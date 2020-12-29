2021 senesinde meydana gelecek olan tutulmalar

Bu ay düğümlerinde, Güney ay düğümü tarafı konforumuz, rahatlıkla yapabildiğimiz, çok fazla emek sarf etmemize gerek kalmayan temalara işaret ederken, Kuzey Ay Düğümü ise gelişmek, büyümek, mutlu olmak, ruhsal anlamda gelişmek, tekamüle ulaşmak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğine işaret eder. Güney ay düğümünden öğrendiğimiz bilgilerle Kuzey Ay düğümüne doğru bir yolculuktur bu.



Kuzey tarafı ikizler güney tarafını ise Yay burcu temsil edecek. 2021 Aralık ayına kadar ay düğümleri bu burçlarda seyahat edecek. Bu süreçteki hem kişisel anlamda hem de dünya trendleri hakkında önemli bilgiler veriyor bunlar bize. Büyümenin ve olgunlaşmasın yolu Yay burcundan başlayan İkizler burcuna doğru uzanan bir yolculuk olacak bu. Özellikle ay düğümleri, Güneş ve Ay tutulmaları meydana geldiği zamanlar varlıklarını güçlü bir şekilde hissettirir. 2021 senesinde ise tutulmaların olacağı zamanlar ise;

26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay tutulması

10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması

19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması

4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması

Tutulmalar meydana geldikleri tarihler içinde +/- 1 ay içinde etkilerini gösterirler. Bu bilgilerden sonra bakalım bizleri neler bekliyor, yeni ay düğümleri yolculuğumuzun bize öğreteceği temalar neler olacak.

İkizler ve Yay aksları bilgi, iletişim, öğrenme, seyahatler, ticaret, öğrenme, satış, pazarlama, inançlar, din, belgeler, sınavlar, akademik eğitim, eğitim sistemi, mailer, bilişimle ilgili konular, medya, lansmanlar, internet, web siteleri, yayıncılık, eller –kollar- sinir sistemi, bronşlar, sinir sistemi, nefes ve solunum yolları problemleri, astımlar, alerjiler, kalça, kaslar, şifreler, teknoloji ile ilgili konular, deneyim, umut dolu olmak, spor, felsefe, ideoloji, kültürel kimlikler, imamlar, kiliseler, papazlar, dini yerler, kanunlar- yasalar, profesörler bunlar İkizler- Yay aksının sembolize ettiği konular.



Dünya üzerinde ise,

Değişen eğitim ve öğretim sistemleri, yeni iletişim metotları ve yeni sosyal medya uygulamaları, yeni birçok keşfi beraberinde getirecektir.



Uluslar arası ticaret kanunlarında değişimler olabilir bu dönemde.



Eğitim sistemlerine daha çok bütçe ayrılabilir. Tabii bunun yanı sıra dini eğitimlere de ağırlık verilebilir. Daha fazla dini yerler, dini merkezler açılabilir, dini eğitimlere hız verilebilir. Daha fazla yol, daha fazla ulaşım aracı, daha fazla havalimanı açılabilir bu yıl.



Ülkelerin vize şartlarında değişiklikler olabileceği gibi daha önce vize isteyen ülkeler vize istemekten vaz geçebilirler mesela bu süreçte. Daha özgür seyahat etmeye yarayacak olan olanaklar ne ise bu dönemde uygulanması çok olasıdır. Seyahat etme ile ilgili yeni düzenlemelerde gelecektir bunlarla birlikte.

Yayıncılık, medya sektöründe gelişme ve büyüme gözlemlenebilir. Yeni sosyal ağlar, yeni sosyal ağ oluşumları söz konusu olabilir bu dönemde. Ve elbette düşünce ve fikir özgürlüğü konuları sürekli gündemde olacaktır. Yeni birçok gazete, dergi çıkacaktır.

Yeni birçok teknoloji hayatımıza giriş yapacak. Katlanabilir telefonlar, gerçek dünyayı sanal nesnelerle harmanlayan teknolojiler karşımıza çıkacak.



Elbette sınavlarda birtakım şaibeler, skandal belgelerin ortaya çıkması, bilgi kirliliğinin de artması kaçınılmaz olacaktır. Aynı şekilde asparagas haberler hızla yayılabilir. Yine dini liderlerden şok edici skandal açıklamalar yapılabilir bu dönemde. Düşünce ve fikir özgürlüğü ile ilgili bir çok eylem, gösteri yapılabilir dünya üzerinde. Dünya üzerinde dini fanatizmde artış söz konusu olabilir. Ve tabii ki göç konusu dünyanın bir numaralı sorunu haline de gelebilir.



Özellikle bu tutulmalar içinde 19 Haziran'da meydana gelecek olan İkizler burcundaki Güneş tutulması ekstra bir öneme sahip. Çünkü bu tutulmada Merkür başrol oynarken; Merkür Retro yani geri harekette olacak. Geri hareketli bir Merkür’ün içinde olduğu bu tutulmada, bilgilerin tahrip edilmesi, teknolojik ciddi kazalar ve sorunlar, sistemlerin hacklenmesi ve bilgi güvenliğini zedeleyecek durumların ortaya çıkması, gizli bilgilerin ortaya çıkması gibi etkileri olabilir.



Ve bir diğer çok önemli tutulma ise 19 Kasım'da meydana gelecek olan Boğa burcunun 27. derecesindeki Ay tutulması. Bu tutulma derecesi itibari ile çok önem kazanmakta çünkü 27. derece Boğa burcunda Algol isimli çok önemli bir yıldız bulunmakta. Bu yıldız gökyüzünün en zor ve en sert yıldızlarından bir tanesi. Bu yıldız aslında Medusa’nın kesik kafasını sembolize eder. Şiddetle, idamla, elektrik sorunları ile, elektrik kesintileri ile, depremlerle, şeytani iş ve konularla ilintili, gen ile ilgili bir yıldız. Kasım'da meydana gelecek olan bu tutulma 2021 senesinin en zorlu ve stresli tutulması demek yanlış olmaz. İdam konusu gündeme gelebilir, dünyada idam edilen kişilerle ilgili konular sıkça konuşulabilir, elektrikle ilgili sorunlar oluşabilir, depremler meydana gelebilir. Yine gen ile ilgili önemli araştırmalar ve gen üzerine çalışmalar yayınlanabilir.