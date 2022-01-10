Diyete başlamak için bu tarihlere dikkat!

Dolunay zamanları diyete başlamak için idealdir. Dolunaydan hemen sonra Ay küçülmeye başlar; yapacağımız diyetten maksimum fayda sağlayabilir, daha hızlı bir şekilde kilo verebiliriz. Vücudumuzda oluşan ödemi atmamız daha da kolaylaşır. Özellikle dolunay sonrasındaki ilk 3-4 gün içinde diyete başlamanızı öneririm. 2022’deki dolunay tarihleri:
- 18 Ocak: 27 derece Yengeç burcunda Dolunay
- 16 Şubat: 27 derece Aslan burcunda dolunay
- 18 Mart: 27 derece Başak burcunda dolunay
- 16 Nisan: 26 derece Terazi burcunda dolunay
- 14 Haziran: 23 derece Yay burcunda dolunay
- 13 Temmuz: 21 derece Oğlak burcunda dolunay
- 12 Ağustos: 19 derece Kova burcunda dolunay
- 10 Eylül: 17 derece Balık burcunda Dolunay
- 9 Ekim: 16 derece Koç burcunda Dolunay
- 8 Aralık: 16 derece İkizler burcunda