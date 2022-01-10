2022’de Merkür’ün geri harekette olduğu günler

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Başımızın tatlı belası Merkür, Güneş’e en yakın gezegen olduğundan günlük hayatımızın akışındaki her türlü iletişimden, anlaşmadan, eğitimden, seyahatlerden ve elektronik meselelerden sorumlu!

4 ayda bir 3 hafta kadar geri hareketiyle hayatlarımızı derinden etkiliyor. Merkür retrosu zamanları yeni bir işe başlamak, imza atmak ve hele ki elektronik aletler almak için hiç uygun bir dönem değildir.

2022’de Merkür’ün geri harekette olacağı zamanları not ettim. Daha Merkür geri hareketine başlamadan tüm elektronik aletlerinizi yedeklemeli, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi buna göre organize etmelisiniz.

Bu tarihler;

14 Ocak-5 Şubat arası,

10 Mayıs-4 Haziran arası,

9 Eylül-3 Ekim arası,

29 Aralık-20 Ocak 2023 arası...