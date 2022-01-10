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2022’de estetik ve güzellik zamanları...

#Astroloji#Estetik#2022'De Estetik Ve Güzellik
2022’de estetik ve güzellik zamanları...
Dinçer Güner

Doğru zamanda harekete geçmek önemli, hele ki işin ucunda güzel görünmek varsa… 2022 yılında estetik ve güzellik için en uygun tarih aralıklarını aşağıda paylaşıyorum.

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6 Mart-5 Nisan: Venüs’ün Kova burcundaki seyahatiyle özellikle bacaklarımızı güzelleştirmek ya da güzellikle ilgili sıradışı yöntemler denemek için ideal.

5 Nisan-2 Mayıs: Venüs’ün Balık burcundaki seyahatiyle ayak bakımına gitmek için uygun.

2-28 Mayıs: Venüs’ün Koç burcundaki seyahatiyle yüz estetiği, yüzdeki kırışıklıklar ve sivilcelerle ilgili tedaviler yapılabilir.

28 Mayıs-23 Haziran: Venüs’ün Boğa burcundaki seyahatiyle gardırobunuzu yenileyebilir, güzel kıyafetler alabilirsiniz. Venüs Boğa burcunda yönetici pozisyonunda olduğundan her türlü estetik için uygun bir dönem.

23 Haziran-19 Temmuz: Venüs’ün İkizler burcundaki seyahatiyle el ve tırnak bakımı, cilt temizliği, sizi daha genç gösterecek uygulamalar yapılabilir.

18 Temmuz-11 Ağustos: Venüs’ün Yengeç burcundaki seyahatiyle meme büyütme/küçültme işlemleri yaptırmak, bedenimizi şekillendirecek spor aktivitelerine başlamak için ideal.

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11 Ağustos-5 Eylül: Venüs’ün Aslan burcundaki seyahatiyle saç bakımı yaptırmak, saçlara yeni bir model ve şekil vermek, serumlar uygulamak, kısacası saçlarınıza dair her türlü işlemi yaptırmak için uygun bir zaman.

5-29 Eylül: Venüs’ün Başak burcundaki seyahatiyle diyete başlamak ve özellikle karnınızı eritecek uygulamalara girmek için ideal bir süreç.

29 Eylül-23 Ekim: Venüs’ün Terazi burcundaki seyahatiyle her türlü estetik için uygun bir dönem! Zira Venüs Terazi burcunda güçlü pozisyonda; güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

23 Ekim-16 Kasım: Venüs’ün Akrep burcundaki seyahati sayesinde özellikle burun operasyonları için uygun bir süreç...

16 Kasım-10 Aralık: Venüs’ün Yay burcundaki seyahatiyle bedene fit bir görünüm kazandırmak, postür çalışmaları ve esneme hareketleri yapmak için gökyüzü sizi destekleyecek.

10 Aralık’tan sene sonuna kadar Venüs’ün Oğlak burcundaki seyahatiyle eklemler, kemikler, dişler ve cilt bakımı için ideal.

Not: Venüs’ün sert açılar alacağı tarihlerdeyse güzellik faaliyetlerinden uzak durun! Bunlar 19 Mart, 27 Mayıs, 18 Haziran, 14 Temmuz, 27 Ağustos, 24 Eylül, 20 Ekim, 6 Kasım ve 4 Aralık... Bütün bu tarihlere +/- 3 gün ekleyin.

 

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#Astroloji#Estetik#2022'De Estetik Ve Güzellik

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