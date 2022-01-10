Diyete başlamak için bu tarihlere dikkat!

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Dolunay zamanları diyete başlamak için idealdir. Dolunaydan hemen sonra Ay küçülmeye başlar; yapacağımız diyetten maksimum fayda sağlayabilir, daha hızlı bir şekilde kilo verebiliriz. Vücudumuzda oluşan ödemi atmamız daha da kolaylaşır. Özellikle dolunay sonrasındaki ilk 3-4 gün içinde diyete başlamanızı öneririm. 2022’deki dolunay tarihleri: