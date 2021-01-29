Kader sayısı nasıl hesaplanır? Kader sayısının anlamı

Kader Sayısı, isim ve soyismin denk geldiği rakamların toplamıyla öğrenilebilmektedir. Bu numara, sahip olunan kişilik özelliklerini nitelemektedir. Doğum tarihindeki rakamları toplayarak ulaşılan rakam ise geleceğe dair bilgiler için önem arz etmektedir.

KADER SAYISI NASIL HESAPLANIR?

Örneğin, hesaplayacağımız isim Ayşe Türk olsun. 1+7+1+5 (AYŞE), 2+3+9+2 (TÜRK) bizim toplayacağımız rakamlar olacak.

Topladığımız rakam 30 oluyor. 3+0 rakamlarını topladığımızda ise 3 rakamına ulaşıyoruz. Bu rakam kader sayısını vermektedir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ J K L M N O-Ö P Q R S-Ş T U-Ü V W X Y Z

KADER SAYISI 1

Yaratıcılık, bağımsızlık, özgünlük, ego, kendine düşkünlük. Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardan, hükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır.

Meslekler: Elektrik mühendisi, cerrah, büyükelçi, iş adamı, bilim adamı, araştırmacı, lider, kaptan.

KADER SAYISI 2

Sezgi, iş birlik anlayışı, tasarım ve kavrama, aşırı duyarlılık, bağımlılık. Bu insan sevgi dolu, barış yanlısı, eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.

Meslekler: Turizmci, gazeteci, şarkıcı, dansçı, yazar.

KADER SAYISI 3

Sanat kabiliyeti, sosyal kişilik, dostluk meyli, yüzeysellik, ziyankarlık. Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever. Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir.

Meslekler: Öğretim üyesi, avukat, yargıç, büyükelçi, asistan, polis, felsefeci, bankacı, reklamcı.

KADER SAYISI 4

Pratiklik, uygulayıcılık, güvenilirlik, bükülmezlik, Sağlamlık. Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır.

Meslekler: Pilot, madenci, tekniker, modacı, mühendis, astrolog, öğretim görevlisi

KADER SAYISI 5

Özgürlük, uyum kabiliyeti, gezginlik, değişkenlik, erotizm meyli. Cesur, yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır.

Meslekler: Mühendis, satış & pazarlamacı, muhasebeci, gazeteci, radyocu, televizyoncu, broker, emlak komisyonculuğu.

KADER SAYISI 6

Aşk, sorumluluk, anlayış, her işe karışmak, kıskançlık. Sıcak, koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır.

Meslekler: Kuyumcu, mühendis, mimarlık, gıda müfettişi, roman yazarı, bürokrat, sanatçı.

KADER SAYISI 7

Ruhsallık, zihni analizcilik, zeka, eleştiricilik, sır saklama ve baskıcılık. Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır.

Meslekler: Film sinema sektörü, seyahat acentesi, hostes, doktor, kimyager.

KADER SAYISI 8

Yöneticilik yetenekleri, organizasyon yeteneği, güçlülük, maddi ve adil. Güçlü, kararlı ve sonuca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır.

Meslekler: Oyuncu, mühendis, polis, belediye başkanı, siyasetçi müzisyen.

KADER SAYISI 9

Sanatkar, hümanist, romantik, duygusallık, konfor, sezgili, duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır.

Meslekler: Ceo, lider, polis, komutan, itfaiyeci, çocuk doktoru, bankacı, uçak mühendisi.