişim ve yapılanma söz konusu olabilir.



Türkiye haritasında Satürn’ü tam karşısında. Aslında etkilerini öncesinden almaya başladık bu yeni ayın. Zira yeniden kapanma, kısıtlanma ile ilgili bu ki sizler bu yazıyı okurken hafta sonu karantinasında evinizdesiniz.



Finansal konular önem kazanacak bu yeni ay zamanı. Özellikle Venüs’ün temsil ettiği altınla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olabilir. Dış ittifaklarla bir takım pürüzler ortaya çıkabilir. Çocuklarla ilgili konular yine bu yeni ay zamanı gündeme sık gelebilir ama çocuklarla ilgili kısıtlama, çocukların zarar görmesi, çocuklarla ilgili önemli temalar diyebiliriz.