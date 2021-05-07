İlişkilerde aklınızı kullanın!

Sevgi, aşk, mutluluk, parasal konularla ilgili beklentilerimizi daha çok ikizlervari bir atmosferle tatmine edeceğimize işaret etmekte.

Bu dönem yeni insanlarla tanışmak isteriz, onları merak ederiz, sosyal olmak isteriz, insan hikayeleri duymak isteriz, dedikodulardan keyif alırız.

İkizlerin değişken yapısı Venüs ile birleşince bu ilişkilere de yansır. Birini beğenirken aklınız bir başkasında kalabilir mesela! Eee biraz ilişkilerde karar vermek, kiminle devam edip etmeyeceğiniz konusunda ikilemlere düşebilirsiniz. Ama aslında cevap çok basit! Elbette en zeki, en nüktedan, en bilgili, en iyi kendini ifade edene kayar gönül!

Çünkü Venüs İkizler bilgiye ve akla aşıktır! Karşınızdaki kişiler ne kadar bilgili olur ve sizlere yeni bir şeyler öğretirse o kadar o kadar etki altında kalırsınız.

Eee pek tabii bu dönem ilişkilerde bağlanma sorunları ortaya çıkabilir, birilerine söz vermek işinize gelmeyebilir, ya da birileri size bu sözü veremeyebilir. Bu da akabinde derin ve yoğun ilişkiler yerine daha yüzeysel ilişkileri beraberinde getirebilir. Ama biriyle tanıştınız diyelim sabahlara kadar sohbet, muhabbet hiç yorulmazsınız. Ama dönüp baktığınızda konuştuğunuz şeyler ceviz kabuğunu doldurmayacak temalar olduğunu da fark edebilirsiniz.

Venüs İkizlerin keyifli taraflarından biri de, var olan ilişkinizde diyelim ki birtakım krizler söz konusu. Hiç dert etmeyin! İkizlerin objektif ve akılcı tarafları ile sorunlar büyümeden zekice çözüm de bulacaktır.

Venüs, mutluluk ve keyifle ilgili. Ve İkizlere geçtiği anda; okumak, öğrenmek, seyahat etmek, anlamak, anlatmak daha çok mutluluk verir. Ve mutluluk veren konular sürekli değişir. Farklı konu ve tecrübelere karşı da açık bir hale getirir sizi.

Venüs; bakım ve güzellik demektir. İkizlerde eller ve parmakları yönetir. Bu dönem ellerinize bakımlar yaptırmak, tırnak sağlığınıza özen göstermek takma tırnaklar, farklı desenlerde ojelerle parmaklarınızı güzelleştirebilirsiniz.

Sevgiler.