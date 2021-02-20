Güneş balık burcunda; yaratıcılık, şifa ve kabule geçme zamanı

Ve balık burcuna geçişi ile beraber Balık burcunun sembolize ettiği konular odak noktamız olacak, kariyerimizde biraz daha balık burcu gibi davranacağız aynı şekilde otorite ile kuracağımız ilişkilerde de biraz daha balığın sembolize ettiği şekilde yaklaşacağımıza işaret eder. Güneş 1 ay boyunca balık burcunda seyahat edecek. Şimdiden tüm balık burcu arkadaşlarımızın doğum günü kutlu olsun diyelim ve hemen bu süreçte bizi neler bekliyor göz atalım.



Balık burcunun astrolojik olarak sembolize ettiği konular; hayal dünyası, duygular, yaratıcılık, sanata dair her türlü konu, kabule geçmek, affetmek, sezgiler ve hisler, spiritüel her türlü konu, merhamet ve vicdanlı davranma, aldanma ve kandırılma, romantik koşullar, dini konular, odaklanma sorunları, zaman zaman gerçeklerden uzaklaşmak ile ilgilidir.



Güneş’in balık burcuna geçişi ile artık enerjiler yumuşamaya ve sakin olmaya başlar. Büyük savaşlar, koşturmacalar yerini kabule geçmeye bırakır. Ego savaşları düşmeye başlar, daha hassas ve sezgisel bir dönem başlamış olur. Duygular oldukça yoğun yaşanırken empati duygumuzda da güçlenme başlar. Merhamet duymak, başka insanlara yardım etmek bir çok krizi sevgi ile çözmek çok daha olasıdır. Sezgilerin de güçlenmeye başladığı, rüyaların ön plana çıktığı, rüyalarımızın çokça etkisi altında kaldığımız bir dönemdir bu. Kararlarımız mantıklı ve objektif olmaktan çok duygularımız yön verir.



Zaman zaman hayallere dalmak, gerçeklerden uzaklaşmak, sanatla ilgilenmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, resim yapmak, film ve fotoğraf çekmek hoşumuza gider. Ama diğer yandan bunu abartıp gerçeklerden de kaçabilir, uzaklaşabiliriz. Romantik ortamlar oluşturmak, duyguları paylaşmak, başkalarına yardım etmek ruhumuza iyi gelir.



Yaşamda kapital konuların peşinde koşmaktansa daha manevi ve sipiritüel temalarla ilgilenmeye başlayabiliriz. Meditasyon yapabilir, enerji çalışmaları yapabilir, kendimizi izole edebilir ve yalnız kalmak isteyebiliriz. Tabii balık dönemi aklımızın çokta yerinde olmadığı bir zamandır, unutkanlıklar yaşayabilir, odaklanma sorunları olabilir, hesap hataları yapabilir, dalgın ve düşünceli olabiliriz.



Güneş’in bu 1 aylık seyahati sürecinde kuracağı kontaklar şu şekilde olacaktır;



25 Şubatta Güneş ile Uranüs arasında güzel etkileşim olacak; Hayatımızda bu hafta radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Özgür, daha bağımsız bakış açıları yakalamak çok daha kolay olacaktır.



5 Martta Güneş’in Ay düğümleri ile sert açısı olacak; değişen koşul ve şartlara göre hızlı adapte olmamız gereken zamanlar, planlar ve kararlar çok çabuk değişebilir.



11 Martta ise Güneş ile Neptün birlikte hareket edecekler; Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir.



16 Martta ise Güneş ile Pluton arasında destekleyici bir etkileşim olacak; amaçlarımıza giden yolda kararlı davranacağız, güçlü kişilerden yardımlar alabiliriz. Başka insanlara fayda ve yardım edebileceğimiz bir gün.