Aşkın Kölesi Oluyoruz: Venüs Başak Burcunda

Venüs Başak burcunda asalet kaybettiği yani değer kaybettiği bir pozisyonda olacak. Değer kaybetmesi demek, Venüs’ün temsil ettiği konular olması gerektiği kadar keyifli çalışmayacağına işaret etmekte.

Venüs Başak burcunda iken çapkınlıkların bir kenara kaldırıldığı, ilişkilerde kendini adamanın ve hizmet etmenin keyif verdiği bir dönem başlıyor diyebiliriz. Karşımızdaki kişiyi mutlu etmek için onun hoşuna gideceği ayrıntılara önem ve değer vereceğiz bu süreçte. Bazen abartıp aşkın kölesi durumuna da düşebiliriz.

Yeni başlayan ilişkilerin daha sessiz ve temkinli bir şekilde ilerleyeceği bir zaman dilimidir bu. Bu yüzden birinden hoşlanıyorsanız üzerine atlamadan, korkutmadan yaklaşmakta yarar var. İlişkiler biraz daha utangaç ve çekinik ilerleyebilir, yeni başlayanlar. Venüs Başak burcunda iken, ilişkilerin ana teması aslında "Yarar sağlamak" üzerine olacaktır. Salt duygu ve romantizm dinamiği ile başlamaz. Elbette bu dönem birilerini beğenmek pekte kolay olmaz. Başağın ayrıntıcı ruhu Venüs ile birleştiğinde, ilişkilerde fazlası ile ince eleyip sık dokuduğumuz, armudun sapından üzümün çöpüne dikkat ettiğimiz bir dönem olur. Bazen de ilişkilerde dırdır etme ve eleştirme dozunu da arttırabilir bu etki.

Bu dönem ilişkilerinizde, karşınızdaki kişinin yaptığı şeyleri daha çok takdir edin.

Bu dönem yapılacak alış-verişlerde lüks, gösteriş yerine daha çok pratikte kullanışlı, anlamlı şeylere paramızı harcamak isteriz. Alacağımız şeyin gerçekten işe yarayıp yaramaması, fayda sağlayıp sağlamaması önem kazanır.

Günlük kıyafetler daha az gösterişli, sade, temiz, pak, derli toplu iyi aile çocuğu stili olabilir. Bu döne rejim yapmak, faydalı detokslar yapmak içinde harika bir dönemdir.

Venüs’ün Başak burcunda seyahat ettiği süreçte yapacağı diğer gezegenlerle kontaklar ise;

3 Ağustos (+/-3 gün): Venüs ile Uranüs arasındaki olumlu kontak ile; Eğer ki yalnızsanız, değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise, daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir. Cinsel anlamda her zamankinden daha çabuk bir şekilde uyarılabilirsiniz. İlişkiler çok ani başlayıp, aynı hızda sona erebilir, ilişkiler uzun soluklu ve ömürlü olmayabilir. Tarz olarak sınırlarınızı ve kurallarınızı aşabilir, sıra dışı, farklı modeller ve tarzlar deneyebilirsiniz. Bu makyajınız da olabilir, kıyafetleriniz de olabilir, saçınız da olabilir. Kısa süreli, cinsel aktiviteli buluşmalar oldukça heyecan verici olacaktır. Arkadaş çevrenizde veya bulunduğunuz gruplarda değişik insanlarla karşılaşmak veya yeni bir enerji ve dinamizm ile yeni aktivitelere başlamak için uygun bir zamandır.

10 Ağustos (+/-3 gün): Venüs ile Neptün arasında sert kontak ile; Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Uyuşturucu, uyarıcı, kumar gibi bağımlılıkları olan kişilerden lütfen çok uzak durun. Aldatma ve aldatılma oranının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. Sağlık olarak, boğaz, böbrek ve üreme organlarına dikkat etmelisiniz. İlaç kullanımında dikkatli olun, ilaçların yan etkileri kendini daha güçlü bir şekilde gösterebilir. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkânsız hale gelir. Yaratıcılık potansiyelinizi kullanmak ve ortaya dökmek için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmemek doğru olabilir çünkü yanlış kararlar almak olası. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilere girmek mümkün. Vereceğiniz sözleri düşünerek vermekte fayda var, sonradan tutamayacağımız sözler vermek iyi olmayacaktır. Bu arada size verilmiş bazı sözlerin de tutulmadığını görebilirsiniz. Hayal kırıklığı ve yanıldığınızı hissetmek bu transitin en kötü etkisi olabilir. Bazen böyle yüzleşmek istemediğimiz bir durumla istemeden karşı karşıya kalabiliriz. Hayalci, dalgın ve çok ciddi konulara dalmak istemeyeceğiniz bir gün olabilir.

12 Ağustos (+/-3 gün): Venüs ile Pluton arasında üçgen açı ile; İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Bugün ilişkilerde, özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir bugün. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugün güçlü ve söz sahibi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Gücünüzü ve iradenizi nasıl yönlendirdiğinizi, isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz. Çıkarlarınızı düşünmek isteyeceksiniz. Bunun yanında bir ilişkiniz sizi zorlayabilir ve bu kişi üzerinizde baskı yaratan durumlara neden olabilir. Yoğun ve sizi derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabilirsiniz. İlişkinizin veya iş hayatınızın sırtınıza yüklediği sorumlulukların ciddi anlamda sizi etkilemeye başladığını görebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekârlar ise bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle arada cinsel çekim yaşanabilir. Bazen duygularımız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duyguları derinden yaşayabiliriz ve kimseye bir şey belli etmeyebiliriz. Venüs Plüton kontaklarında bedenimizle mutlu olmak önem kazanır, irademizi kullanarak değişmek ve dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz