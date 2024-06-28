Elektrik üretimi nisanda yüzde 1,4 azaldı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 33,3'ü hidroelektrik, yüzde 15,6'sı ithal kömür, 14,6'sı rüzgar, yüzde 11,8'i linyit ve yüzde 10,1'i doğal gaz santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalışla 22 milyon 237 bin 253 megavatsaate geriledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,8 artarak 19 milyon 259 bin 158 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 38,8’i sanayi, yüzde 30'u mesken, yüzde 25'i kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer aboneler tarafından gerçekleşti. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 3,9, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

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TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı, nisanda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 49 milyon 964 bin 275'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,2 artış görüldü. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,8 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 163 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,5'ini doğal gaz, yüzde 24,8'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 12,5'ini rüzgar, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.