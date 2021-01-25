2021 yılında diyete başlamak için en uygun zamanlar!
Üst üste karantinalar ve evde can sıkıntısından ne bulursak gömdüğümüz şu günlerde bir yanımız her ne kadar bir şeyler yapmak istemese de bir yanımız vicdan azabı ile artık kilo vermek istiyor. Astrolojide de bu konuda elbette bir çözüm var, merak etmeyin! İmdadınıza yetişiyorum.
Dolunay zamanları diyete başlamak için ideal zamanladır. Dolunaydan hemen sonra Ay küçülmeye başlar ve yapacağımız diyetten maksimum fayda sağlayabilir, daha hızlı bir şekilde kilo verebiliriz. Vücudumuzda oluşan ödemi atmamız daha da kolaylaşır. ,
Özellikle dolunay sonrası ilk 3-4 gün diyete başlamak için en ideal zamanlardır. 2021 senesinde meydana gelecek dolunay zamanlarını ise sizler için aşağıya listeledim.
- 28 Ocak Aslan Burcunda Dolunay
- 27 Şubat Başak Burcunda Dolunay
- 28 Mart Terazi Burcunda Dolunay
- 27 Nisan Akrep Burcunda Dolunay
- 26 Mayıs Yay Burcunda Dolunay
- 24 Haziran Oğlak Burcunda Dolunay
- 24 Temmuz Kova Burcunda Dolunay
- 22 Ağustos Kova Burcunda Dolunay
- 21 Eylül Balık Burcunda Dolunay
- 20 Ekim Koç Burcunda Dolunay
- 19 Kasım Boğa Burcunda Dolunay
- 19 Aralık İkizler Burcunda Dolunay
Sevgiler..
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