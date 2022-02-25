DoÄŸanÄ±n â€˜kusurlarÄ±naâ€™ selam!

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Bir ÅŸehir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ki binalara, aÄŸaÃ§lara, Ã§iÃ§eklere Ã¼niforma giydirilip hizaya sokulsa ancak bu kadar nizami olabilir. Her ÅŸey cetvelle Ã§izilmiÅŸ gibi, en ufak bir sapmaya yer vermeyecek kadar dÃ¼zenli, derli toplu. Ne bir Ã§iÃ§ek kafasÄ±na gÃ¶re aÃ§abilir, ne baÅŸÄ±boÅŸ bir dal sokaÄŸa sarkabilir. Kurallara sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± Ã¼Ã§ bahÃ§Ä±van ÅŸehrin dÃ¼zeninden sorumlu.

GÃ¶zde BaÅŸkentâ€™in eÄŸlenceli Ã§izimleri keÅŸfedilmeyi bekleyen detaylarla dolu. Kurallar konusundaysa mizahÄ±yla dÃ¶ktÃ¼rÃ¼yor BaÅŸkent. Renkler, balonlar, bisikletler, UFOâ€™lar, oynayan Ã§ocuklar, sokak hayvanlarÄ±, otlar, bÃ¶rtÃ¼ bÃ¶cek... UÃ§an kuÅŸ bile azade deÄŸil kural ve yasaklardan.

Mavi tulumlu, sarÄ± Ã§izmeli Ã¼Ã§ bahÃ§Ä±van her gÃ¼n ellerinde listeleri, tabelalarÄ± ve cetvelleriyle uygun adÄ±m parkÄ±n yolunu tutuyor. Otun biri fazla mÄ± uzamÄ±ÅŸ, yasaklÄ± bir bÃ¶cek parka mÄ± girmiÅŸ, yanlÄ±ÅŸ renkte aÃ§an bir Ã§iÃ§ek mi var? Hoop, bahÃ§Ä±vanlar orada.

Onlar nizamÄ± tekrar tekrar tesis ededursun, yamru yumru kocaman bir meteor, tozu dumana katarak parkÄ±n orta yerine dÃ¼ÅŸÃ¼veriyor. Ne bÃ¼yÃ¼k felaket, kabul edilemez bir karmaÅŸa! ÃœÃ§ bahÃ§Ä±van iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bÄ±rakÄ±p meteora takÄ±yorlar bu defa kafayÄ±. Ellerinde en hassas Ã¶lÃ§Ã¼m aletleri dahil her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ gereÃ§ ve plan projeyle onu geldiÄŸi yere gÃ¶ndermeye kararlÄ±lar.

Oysa dÃ¼zeni altÃ¼st eden meteor mÃ¼kemmeliyetÃ§ilere, aÅŸÄ±rÄ± kontrolcÃ¼lere ve kusursuzluÄŸu arayanlara neÅŸeyle el sallÄ±yor. EtrafÄ±na yÄ±ldÄ±zlardan getirdiÄŸi yaÅŸam tozlarÄ±nÄ± serpiÅŸtirerek...



METEOR!Â

GÃ¶zde BaÅŸkent

Ã‡Ä±nar YayÄ±nlarÄ±, 2022

40 sayfa, 48 TL.

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KAYIP GÃœLÃœMSEMENÄ°N PEÅžÄ°NDE...

Catherine Raynerâ€™in, ilhamÄ±nÄ± doÄŸanÄ±n bÃ¼yÃ¼leyici anlarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± â€˜AÄŸustos ve KayÄ±p GÃ¼lÃ¼msemesiâ€™ her ÅŸeyden Ã¶nce bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len. Yaprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n arasÄ±nda bir anda gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze Ã§arpan uÄŸurbÃ¶ceÄŸi, aÄŸaÃ§larÄ±n tepesinde cÄ±vÄ±ldaÅŸan tropikal kuÅŸlar, okyanuslarÄ±n dibindeki rengÃ¢renk balÄ±k sÃ¼rÃ¼leri, kum tepeleriyle dolu uÃ§suz bucaksÄ±z Ã§Ã¶ller, havanÄ±n buz kestiÄŸi yÃ¼ce daÄŸlarÄ±n zirvelerinde mora Ã§alan gÃ¼n batÄ±mÄ±...

Bakmaya doyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n bu anlar yavaÅŸ yavaÅŸ bÃ¼yÃ¼yen bir tebessÃ¼m konduruyor yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze. Bu yolculukta en Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z olan da bu. Kaplan AÄŸustosâ€™la birlikte kayÄ±p gÃ¼lÃ¼msemesini arÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼.

AÄŸustos, gÃ¶rkem ve zarafetin vÃ¼cut bulduÄŸu bir Sibirya KaplanÄ±. GÃ¼lÃ¼msemesini kaybettiÄŸi iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼n ama durumuna boyun eÄŸmeyecek kadar da kararlÄ±. Kocaman gerinip koyuluyor yola; uÄŸurbÃ¶ceÄŸiyle burun buruna geliyor, kuÅŸlarÄ± dinliyor, balÄ±klarla yÃ¼zÃ¼yor, Ã§Ã¶lleri aÅŸÄ±yor, zirvelere tÄ±rmanÄ±yor. Yol aldÄ±kÃ§a kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ruhunun adÄ±m adÄ±m canlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyoruz. Dikkatli gÃ¶zler yolculuÄŸunun baÅŸÄ±ndaki Ã¼zgÃ¼n ifadesinin giderek kaybolduÄŸunu, siyah Ã§izgilerinin altÄ±ndaki turuncu vÃ¼cudunun daha bir ateÅŸe Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edecektir. Ama kendisi henÃ¼z bunun farkÄ±nda deÄŸil.

Ne zaman ki yaÄŸmur damlalarÄ± pÄ±t pÄ±t sekmeye baÅŸlÄ±yor etrafÄ±nda, Ã§Ä±lgÄ±nca dans edip dÃ¶nmeye, hoplayÄ±p zÄ±plamaya, su birikintilerine girip Ã§Ä±kmaya baÅŸlÄ±yor AÄŸustos. Ä°ÅŸte aradÄ±ÄŸÄ± tatlÄ±, kocaman gÃ¼lÃ¼msemeyle tam o sÄ±rada karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.

AÄŸustos kendi gÃ¼lÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bulmakla kalmÄ±yor, bizlere de zaman zaman kaybettiÄŸimiz tebessÃ¼mÃ¼ ve mutluluÄŸu nerede aramamÄ±z gerektiÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor.



AÄžUSTOS VE KAYIP GÃœLÃœMSEMESÄ°Â

Catherine Rayner

Ã‡eviren: Murat Murat

Ketebe YayÄ±nlarÄ±, 2022

32 sayfa, 49 TL.