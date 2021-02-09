2021’de estetik ve güzellik için doğru zamanlar

1 Şubat ile 25 Şubat arası Venüs’ün Kova burcundaki seyahati ile özellikle bacaklarımızı, baldırlarımızı güzelleştirmek ya da güzellikle ilgili farklı ve sıra dışı yöntemler kullanmak için ideal zamanlar.

25 Şubat ile 21 Mart arası Venüs’ün Balık burcundaki seyahati ile ayakkabı alışverişi yapmak, ayaklarımızı güzelleştirmek, ayak bakımına gitmek için uygun zamanlar.

21 Mart ile 14 Nisan arasında Venüs’ün Koç burcundaki seyahati ile yüz estetiği, yüzdeki kırışıklıklar, sivilcelerle ilgili tedaviler için yine uygun zamanlar.



21 Nisan ile 9 Mayıs arası Venüs’ün Boğa burcundaki seyahati ile gardırobu yenilemek, güzel kıyafetler almak için uygun. Venüs Boğa burcunda yönetici pozisyonunda olduğu için aslında her türlü estetik ve güzellik hareketi için uygun bir dönem olacaktır.

9 Mayıs ile 2 Haziran arası Venüs’ün İkizler burcundaki seyahati ile el ve parmak bakımı, tırnak bakımı, cilt temizliği, daha genç gösterecek uygulamalar için uygundur.



2 Haziran ile 27 Haziran arası Venüs’ün Yengeç burcundaki seyahati ile göğüs bölgesi ile ilgili büyütücü/ küçültücü işlemler yaptırmak, bedenimizi şekillendirecek sporlara başlamak, hatlarınızı ortaya çıkartacak spor hareketleri yapmak içinde ideal zamanlar.

27 Haziran ile 22 Temmuz arası Venüs’ün Aslan burcundaki seyahati saç bakımı, saçlara yeni bir model ve şekil vermek, serumlar uygulamak, saçlara dair her şeyi yaptırmak için ideal zamanlar.

22 Temmuz ile 16 Ağustos arası Venüs’ün Başak burcundaki seyahati diyete başlamak, yağları aldırmak, karın çalışmaları yapmak, karnımızı eritmek için özellikle hareketler yapmak ve uygulamalara girmek içinde ideal zamanlar.

16 Ağustos ile 10 Eylül arası Venüs’ün Terazi burcundaki seyahati ile her türlü estetik için uygun zamanlardır. Zira Venüs Terazi burcunda güçlü pozisyondadır. Güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

10 Eylül ile 7 Ekim arası Venüs’ün Akrep burcundaki seyahati ile özellikle burun operasyonları için ideal bir zaman olabilir.

7 Ekim ile 5 Kasım arası Venüs’ün Yay burcundaki seyahati ile bedeni fit ve sportif bir görümüm kazandırmak, postur çalışmaları, bedeni esnetici sportif faaliyetlerde bulunmak için ideal zamanlardır.

5 Kasım ile 17 Aralık arası Venüs’ün Oğlak burcundaki seyahati ile eklemler, kemikler, dişler, cilt bakımı için uygun bir dönem olabilir.

Bu tarihlerin yanı sıra, bir de aşağıda ki tarihleri de ajandanıza not alabilirsiniz. Estetik ve güzellik için oldukça destekleyici ve mutluluk verici zamanlar.



14 Ocak (+/- 2 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak.

11 Şubat (+/- 2 gün) Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak.

14 Mart (+/- 2 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak.

23 Nisan (+/- 2 gün) Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecek.

6 Mayıs (+/-2 gün) Venüs ile Pluton arasında güzel bir etkileşim olacak.

20 Mayıs (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak

4 Haziran (+/- 2 gün) Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak.

21 Haziran (+/- 2 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak.

3 Ağustos (+/- 2 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak.

12 Ağustos (+/- 2 gün) Venüs ile Pluton arasında güzel bir etkileşim olacak.

23 Ağustos (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak

29 Eylül (+/- 2 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak.

19 Kasım (+/- 2 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak.

4 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Pluton arasında güzel bir etkileşim olacak.

Sevgiler…