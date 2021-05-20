Dilimize ve zihnimize kuvvet!

Bu 1 aylık süreçte, odak noktamız, hedeflerimiz, işimizle ilgili konuları İkizler burcunun temsil ettiği temalar karşılayacak demektir.

Artık daha fazla iletişim halinde olacağımız, kendimizi daha fazla ifade etmek isteyeceğimiz, bir sürü yeni bir şeyler öğrenirken bir dolu da yeni insan tanıyacağımız bir süreç olacak hepimiz için.

Tüm iletişim kanalları ile aktif ve dinamik bir iletişim içinde olurken diğer yandan fikirlerimiz ve yapmak istediklerimizde günün koşullarına göre sürekli değişkenlik gösterebilir.

Elbette bu dönem hem sohbetin hem de gıybetin de dibine vuracağımız, günlük iletişimde diğer insanların ne yaptıkları, neler söyledikleri ve neler yaşadıkları da ilgimizi çekecektir.

Okumak için alıp kenara attığımız kitaplar, dergiler..vs her ne varsa okumak için şimdi tam zamanı. Ama İkizler döneminde öyle ağır, ağdalı kitaplar yerine daha okunması kolay, hafif, kısa bir şeyleri okumak daha çok işimize gelebilir.

Satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, eğitim, e-ticaret gibi konulara eğilebilir, bu konularda yatırımlar yapabilirsiniz.

Güneş’in bu 1 aylık yolculuğunda gökyüzünde diğer gezegenlerle kuracağı kontaklar ve etkileri ise şöyle olacaktır;

21 Mayıs Güneş ile Jüpiter arasında stresli bir görünüm olacak; abartılı her türlü davranıştan uzak durmak, parasal anlamda dikkatli adımlar atmak, şansına fazla güvenip fırsatları kaçırmamak gerek

3 Haziran Güneş ile Satürn arasında güçlü bir kontak olacak; Hayatı daha fazla ciddiye alabileceksiniz, girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortamı daha yüksek olacaktır. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Amaç ve hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi gerçeğe çok daha rahat dönüştürebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Kariyer planlaması için çok uygun bir zaman olacaktır sizler için.

14 Haziran'da ise Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak; modumuzun düştüğü, enerjimizin düştüğü zamanlardır. Sağlığımıza da ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle zehirlenme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yatırım yapmak, hayatın gidişatını etkileyecek önemli kararlar için hiç uygun değildir. Kandırılma, dolandırılma riskli yüksel bir gün.