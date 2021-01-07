İlişkilerde ciddiyet zamanı

Venüs astrolojide temel olarak, nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Ve 1 Şubata kadar bu konuları daha çok oğlak burcunun temsil ettiği konular karşılayacak demektir.



İlişkileri, aşkı ve hatta parasal konuları biraz daha gerçekçi ve ciddi bir şekilde ele almanın zamanı geldi. Hem mevcut ilişkilerde sorunlardan artık kaçamayız hem de yeni ilişkilere başlarken daha bilinçli ve uzun süreli ilişkilere başlama motivasyonumuz yüksek olur. Artık sevgi için emek harcama zamanı! Sevginin emek ve sabır gerektiren bir olgu olduğunun bilincine varmaya başlayacağız. Tabii ilişkiler arenasında zaman zaman kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bunun size psikolojik olarak zarar verdiğini karşınızdakine açıklayın ve bu konunun üstesinden gelin ya da bir süreliğine ilişkinize ara verin. Bu dönem kendi değerimizi bilmek, kendimizi sevmek bir parça zor olabilir. Kendimizi sevmek için dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyabiliriz, Tabii aslında Venüs’ün oğlak burcunda çalışma prensibi, sevgiden çok saygı üzerine kurulu olacaktır. Belki sevgi ile ilgili bir takım konular halledilebilir ama konu saygıya gelince tamda bu süreçte, pekte yumuşak davranmayabiliriz. Bu yüzden hem sosyal hem de özel ilişkilerinizde saygılı olmaya özen gösterin. Bu süreçte ilişkilerde stratejik olmak ön plana çıkacaktır.



Bu dönem partner seçimlerimizde ise, ayakları yere sağlam basan, işi gücü olan, kendine yetebilen, maddi anlamda biraz daha güçlü kişileri tercih edebiliriz. Kolay kolay, 2 gönül bir olunca samanlık seyran olur diyemeyiz. İlişkilere yaklaşımımız biraz daha gerçekçi olacaktır. İlişkiler arenasında biraz muhafazakar davranabiliriz.



İlişkiler öyle çok hızlı başlayıp gelişmez, bir oğlak ciddiyeti ve ağırbaşlılığı görülür. Biraz daha mesafeli, ciddi, ağır başlı, kurallarla ilişkiler gelişim gösterir.

Ticari anlamda ortaklıklar başlatmak içinde harika bir dönemdir.



Bu dönem iş aşkları çok görülebilir, partnerler aynı kurumda çalışan kişiler arasında seçilebilir, patronlara aşık olunabilir, iş yaptığımız kişilerle, müşterilerle yakınlaşmalar söz konusu olabilir.



İş hayatında ilişkileri doğru strateji ile yönetebileceğimiz takdirde başarı yakalama oranımız çok daha fazla artacaktır. Bu süreçte gardrobumuza belki takım elbiseler, iş kıyafetleri, gece elbiseleri, bizi biraz daha ciddi gösterecek kıyafetler alabiliriz.



Diş bakımı, cilt ve estetik bakım için uygun bir dönemdir, diz ve kemikler önem kazanır, iskelet ve duruşla ilgili çalışmalar yapılabilir, vücut bol bol nemlendirilmelidir. Diş estetiğine önem verebilir bununla ilgili tedavi olabilirsiniz. Keza bu süreçte cilt bakımı yaptırabilir, yaşlılık işaretlerini ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Sevgiler..