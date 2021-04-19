Güneş Boğa burcunda: Ehl-i keyf zamanı

Astrolojik olarak Güneş; odak noktamız, amaç duygumuz ve kariyerimiz ile ilgilidir. Bu 1 aylık süreçte Boğa burcunun temsil ettiği konular amaçlarımız olacak, odaklanacağımız konuların Boğa burcunun sembolize ettiği konular olacak ve kariyerimizde de Boğa gibi davranacağız.



Astrolojik olarak BOĞA burcu; istikrar, güven, parasal konular, keyif ve mutluluk veren konular, yeme-içme, sadakat ile ilişkilidir. Bu bir aylık süreçte hızlı ve koşturmalarla dolu hayatın yerini biraz daha dingin ve sakin bir atmosfere bırakmaya başlayacak.



Hayatımızda istikrar istediğiniz hangi konular var ise bunlar için çalışmalara başlayabiliriz. Güven bu bir aylık dönemde birçok alanda çok dikkat ettiğimiz konu olacak. Bu yüzden de adım atarken çok daha dikkatli ve temkinli adımlar atmaya çalışacağız belli ki. Özellikle iş ve kariyerimizi ilgilendiren konularda risk almamaya özen göstereceğiz.



Boğa dönemi; bizler için paranın kıymetini biraz daha fazla bildiğimiz bir dönemdir. Daha çok para kazanmak, yatırım yapmak, alım-satım işleri ile ilgilenmek gündemimizden belli ki kolay kolay düşmeyecek.



Boğa zamanı; hayattan, doğadan, yediklerimizden ve içtiklerimizden çok daha fazla keyif ve haz aldığımız bir dönemdir. Ve elbette biraz daha kilo almak kolaylaşabilir. Daha fazla tembellik etmek isteriz, bize haz ve keyif veren konulara hayatımızda daha çok yer açabiliriz.



Yeni deneyimlere çokta açık olacağımız bir süreç değildir, aksine elimizde olanları korumak, istikrarı sağlamak daha önem kazanır. Ve bu dönem başlayan ilişkiler ve işlerin daha kalıcı olma ihtimali çok daha yüksektir.

Bu dönem toprakla ilgilenmek, evinizde saksıları çiçeklendirmek, saksıların topraklarını değiştirmek, toprak almak-satmak içinde uygun bir zamandır.



Sağlık olarak ise; kilo, boyun ve boğaz bölgeleri hassas olabilir bu dönemde. Soğuk algınlığı, tutulma, ses kısıklığı ortaya çıkabilir.



Dünya açısından ise; ekonomik ciddi dalgalanmaların yaşanabileceği bir dönem bu 1 ay. Özellikle kripto para piyasalarında çok önemli gelişmeler olabilir.



Güneş’in 1 aylık Boğa burcu seyahati sürecinde yapacağı diğer gezegenlerle kontakları ise şöyle;

30 Nisan günü: Güneş ve Uranüs birlikte hareket edecekler. Özgürlük, isyan, ani iş ve parasal fırsatlara işaret etmekte. Sınırlamalara kolay kolay gelemeyiz. Kripto paraları mercek altına almakta fayda var.



3 Mayıs günü: Güneş ile Satürn arasında sert bir görümüm olacak. Otorite ile çatışmalar, amaçlara giden yolda engellerin ortaya çıkması, kariyer konusunda zor bir gün. Erkeklerin ve babanın sağlığı olumsuz olabilir.



13 Mayıs günü: Güneş ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok.