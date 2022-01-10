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Diyete başlamak için bu tarihlere dikkat!

#Astroloji#Diyet#Dolunay
Diyete başlamak için bu tarihlere dikkat
Dinçer Güner

Envai çeşit diyet listeleri ve farklı beslenme şekilleri size kilo verdiriyor olabilir. Özellikle bunu bir uzman kontrolünde yapıyorsanız ve listenizi o hazırlıyorsa şahane! Benim naçizane tavsiyemse gökyüzü rehberliğinde işe küçük bir motivasyon katmak.

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Dolunay zamanları diyete başlamak için idealdir. Dolunaydan hemen sonra Ay küçülmeye başlar; yapacağımız diyetten maksimum fayda sağlayabilir, daha hızlı bir şekilde kilo verebiliriz. Vücudumuzda oluşan ödemi atmamız daha da kolaylaşır. Özellikle dolunay sonrasındaki ilk 3-4 gün içinde diyete başlamanızı öneririm. 2022’deki dolunay tarihleri:

  • 18 Ocak: 27 derece Yengeç burcunda Dolunay
  • 16 Şubat: 27 derece Aslan burcunda dolunay
  • 18 Mart: 27 derece Başak burcunda dolunay
  • 16 Nisan: 26 derece Terazi burcunda dolunay
  • 14 Haziran: 23 derece Yay burcunda dolunay
  • 13 Temmuz: 21 derece Oğlak burcunda dolunay
  • 12 Ağustos: 19 derece Kova burcunda dolunay
  • 10 Eylül: 17 derece Balık burcunda Dolunay
  • 9 Ekim: 16 derece Koç burcunda Dolunay
  • 8 Aralık: 16 derece İkizler burcunda
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#Astroloji#Diyet#Dolunay

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