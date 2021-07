Güneş Aslan burcunda: Yazın en eğlenceli zamanları başlıyor

Güneş temel olarak amaç duygumuz ve odaklandığımız konuları temsil eder. Güneş aslan burcunda iken de odaklanacağımız ana konular; eğlenmek, liderlik etmek, çocuklar, yatırım araçları, hobiler, keyif veren konular, gösteriş, gurur gibi temalar olacaktır.

Genel anlamda oldukça eğlenceli, keyifli bir süreç başlıyor. Yaşadığımız her anı mutlu ve keyifli kılmaya çalışacağımız, hobilerimize ve bize iyi gelen konulara hayatımızda çok daha fazla yer açacağımız bir dönem olacak. Bu süreçte yeni hobilerde edinebiliriz.

Sahne sanatlarına, gösterilere, şovlara ilgimiz daha da artabilir. Yönetken özelliklerimizi daha rahat bir şekilde dışa vurabiliriz. Fakat oturduğu yerden yönetken demek daha doğru olur sanırım. Sonuçta aslan organize etmeyi ve idare etmeyi sever, gidip çalışmayı değil. Hatta gölge tarafı ile bu dönem biraz tembellikte yapabiliriz.

Eğlence demişken; bu dönemde evlilikler, düğünler, nişanlar artar. Davetler, organizasyonlar, gösteriler ve konserlerin biri biter biri başlar. Aslan; muhteşem organizasyon yeteneği olan bir burçtur çünkü insanları nasıl eğlendireceğini bilir. Bu dönem eğlencenin dibine de vurabiliriz.

Krizleri gurur meselesi haline döndürmeden çözmekte de yarar var bu dönemde. Biraz alınganlığımız artabilir. Aslında bir şekilde her şeyin merkezinde olmak isteyeceğiz ya da en azından öyle hissetmek isteyeceğiz. Ama bu gerçekleşmezse o zaman huysuzlanabiliriz.

Sanat ve yaratıcılık gerektiren her türlü faaliyet içinde oldukça keyifli bir dönem olacaktır. Riskli yatırımlar daha çok ilgimizi çeker, borsayı takından takip edebilir, piyango oyunları oynayabiliriz. Aslan özellikle altını sembolize ettiği için, bu dönem altın fiyatlarında yukarı doğru bir ivme görebiliriz. Ama tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

Çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgilenmek, hamile kalmak için de harika bir dönemdir.

Güneş’in bu 1 aylık süreçte yapacağı kontaklar ve etkileri ise;,

2 Ağustos (+/-2) gün: Güneş ile Satürn ile karşı karşıya olacak; Bugünler zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz de. Kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Sağlık olarak, dişler, kemikler, cilt, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Otorite figürler ve baba ile ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. İş konusunda önünüze engeller çıkabilir, işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yeni iş girişimleri için pek de uygun bir dönem değildir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner ve siz yapmamak gibi lükse sahip olmazsınız. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Birileri hayatınıza karışıyor ve size kısıtlamalar getiriyor olabilir. Sağlık ve enerji bakımından kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu transit genellikle içinden çıkamadığınız, size yük ve sorumluluk getiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir.

7 Ağustos (+/-2) gün: Güneş ile Uranüs kare açıda olacak; Otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder, kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz fakat bu değişiklikler ve kararlar için hiç uygun değil gökyüzü. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. Sağlık olarak kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.

20 Ağustos (+/-2) gün: Güneş ile Jüpiter karşı karşıya; Aşırı yemek yemek, aşırı içmek, aşırı kumar, aşırı alışveriş... Dikkat edin. Egoyu şişiren bir durum da yaratabilir, gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçının hafta başına kadar, dikkatli olun. Her türlü konuyu abartmaya eğilimli olabilir, rahatlıkla yoldan çıkabilirsiniz. Tembelliğe eğilim artabilir, her işin kolayına kaçabilirsiniz. Gerçeklerden kaçabilecek derecede üzerinize bir iyimserlik çökebilir. İllegal olan her türlü konudan uzak durun. Yurtdışı ile ilgili konularda sorunlar meydana gelebilir. Kendi şansınıza gereksiz yere çok fazla güvenebilir, gereksiz yere riskler alabilirsiniz ve bu yüzden zarar görebilirsiniz. Hayatınızı tehlikeye atacak girişimler, ekstrem sporlar için hiç uygun bir gün değildir. Her türlü konuda beklenti düzeyiniz aşırı yüksek olabilir, beklentilerinizi normal seviyeye çekmeye özen gösterin. Maddi anlamda girişimler için hiç uygun bir zaman değildir. Yatırımlar için de geçerlidir bu. Terfi için görüşmeler yapmak, zam istemek için de uygun bir dönem değildir. Maddi anlamda müsrifçe harcamalar yapmaya çok daha fazla eğilimli olabilirsiniz. Paranızı israf etmeyin.