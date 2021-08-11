Dilimiz sivrileşiyor

Bilgi, iletişim, ifade, konuşmayı sembolize eden Merkür 30 Ağustos'a kadar Başak burcunda seyahat edecek.

Kelimeleri kullanırken çok daha dikkatli ve hassas, hataları hemen bulma konusunda usta, detaylara oldukça hakim olacağımız bir dönem olacak belli ki.

Her türlü konuda tüm süreçleri büyük bir dikkate takip edeceğimiz bir dönem olacak. Yalnız işler istendiği gibi gitmediğinde veya kontrolden çıktığı anda dilimiz sivrileşebilir ve biraz gergin olabiliriz.

Kısa vadeli planlar yapma konusunda oldukça usta olabileceğiz. Bazı ayak işleri bu dönem bizi yoracak olsa da, başkalarına tavsiyeler ve akıllar verme konusunda oldukça hevesli olacağız.

Bu dönem herhangi bir işin ayrıntılarını öğrenmek bize hiç sıkıcı gelmez. Tabi bu dönem dil performansımızda da gözle görülür bir artış olmasını bekleyebiliriz. Özellikle sivri dilli cevaplar verme konusunda da hızlı olabileceğiz.

Merkür; başak burcunu sever çünkü bu burçta yönetici konumdadır. Temsil ettiği; ticaret, eğitim, iletişim, ifade, karar verme, konuşma konusunda da aktif ve sağlıklı bir şekilde çalışabileceğini gösterir. Bu yüzden bu dönem eğitimlere başlamak, imzalar atmak, elektronik aletler almak için verimli bir zaman demek pekte hatalı olmaz.

Bu dönem çer çöp bilgiler yerine, faydalı ve kullanışlı bilgilere odaklanacağız ve de bilgiyi de çok rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Yine bu dönem çokça sağlık konuları üzerine araştırmalar yapabilir, okuyabilir, bilgi sahibi olabiliriz

Yine bu dönem mesleki eğitimler alarak kendimizi geliştirmek içinde harika bir dönemdir. İş ve kariyerimizle ilgili konuları da büyük bir ustalıkla yönetebilir, stratejiler oluşturabiliriz.

Merkür’ün 30 Ağustosa kadar ki seyahatinde yapacağı önemli kontaklar ise;

25 Ağustos günü Merkür ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Etki süresi +/-3 gün gibi düşünebilirsiniz:

Düşüncelerinizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmek zorlaşabilir. Açık ve net bir iletişim kurmak için çaba göstermek mümkün. Yanlış anlaşılmaya ve yanılgılara düşmemek için ekstra dikkat harcamak gerekebilir. Diğer yandan dalgın ve dikkatsiz hareket ederseniz eşya kayıplarına, unutkanlıklara kapılmak ve yolda yanlış yöne gitmek de mümkün. Kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette vb. noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Önemli imza gerektiren durumlar için birkaç gün beklemekte yarar vardır.

26 Ağustos günü ise Merkür ile Pluton arasında güçlü bir kontak olacak.

Konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp, enine boyuna inceleyebileceğiniz bir transittir. Psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsattır. Kayıp bir şeyi arayıp bulmak veya bir sırrı ortaya çıkarmak daha kolay olacaktır. Düşünce gücünüzle etkilemek ve başkalarının görüşlerini değiştirmek için etkili olabilirsiniz.

İşlerinizde size odaklanma gücü verecek bu açı kalıbı sayesinde düşüncelerinizi toparlayıp, iradenizi ortaya koyabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ifadenizi etkin kılmak için işe yarayacak bir transittir.