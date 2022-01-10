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2022’de Merkür’ün geri harekette olduğu günler

#Astroloji#Merkür#2022'De Merkür
2022’de Merkür’ün geri harekette olduğu günler

Yeni yıla girerken Merkür’ün geri harekette olduğu zamanları unutmamak gerek! Merkür’ün geri hareket ettiği dönemde, yeni bir iş , projeye başlanmaz, imzalar atılmaz, elektronik aletler alınmaz.

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Başımızın tatlı belası Merkür, Güneş’e en yakın gezegen olduğundan günlük hayatımızın akışındaki her türlü iletişimden, anlaşmadan, eğitimden, seyahatlerden ve elektronik meselelerden sorumlu!

4 ayda bir 3 hafta kadar geri hareketiyle hayatlarımızı derinden etkiliyor. Merkür retrosu zamanları yeni bir işe başlamak, imza atmak ve hele ki elektronik aletler almak için hiç uygun bir dönem değildir.

2022’de Merkür’ün geri harekette olacağı zamanları not ettim. Daha Merkür geri hareketine başlamadan tüm elektronik aletlerinizi yedeklemeli, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi buna göre organize etmelisiniz.

Bu tarihler;

14 Ocak-5 Şubat arası,

10 Mayıs-4 Haziran arası,

9 Eylül-3 Ekim arası,

29 Aralık-20 Ocak 2023 arası...

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#Astroloji#Merkür#2022'De Merkür

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