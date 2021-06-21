Güneş Yengeç burcunda

21 Haziran itibari ile amaçlarımızı, hedeflerimizi ve odak noktamızı sembolize eden Güneş burç değiştirip, ikizler burcundan çıkıp Yengeç burcuna geçiş yapacak. Şimdiden tüm Yengeç burçlarının doğum günleri bu vesile ile kutlu olsun.

Güneş’in Yengeç burcuna geçişinin mevsimsel bir önemi de var! Zira bugün itibari ile yaz başlıyor ve hava sıcaklıkları giderek artmaya başlayacak. Hatta köpek terleten sıcakları gelecek Güneş’in Sirius yıldızı ile birlikte oluşu ile ki bununla ilgili özel bir yazı hazırlayacağım.

Şimdi dönem Yengeç dönemi; odak noktamız, hedeflerimiz Yengeç burcunun sembolize ettiği konular olacak. Peki nedir bunlar bir bakalım;

· Aile ve güven duygusu

· Vatani konuların önemi

· Gayrimenkul ile ilgili konular

· Anılar, eskiler, gelenekler ve görenekler

· Hedefe doğru giderken temkinli davranmak hatta etrafından dolaşmak

· Sevdiklerini güvenliğini sağlamak

· Birikim ve yatırım yapmak

· Beslemek ve korumak

· Taşınmak- yer değiştirmek

· Aidiyet duygusu

· Hamilelik ve çocuklar

İlgileneceğimiz ana konular haline dönüşecektir. Güneş’in Yengeç burcundaki 1 aylık seyahati sürecinde yapacağı önemli kontaklar ise;

23 Haziran'da Güneş ile Jüpiter arasında şahane bir görünüm olacak. Coşku ve iyimserliğin yükselmesi anlamına gelmektedir. Koruyucu kalkandır. Neşe ile ilişkilidir. Yurtdışı, yabancılar, uluslararası işleriniz sıkıntısız, problemsiz hallolur bilginiz olsun. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır. İşleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar anlamına gelir, hayatınıza iş anlamında, özel anlamda, maddi anlamda her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans gelebilir, gözünüzü 4 kulaklarınızı 8 açın, gelen fırsatları elinizin tersiyle itmeyin.

15 Temmuz günü Güneş ile Neptün arasında şahane bir görünüm olacak. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Bugün denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Eğer imkânınız var ise bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler... Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok.

18 Temmuz günü ise Güneş ile Pluton arasında sert bir kontak olacak. Bugün otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumlar meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. Yalnız bugünlerde bir şeyleri takıntı haline getirmekte çok kolay olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına da karşıda. Babanın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık bu duygulardan uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz bir baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin.

Sevgiler…