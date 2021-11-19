Bir lunapark sevinci: â€˜Finkâ€™

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Murat MenteÅŸ romanlarÄ±, Ä±srarlÄ± okurlarÄ±nÄ±n ziyadesiyle aÅŸina olduÄŸu Ã¼zere, sÄ±radan bir hikÃ¢yenin Ã§ok Ã¶tesinde bir deneyim yaÅŸatÄ±r okuruna. Ãœstelik bu sÄ±radanlÄ±ÄŸÄ± yalnÄ±zca iÃ§erik dÃ¼zeyinde deÄŸil, biÃ§imsel olarak da kÄ±rar ve her yeni romanÄ± bu sÄ±radÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± biraz daha ileri gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Ä°lk kitabÄ±na vurulup zamanla, ele aldÄ±ÄŸÄ± konulara ve o konularÄ± iÅŸleyiÅŸ biÃ§imine alÄ±ÅŸtÄ±kÃ§a aynÄ± tadÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, yavanlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸimiz yazarlardan deÄŸildir o. Kendine alÄ±ÅŸtÄ±rmayan, her kitapta hem iÃ§erik hem anlatÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtmaya devam eden bir yazar MenteÅŸ. Ãœstelik dÃ¶nÃ¼p bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 2005â€™te yayÄ±mlanan â€˜DublÃ¶rÃ¼n DilemmasÄ±â€™ romanÄ±ndan beri epey yeni roman da eklendi kÃ¼lliyatÄ±na. Bu ilk romanÄ±n ardÄ±ndan â€˜Korkma Ben VarÄ±mâ€™, â€˜Ruhi MÃ¼cerretâ€™, â€˜Antika Titanikâ€™ ve (ÅŸimdilik) iki kitaplÄ±k bir seri olan ve â€˜mÃ¼teveffa yazarlarla sÃ¶yleÅŸilerâ€™ ÅŸeklinde tanÄ±mlanan â€˜Derde Deva Randevuâ€™ adlÄ± kitaplarÄ± yayÄ±mlanan MenteÅŸâ€™in yeni romanÄ± â€˜Finkâ€™ de Alfaâ€™dan Ã§Ä±ktÄ±.

Murat MenteÅŸâ€™in roman evreninde dolaÅŸmak, bir lunaparktaki farklÄ± aletleri denemeye benzetilebilirse eÄŸer, â€˜Finkâ€™e belki de en Ã§ok roller coaster yakÄ±ÅŸÄ±r (Her ne kadar bizde hÄ±z treni diye anÄ±lsa da Ä°ngilizce sÃ¶yleniÅŸ, romanÄ±n hissini daha Ã§ok yansÄ±tÄ±yor gibi). Okurun ilk sayfadan itibaren hem zamanda hem de mekÃ¢nda savrulduÄŸu, olaylarÄ±n ve karakterin iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n karmaÅŸasÄ±na ve hÄ±zÄ±na kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hatta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yer yer dÃ¼ÅŸecekmiÅŸ gibi hissetse de lunaparkÄ±n gÃ¼venliÄŸinden, aletin baÅŸÄ±ndaki gÃ¶revlinin ehliyetinden ve dahi raylarÄ±n saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe etmediÄŸi bir yolculuk.

Asya-Pasifik Ã¼lkelerinde tam 10 yÄ±l fÄ±rtÄ±na gibi esen top-model GÃ¶ksenin YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n, yahut UzakdoÄŸu Ã¼lkelerinde tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ismiyle Goku Skyâ€™Ä±n â€˜inanÄ±lmaz ama gerÃ§ekâ€™ hikÃ¢yesi olarak aktarÄ±lan â€˜Finkâ€™, yazarÄ±n aÄŸzÄ±ndan, bu kitabÄ±n neden ve nasÄ±l yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir aÃ§Ä±klamadan sonra kalemi ana karakter GÃ¶ksenin YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a veriyor. GÃ¶kseninâ€™in dÃ¼mene geÃ§mesiyle birlikte de okurun bindiÄŸi vagon birden hÄ±z kazanÄ±yor ve keskin dÃ¶nemeÃ§lerde, dik iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda yol almaya baÅŸlÄ±yor.

2002 senesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Best Model of Turkey yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinciliÄŸi KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸâ€™a kaptÄ±ran GÃ¶kseninâ€™in kendini UzakdoÄŸuâ€™da kÃ¼resel markalarÄ±n reklam yÃ¼zÃ¼ olarak bulmasÄ±yla baÅŸlayan sÄ±radÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ±, karakterin aÄŸzÄ±ndan kaotik bir anlatÄ±mla sunuluyor. Birbirini takip etmeyen, Ã§oÄŸu zaman aralarÄ±nda bir baÄŸ kurmakta zorlanÄ±lan parÃ§alar, Ã§Ã¶zÃ¼lmeyi bekleyen bir yapbozun parÃ§alarÄ± gibi savruluyor anlatÄ±cÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan. Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla takÄ±lan, YakuzalarÄ±n kara listesinde yer alan, krallarÄ±n, prenslerin, emirlerin Ã¶zel defilelerine Ã§Ä±kan ve onlarÄ±n isteklerini reddeden, tÃ¼m o gÃ¶steriÅŸli podyum yaÅŸamÄ±nÄ±n ortasÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼lkelerin cami cemaatlerinden eksik olmayan GÃ¶ksenin, Goku ya da cami cemaatlerinde bilindiÄŸi adÄ±yla Muhammed Ali, bu kaotik yaÅŸamÄ±n zihninde ve ruhunda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izleri anlatÄ±m biÃ§imiyle okura yansÄ±tmakta oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ±.

Ã–te yandan Murat MenteÅŸ, sÃ¶zÃ¼ karaktere bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmanÄ±n rahatlÄ±ÄŸÄ±yla anlatÄ±mda da farklÄ± bir tarz deniyor. KurallÄ± cÃ¼mlelere aÅŸina, dÃ¼z roman anlatÄ±mlarÄ±na alÄ±ÅŸkÄ±n okur, â€˜Finkâ€™ okurken, bir hayli devrilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nen cÃ¼mlelerin sÄ±klÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ilk anda afallayacak olsa da bir noktadan sonra anlatÄ±nÄ±n kendi iÃ§inde oluÅŸturduÄŸu ritme, ahenge ve kafiyeye alÄ±ÅŸÄ±yor ve hatta bu melodik anlatÄ±mÄ± daha iyi duyabilmek iÃ§in yer yer satÄ±rlarÄ± yÃ¼ksek sesle okurken buluyor kendini. Bu baÄŸlamda manzum hikÃ¢ye geleneÄŸinden de faydalanan â€˜Finkâ€™, yazarÄ±n sadÄ±k okurlarÄ± iÃ§in bir lunapark sevinci olmaya aday.



FÄ°NKÂ

Murat MenteÅŸ

Alfa YayÄ±nlarÄ±, 2021

286 + 24 kuÅŸe sayfa, 29 TL.