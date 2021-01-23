2021 yılında evlilik için en uygun zamanlar

Doğru zamanda evlilik içinde parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs’ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür’ün geri harekette olmaması, tercihen Ay’ın büyüyen fazda olması olacaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında 2021 yılında evlenmekten UZAK DURMANIZ gereken zamanlar şöyle;

Merkür’ün geri harekette olduğu zamanlar;

30 Ocak – 21 Şubat arası

29 Mayıs – 22 Haziran arası

27 Eylül – 19 Ekim arası

2021 Senesinde Venüs’ün Retro yani geri harekette olacağı zamanlar;

19 Aralık ve yıl sonuna kadar

2021 Senesinde Venüs’ün sert etkiler altında olacağı zamanlar ise;

12 Ocak +/- 3 gün - Venüs ile Şiron birlikteliği

7 Şubat +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği

12 Nisan +/- 5 gün Venüs ile Pluton gerginliği

25 Nisan +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği

27 Mayıs +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

7 Temmuz +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği

8 Temmuz +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği

10 Ağustos +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

17 Eylül +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği

23 Eylül +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği

27 Ekim +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

Yukarıdaki tarihler dışında rahatlıkla evlilik için zamanlar belirleyebilirsiniz.

Mutluluklar :)