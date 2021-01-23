2021 yılında evlilik için en uygun zamanlar
Yeni bir sene başlıyor ve eminim ki hepiniz şimdiden yeni yılınızı birçok alanda rahatça planlamak istiyorsunuzdur. Ki bu planlar içinde en önemlisi doğru zamanda evlenmek olacaktır.
Doğru zamanda evlilik içinde parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs’ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür’ün geri harekette olmaması, tercihen Ay’ın büyüyen fazda olması olacaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında 2021 yılında evlenmekten UZAK DURMANIZ gereken zamanlar şöyle;
Merkür’ün geri harekette olduğu zamanlar;
30 Ocak – 21 Şubat arası
29 Mayıs – 22 Haziran arası
27 Eylül – 19 Ekim arası
2021 Senesinde Venüs’ün Retro yani geri harekette olacağı zamanlar;
19 Aralık ve yıl sonuna kadar
2021 Senesinde Venüs’ün sert etkiler altında olacağı zamanlar ise;
12 Ocak +/- 3 gün - Venüs ile Şiron birlikteliği
7 Şubat +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği
12 Nisan +/- 5 gün Venüs ile Pluton gerginliği
25 Nisan +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği
27 Mayıs +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
7 Temmuz +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği
8 Temmuz +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği
10 Ağustos +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
17 Eylül +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği
23 Eylül +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği
27 Ekim +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
Yukarıdaki tarihler dışında rahatlıkla evlilik için zamanlar belirleyebilirsiniz.
Mutluluklar :)
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