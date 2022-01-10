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2022’de evlilik için en uygun zamanlar!

#2022’De Evlilik#Astroloji#Dinçer Güner
2022’de evlilik için en uygun zamanlar

Yeni yıl planlarınız arasında evlenmek varsa, ideal tarihlere mutlaka bakın.

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Yeni sene, yeni hayaller ve yeni planlar... Bu planlar içinde belki de en heyecanlı olanı evlilik! Hele ki bir de tutkulu, mutlu, harika bir aşkın içindeyseniz! Doğru zamanda evlilik için parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs’ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür’ün geri harekette olmaması ve tercihen Ay’ın büyüyen fazda olması...

Tüm bu değişkenleri göz önünde bulundurarak bu yıl evlilik için önerdiğim tarihler şöyle:

7-14 Şubat arası

5-9 Mart arası

5-8 Nisan arası

1 Mayıs

28 Mayıs

21 Haziran

12 ve 13 Temmuz

17, 18, 19 Ağustos

13, 14, 15 Ekim

14, 15, 16 Kasım

2022’de evlenmekten uzak durmanız gereken zamanlar da var.

Merkür’ün geri harekette olacağı zamanlar, yani;

14 Ocak-5 Şubat arası,

10 Mayıs-4 Haziran arası,

9 Eylül-3 Ekim arası ve 29 Aralık-20 Ocak 2023 arası...

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2022’de 30 Ocak’a kadar Venüs’ün geri harekette olacağını da hatırlatayım. Yıl içinde Venüs’ün sert etkiler altında olacağı diğer tarihlerse;

19 Mart, 27 Mayıs, 18 Haziran, 14 Temmuz, 27 Ağustos, 24 Eylül, 20 Ekim, 6 Kasım ve 4 Aralık...

Bütün bu tarihlere +/- 3 gün ekleyin.

 

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