2021 retro zamanları

En genel tanımıyla bir gezegenin geri hareket ediyor olması, temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar oluşturabilir demektir. Zira gezegenin performansı düşmekte. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır. İstenilen sonuç elde edilemez, gecikmeler olur.

Buradan yola çıkarak 2021 yılında hangi gezegen Retro yani geri hareket yapacak ve nelere dikkat etmeli sizler için bir liste hazırladım.

Önce iyi haberle başlıyoruz. 15 Ocakta Uranüs’n geri hareketi sona eriyor Boğa burcunda ki.

Özgürlük elde etmek için artık adımlar atılabilir. Ağustos ayından beri hangi konularda sıkışmış hissetiyseniz bu alanlarla ilgili rahatça adımlar atabileceksiniz. Uranüs gibi jenerasyon gezegenlerinin geri hareketleri ne yazık ki biraz uzun sürmekte.

Zihninizde boşu boşuna büyüttüğünüz, adım atmaktan zaman zaman sizi alıkoyan ne varsa artık özgürce adımlar atabileceksiniz.

Karşınıza çıkabilecek ani değişimlere artık şüphe ile yaklaşmayacaksınız.

MERKÜR’ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR;

Ve pek tabii en popüler Merkür Retrosu zamanlarını unutmamak gerek!

Merkür’ün geri hareket ettiği dönemde, yeni bir iş , projeye başlanmaz, imzalar atılmaz, elektronik aletler alınmaz. Ki sizler zaten artık bunu biliyorsunuz. 2021 yılında Merkür’ün geri hareket edeceği dönemler ise;

30 Ocak ile 21 Şubat arası: Bu tarihler arasında Merkür Kova burcunda geri hareket edecek. Bu tarihler arası özellikle teknolojik aletler, iletişim gereçleri, bankacılık işlemleri, arkadaşlık ilişkileri ve sosyal çevrede iletişim sorunlarına dikkat etmek gerek.

29 Mayıs – 22 Haziran arası: Merkür İkizler burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, her türlü gönderiler, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerek.

27 Eylül – 19 Ekim arası Merkür Terazi burcunda geri hareket edecek. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

PLUTON’UN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR;

26 Nisanda ise en ağır hareket eden Jenerasyon gezegenlerinden biri olan Pluton’un geri hareketi başlıyor Oğlak burcunda ve 6 Ekime kadar sürecek.

Genelde bir konuda güç kaybı yaşamaktan korkabiliriz, güçlü olduğumuz konularda bu tarz endişeler yaratabilir. Pluton Retro iken bir diğer etkisi öfkenin bastırılabilir olmasıdır. Fakat olmadık yerlerde durumlarda ortaya çıkabilir dikkat etmek gerek. Zaman zaman içinde bulunduğumuz ortamlara ayak uydurmakta bir parça zorlanabiliriz.

Pluto retrosunun olası en zor etkisi ise, kişinin kendine zarar verme eğiliminin artmasıdır. İntihar oranları artabilir bu süreçte bu yüzden. Biraz daha bu süreçte saplantılardan uzak kalmakta fayda var, duygusuz merhametsiz hareket etmemeye özen gösterin arkadaşlar

Pluton Oğlak burcunda geri hareket ettiği için, iş konularında güçten düşmekten korkmayın, iş konularında güç kaybı endişesi verebilir. İş ve finans konularında takıntılı -saplantılı olmamaya özen gösterin, kendinizi yiyip bitirmeyin. Para ve iş konularında merhametsiz -duygusuz davranışlar sergilemeyin...

SATÜRN’ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR;

22 mayısta karmanın lordu Satürn Kova burcunda geri hareketine başlayacak 12 Ekime kadar geri hareket edecek.

Satürn’ün görev; disipline etmek, düzenlemek, organize etmek, sağlamlaştırmak, zor yoldan öğretmen, kısıtlamak ve ödevler vermektir. Satürn Retroları; hayatımızda disipline ihtiyacımız olan temaları tespit etmek, istikrarlı, sağlam ve kalıcı olmasını istediğimiz konuları tespit edip yeniden üzerinden geçmek içinde harika bir süreçtir. Geçmişe bakarak, geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak hayatımızı yeniden düzene sokma sürecidir. Satürn Retro iken; aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almayı beklerseniz, işte o zaman engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu dönem geçen Eylül ayından beri hayatınızda neleri yarım bıraktınız, neler eksik kaldı bunları tespit edip üzerine gideceğiz. Tabii ki Satürn Karma'nında lordudur. Bu yüzden geçtiğimiz sene Eylülden beri ne ektiyseniz biraz onları biçme zamanı da olacaktır. Hayatın size sunduğu zorlukları çözmek için kolları mı sıvadınız yoksa sorunları yok mu saydınız? İşte sorunları yok saydıysanız problemler katlanarakta yeniden önünüze düşebilir. Bu dönem belki biraz hayatın hızlı akışında bir frene basma hem yaptıklarınıza hem de kendinize şöyle bir dışarıdan bakma dönemidir.

VENÜS’ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR;

Venüs temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Ve yine Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Venüs’ün bu seferki geri hareketi sene sonu yani 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Venüs’ün geri hareket ettiği dönemler, sevgi-aşk-ilişki konularını sorguladığımız ama sorguladıkça da kafamızın karıştığı bir dönemdir. Karar veremeyiz, aklımız karışır, seçim yapmakta zorlanırız.

Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir

Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra

İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir

JÜPİTER’İN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR



Jüpiter astrolojide; inanç, felsefe, kazançlar, maddi konular, yurt dışı ile ilgili işler, yasal konular, spor ile ilgilidir. Jüpiter’in geri hareketi 19 Haziran ile 19 Ekim arası geri hareket edecek.

Jüpiter geri harekette iken, bütçenizi idare etmekte zorlanıyor, para konularını yönetemiyormuş gibi hissederseniz ve genel olarak eğitim konularında aksaklıklar, zorluklar ve isteksiz duygularınız oluşmaya başlayabilir.

Büyük finansal yatırımlar için daha ihtiyatlı olunması gereken bir zaman dilimi olacaktır. Birkaç kere detaylıca düşünmekte fayda var.

Eğer bir dava açacak iseniz doğru avukatla çalışmaya özen gösterin, davaların sonuçlanması Jüpiter retrosu döneminde elde olmayan sebeplerden ötürü biraz uzayabilir.

Daha derin, daha felsefi düşünebiliriz. Din, felsefe, inançlarla ilgili konularda derinleşmek, araştırmalar yapmak için harika bir dönemdir.

Bu dönem ruhsal derinleşmeler söz konusu olacağından, terapi almak, danışmanlık almak çok daha iyi gelecektir.

NEPTÜN’ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR;

24 Haziranda ise yine jenerasyon gezegenlerinden biri olan Neptün balık burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 1Aralık tarihine kadar sürecek.

Gerçeklerle –hayallerin sentezi iyi yapılmalı. Belli ki hayal gücümüz epey güçlü bir şekilde çalışacak, içe dönerek belki de o sezgi ve ilhamın gelmesini bekleyerek yada biraz inzivaya çekilerek içsel benliğimizle irtibat kurup yaratıcı çalışmalar yapacağız. Ama dikkat edin, fazla da içe dönüp kaybolmayın. Fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını, sorumluluklarını, görevlerini de unutmayın! Kendinizi bir şeylere adarken bunun size gerekte ne kadar faydası olduğunu iyice düşünüp tartın. Kendinizi adadığınız Süpermen gibi tüm dünyayı kurtarmaya çalışırken kendinizden vazgeçmeyin. Aşırı duyarlı ve hassas olabilirsiniz bu süreçte. Neptün ileri giderken, gerçek-somut adımlar atmak biraz daha zordur ama geri giderken bir anda uykudan uyanır gibi bir moda geçip gerçek sorunun ve problemin ne olduğu ile ilgili tespitler yapmanız çok daha kolay olur. Bağımlı kişilerden, psikolojik olarak bağımlı kişilerden, uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanan kişilerden kendinizi koruyun. Depresyonunuzu tedavi edebilir, destek alabilirsiniz bu süreçte. Alerjiler artabilir gıda alerjileriniz türeyebilir, ilaçların yan etkileri daha çok etki edebilir.

URANÜS’ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR;

19 Ağustosta ise yine Jenerasyon gezegenlerinden Uranüs geri hareketine başlayacak Boğa burcunda ve yıl sonuna kadar devam edecek.

15 Ocaktan beri hangi konularda yeteri kadar özgür olamadığınızı hissettiniz, hangi alanlarda değişime direndiniz, hangi alanlarda devrimler yapmakta çekindiniz hayatınızda ? İşte tamda bunları içsel olarak sorgulama, kendinizle yüzleşme be hepsinin üstünden yeniden yavaş yavaş ve teker teker geçme zamanı olacak sizler için. Derin bir psikolojik inceleme ve analiz etme sürecinde olacaksınız. ,

Bu dönem içsel anlamda yeni bir evreka yani uyanış – tespit zamanı yaşatacak sizlere. Farkın farkını fark etmek gibi olacak sizler için. Özgürleşmek için attığınız adımların veya kullandığınız gereçlerin ne kadar doğru olup olmadığını sorgulatacak biraz. Eskiden gerçekleştirdiğiniz değişimleri de bir sorgulatma sürecine sokacak. Eğer ki hayatınızda devrimler yapmak gibi bir niyetiniz var ise yeniden üstünde bir düşünmenizde fayda var. Kısacası geri hareket sürecim biraz daha içsel anlamda zincirlerinizden kopmanız için nelere ihtiyacınız olduğu konusunda derin bir sorgulama sürecine sokacak.

Sevgiler…