DoÄŸanÄ±n â€˜kusurlarÄ±naâ€™ selam!

Bir şehir düşünün ki binalara, ağaçlara, çiçeklere üniforma giydirilip hizaya sokulsa ancak bu kadar nizami olabilir. Her şey cetvelle çizilmiş gibi, en ufak bir sapmaya yer vermeyecek kadar düzenli, derli toplu. Ne bir çiçek kafasına göre açabilir, ne başıboş bir dal sokağa sarkabilir. Kurallara sıkı sıkıya bağlı üç bahçıvan şehrin düzeninden sorumlu.

Gözde Başkent’in eğlenceli çizimleri keşfedilmeyi bekleyen detaylarla dolu. Kurallar konusundaysa mizahıyla döktürüyor Başkent. Renkler, balonlar, bisikletler, UFO’lar, oynayan çocuklar, sokak hayvanları, otlar, börtü böcek... Uçan kuş bile azade değil kural ve yasaklardan.

Mavi tulumlu, sarı çizmeli üç bahçıvan her gün ellerinde listeleri, tabelaları ve cetvelleriyle uygun adım parkın yolunu tutuyor. Otun biri fazla mı uzamış, yasaklı bir böcek parka mı girmiş, yanlış renkte açan bir çiçek mi var? Hoop, bahçıvanlar orada.

Onlar nizamı tekrar tekrar tesis ededursun, yamru yumru kocaman bir meteor, tozu dumana katarak parkın orta yerine düşüveriyor. Ne büyük felaket, kabul edilemez bir karmaşa! Üç bahçıvan işi gücü bırakıp meteora takıyorlar bu defa kafayı. Ellerinde en hassas ölçüm aletleri dahil her türlü araç gereç ve plan projeyle onu geldiği yere göndermeye kararlılar.

Oysa düzeni altüst eden meteor mükemmeliyetçilere, aşırı kontrolcülere ve kusursuzluğu arayanlara neşeyle el sallıyor. Etrafına yıldızlardan getirdiği yaşam tozlarını serpiştirerek...



METEOR!

Gözde Başkent

Çınar Yayınları, 2022

40 sayfa, 48 TL.

KAYIP GÜLÜMSEMENİN PEŞİNDE...

Catherine Rayner’in, ilhamını doğanın büyüleyici anlarından aldığı kitabı ‘Ağustos ve Kayıp Gülümsemesi’ her şeyden önce bir görsel şölen. Yaprak yığınının arasında bir anda gözümüze çarpan uğurböceği, ağaçların tepesinde cıvıldaşan tropikal kuşlar, okyanusların dibindeki rengârenk balık sürüleri, kum tepeleriyle dolu uçsuz bucaksız çöller, havanın buz kestiği yüce dağların zirvelerinde mora çalan gün batımı...

Bakmaya doyamadığımız bütün bu anlar yavaş yavaş büyüyen bir tebessüm konduruyor yüzümüze. Bu yolculukta en çok ihtiyacımız olan da bu. Kaplan Ağustos’la birlikte kayıp gülümsemesini arıyoruz çünkü.

Ağustos, görkem ve zarafetin vücut bulduğu bir Sibirya Kaplanı. Gülümsemesini kaybettiği için çok üzgün ama durumuna boyun eğmeyecek kadar da kararlı. Kocaman gerinip koyuluyor yola; uğurböceğiyle burun buruna geliyor, kuşları dinliyor, balıklarla yüzüyor, çölleri aşıyor, zirvelere tırmanıyor. Yol aldıkça kararlılığının arttığını, ruhunun adım adım canlandığını hissediyoruz. Dikkatli gözler yolculuğunun başındaki üzgün ifadesinin giderek kaybolduğunu, siyah çizgilerinin altındaki turuncu vücudunun daha bir ateşe çaldığını fark edecektir. Ama kendisi henüz bunun farkında değil.

Ne zaman ki yağmur damlaları pıt pıt sekmeye başlıyor etrafında, çılgınca dans edip dönmeye, hoplayıp zıplamaya, su birikintilerine girip çıkmaya başlıyor Ağustos. İşte aradığı tatlı, kocaman gülümsemeyle tam o sırada karşılaşıyor.

Ağustos kendi gülücüğünü bulmakla kalmıyor, bizlere de zaman zaman kaybettiğimiz tebessümü ve mutluluğu nerede aramamız gerektiğini hatırlatıyor.



AĞUSTOS VE KAYIP GÜLÜMSEMESİ

Catherine Rayner

Çeviren: Murat Murat

Ketebe Yayınları, 2022

32 sayfa, 49 TL.