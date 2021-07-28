Egolu konuşmalar zamanı

Bu dönem ifadelerimiz, konuşmalarımız bol miktarda otoriter tarzda olabilir. Bildiğimiz şeyleri göstermek, bak ben ne kadar çok şey biliyorum tadında iletişim süreci başladı diyebiliriz aslında.

Ayrıntılara takılmadan büyük resme odaklanacağımız, kuracağımız iletişimde başkalarını ikna etme konusunda oldukça iyi olabileceğiz. Kelimeler ağızdan samimi, spontane ve eğlenceli bir şekilde çıkar. Tabii sabit bir burçta seyahat edecek olan Merkür, bizim ifadelerimiz ve alacağımız kararların da sabitlik içereceğine işaret eder. Bu bir yandan inatçılık getirirken diğer yandan yeni fikirlere de kapalılığı da getirebilir.

Kuracağımız iletişimde başkalarını motive etme, harekete geçirme konusunda da başarılı olabileceğiz. Ama diğer yandan Aslan burcunun drama özellikleri Merkür ile birleşince oldukça eğlenceli anlatımlara sahne olabileceği gibi bazen olaylar öyle bir anlatılır ki, sanki sadece anlatan kişinin başına bu dünyada ilk defa geliyor hissiyatı ile dinleriz, veya bizde kendimizi böyle ifade edebiliriz.

Çok fazla eleştirileri kabul etmeyeceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Gölge yönü ile fikirlerimizi ifade ederken zaman zaman kibirli davranabiliriz. Ya da sürekli kendimizi anlatmak, kendimizi övmek de isteyebiliriz. Yaratıcı çalışmalar yapmak içinde harika bir zaman dilimidir. Krizler yaratıcı, eğlenceli fikir ve düşüncelerle çözülmeye başlar. Merkür Aslanda iken; dikkat çekmek, alkış almak, puan toplamak için oldukça iddialı fikirler atabiliriz ortaya.

Tiyatro, sahne, dans, müzik, yaratıcılıkla ile ilgili bir şeylerin eğitimine başlamak için güzel bir dönemdir. Organizasyonlar yapmak, şirket açmak, organizasyon şirketi açmak, eğlence yeri açmak içinde uygun bir zaman dilimi sayılabilir. Bu dönem koçluk yapan kişiler için oldukça verimli geçecektir.

Sevgiler..