Aşktan yana romantik ve keyifli bir dönem başlıyor

Venüs’ün temsil ettiği bu konular daha çok Balık burcunun sembolize ettiği konularla birleşecek demektir. Balık burcu ise astrolojide; kendini adamak, hayaller, sanat, romantizm, sinema, video, resimler, izole olmak demektir.



Venüs Balık burcunda asalet kazandığı bir pozisyondadır, Venüs astroloji terminolojisinde yücelir. Değer ve asalet kazanır. Bu iyi bir şeydir. Buradan anlamamız gereken Venüs’ün doğası ile balık burcunun doğası birbirini tamamlayarak olumlu ve güzel gelişmeler olacağını düşünebiliriz Venüs’ün sembolize ettiği konularla ilgili.



İlk sırayı elbette aşk alacaktır. Aşta kabule geçmenin, romantizmin, hayallerin, kendini adamanın, mutluluğun daha çok artacağı, ilişkilerin doğasının biraz yumuşayacağı, daha sevgi ve merhamet dolu olacağını düşünmek hata olmaz. Aşktan keyif ve haz alacağımız, yeni ilişkilerin daha çok bu temada başlayacağına işaret eder. Mevcut ilişkilerde ki hatalar affedilir, ilişkilerdeki savaşlar yerini barış ve huzur dolu zamanlara bırakabilir. Sevgiliye romantik sürprizler hazırlamak, ilişki ile ilgili hayaller kurmak, aşkın ve ilişkinin keyfini çıkarma zamanı. Ama tabii her zaman gerçeklerden de uzaklaşmadan, kendinizi sonu olmayan bir ilişkiye adamadan bunları yaşamak daha kıymetli olacaktır.



Bazen de ilişkilerde spiritüel deneyimler yaşanabilir. Örneğin aynı anda birbirinizi aramanız, aynı anda aynı şeyleri düşünmek veya aynı gece karşılıklı olarak birbirinizi rüyanızda görmemiz gibi… Bazen ilişkilerde sınırları belirleyememek, sınırları çizememekte bir soruna neden olabilir. Ya da gölge tarafı ile sadece işimize geldiği gibi görmeye çalışabiliriz de. Aslında karşınızda sobaya atılmaya hazır bir odun vardır ama siz kocaman bir meşe ağacı görebilirsiniz. İşte bu noktada hayaller ile gerçekler arasında çizginin belirsizleşeceği bu süreçte kendinizi kaptırmadan, adamadan önce dikkatli olmalısınız.



Böyle asaletli bir Venüs zamanı, her türlü ortaklık, anlaşma, sözleşme ve evlilik içinde uygun bir zaman olacaktır.



Bu dönem başka insanlara yardım etme, ihtiyacı olan kimselerin yanında olma çok daha iyi gelir.



Estetik kaygılar artar, önce kendinizi sonra etrafınızı daha da güzelleştirmeye çalışabilirsiniz. Bu dönem her türlü yaratıcı, sanatsal eylemler içinde çok uygundur. Müzik, resim, dans ve sahne sanatları ile ilgilenmek, moda, tekstil, kozmetik gibi alanlara eğilmek için harika bir dönemdir.



Venüs’ün Balık burcunda seyahat edeceği bu süreç aşk anlamında en çok; Balık, Akrep, Başak ve yükselen burcu bu olanlara fayda olacaktır, özellikle bekar olanlara.



Sevgiler...