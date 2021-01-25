2021 yılında diyete başlamak için en uygun zamanlar!

Dolunay zamanları diyete başlamak için ideal zamanladır. Dolunaydan hemen sonra Ay küçülmeye başlar ve yapacağımız diyetten maksimum fayda sağlayabilir, daha hızlı bir şekilde kilo verebiliriz. Vücudumuzda oluşan ödemi atmamız daha da kolaylaşır. ,

Özellikle dolunay sonrası ilk 3-4 gün diyete başlamak için en ideal zamanlardır. 2021 senesinde meydana gelecek dolunay zamanlarını ise sizler için aşağıya listeledim.

28 Ocak Aslan Burcunda Dolunay

27 Şubat Başak Burcunda Dolunay

28 Mart Terazi Burcunda Dolunay

27 Nisan Akrep Burcunda Dolunay

26 Mayıs Yay Burcunda Dolunay

24 Haziran Oğlak Burcunda Dolunay

24 Temmuz Kova Burcunda Dolunay

22 Ağustos Kova Burcunda Dolunay

21 Eylül Balık Burcunda Dolunay

20 Ekim Koç Burcunda Dolunay

19 Kasım Boğa Burcunda Dolunay

19 Aralık İkizler Burcunda Dolunay

Sevgiler..