11 Şubat 23 derece Kova burcunda yeni ay

Jüpiter, Venüs, Merkür, Satürn, Güneş. 5 gezegende Kova burcunda olduğundan dolayı, Kova burcunun sembolize ettiği her şey x5 şeklinde çalışacak demektir. Ve bu yeni ay zamanı ne yazık ki Merkür’ün de Kova burcunda geri harekette olduğunu da unutmamak gerek. Bu yeni ay 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yıldızları bulunmakta.

Şimdi bu yeni ayı enine boyuna masaya yatırma zamanı ve önümüzdeki 15 gün boyunca ne gibi etkiler altında olacağız bunları öğrenelim.

KOVA BURCU NELERİ SEMBOLİZE EDİYOR?



Öncelikle astrolojik olarak KOVA burcu neleri sembolize eder bunlara bir bakalım. Kova dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken anahtar kelimeler şunlar olmalı; dostluklar, arkadaşlıklar, grup çalışmaları, akıl, özgürlük, farklı ve denenmemiş olanlar, orijinal olmak, yenilikçi, entelektüel konular, tabuları yıkmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik etmek, marjinal her türlü konu, toplumun faydasına bir şeyler yapma ihtiyacı, yeni akımlar, elektrik, yeni icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler, azınlıklar demektir. Sağlık olarak ise sembolize ettiği konular; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, kalp ve topuklardır.

İLETİŞİME DİKKAT



Bu yeni ay ile birlikte dostluk ve arkadaşlık ilişkileri ön planda olacaktır. Her ne kadar şuan covid'den dolayı eskisi kadar yakın ilişkiler kurup bir araya gelemesek bile belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarımıza ve arkadaşlarımızla daha fazla zaman ayırmamız gerekecek. Elbette Merkür’ün de aynı alanda geri hareketi bazen grup içi iletişimde yanlış anlaşılmalara işaret etmekte. Bu yüzden iletişim kurarken ekstra özenli olmakta fayda var.



Yeni ay döneminde hele ki 5 gezegenin Kova'da toplaşmış olduğu bir yeni ay zamanı bir şekilde hepimiz yaşamlarımızın belli alanlarında devrimler yapmak isteyebiliriz, bunlar çok doğal dürtüler. Bize yük olan ve artık taşımak istemediğimiz her türlü ilişkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. Kişisel hayatlarımızda daha fazla özgürlük alanı açmak içinde harekete geçebiliriz.

ÇİZGİNİN DIŞINA ÇIKMAK İSTEYEBİLİRİZ



Kurallara gelemediğimiz, tabuları yıkmak istediğimiz hatta zaman zaman çevremize karşı isyankar tavırlar içinde de olabiliriz. Yeri geldiğinde de muhalefet etmekten de çekinmeyeceğiz. Hayatlarımızda farklı bir şeyler denemek, yeni deneyimler kazanmak, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Ve bunu bazen de dış görüntümüzde de yapabiliriz. Risk alarak ve cesur olarak daha önce denemediğimiz saç renkleri ve modelleri deneyebilir veya normalde gardırobunuzda hiç yer almayacak renkte bir kıyafet alabiliriz.

MANTIK ÖN PLANDA

Elbette Kova yeni ayında duygularla her zaman ikinci planda kalır. Akıl hatta mantık çok daha güçlü ön plandadır. Kararlarımızda en objektif olmaya çalıştığımız dönemdir fakat Merkür geri harekette olduğundan, kararlarımızı da defalarca sorgulamakta fayda var. Sonrasında pişmanlıklar yaşamamak için.

Entelektüel anlamda kendimizi geliştirdiğimiz, insan ilişkilerini konuşmaktan çok fikirleri masaya yatırdığımız, önemli fikirler üzerine sohbetler yapacağımız bir zamandayız.

25 ŞUBAT'TAN SONRA HAREKETE GEÇİN



Bu aralar aklımızda çok fazla dijital dünya ile ilgili fikirleriniz ve projeleriniz olabilir ve hepsi de birbirinden harikadır eminim. Ama Merkür geri harekete olduğunu unutmayın. İşlerinizi planlayın, adımlarınızı hesaplayın ama harekete geçmek için 25 Şubat'tan sonra bir zamanı tercih edin. Ve tabii ki kullandığımız elektronik ve dijital aletlerde sıklıkla bozulabilir. Kişisel verileriniz, kimlik bilgilerinize dikkat edin. Kişisel bilgilerinizin güvenlikte olduğuna emin olun. Bu dönem dijital alanda çokça hacklenme haberleri ile karşılaşabiliriz.



Bu dönem içinde yaşadığımız topluma daha faydalı olmak adına da kolları sıvayabilir hatta bu konuda daha aktif çalışmak adına derneklerle iş birliği içinde de olabiliriz.



Yeni akımları, yenilikleri, icatları, yeni teknolojileri, uzayı, astrolojiye dair de pek çok bilgiyi daha yakından takip edebiliriz.



İnsan hakları konusunda da daha hassas davranacağımız ve insan haklarını ihlal eden durumlarla karşılaştığımızda ise daha tepkisel olabiliriz. Azınlıklar ve marjinal kişilerin arkasında daha fazla da duracağımız bir zamandayız.



Bu yeni ayda Sadalsuud yıldızı olduğundan; yalancılık, hırsızlık, iftira konularla da yüz yüze gelebiliriz. Aynı şekilde dostluk ilişkilerinde saygının arttığı ve ökült konulara da ilginin arttığı bir dönemdir.

BU YENİ AYIN SAĞLIĞA ETKİLERİ NASIL OLACAK?



Sağlık olarak ise; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, kalp ve topukların hassas olacağı bir dönem. Bu dönem bedenimizdeki elektrik yüzü fazla olabilir, bu yüzden pek çok eşyaya dokunurken bizi çarpabilir. 23 derece Kova baldırlar ve romatizma ile ilgilidir. Bu romatizmanız varsa eğer ağrılar artabilir.

Dünya üzerinde ise bu Kova yeni ayı ile birlikte; bilim ve teknoloji alanında ciddi gelişmeler yaşanabilir. Ama diğer yandan sistem sorunları, güvenlik problemleri, hack ile ilgili de pek çok haber okuyabiliriz.



Kova burcu isyan ve muhalefet enerjisini içinde barındırır. Bu kadar 5 gezegenin Kova burcunda olduğu bir dönemde dünya üzerinde muhalif seslerin yükselmesi ve isyanlarında olmasını beklemek pek de hata olmaz. Olası insan hakları ihlallerinde ise gösteriler ve protestolar olabilir. Grevler, iş bırakmalar söz konusu olabilir.



Uzaya dair yeni keşifler ve açıklamalar da bu dönem öne çıkan konular arasında yer alacaktır.



Retro bir Merkür olduğundan, havayolları, havacılıkla ilgili sorunlarda meydana gelebilir. Güvenlikle ilgili olur, elektrikle ilgili olur, biletleme ile ilgili olur, iniş-kalkışlarla ilgili olabilir. Özellikle bu yeni ayda elektrik kesintileri, elektrikle ilgili birçok sorun meydana gelebilir.

YENİ AY TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?



Türkiye açısından baktığımızda ise; bu yeni ay 9.ev dediğimiz bir alanda meydana geliyor. Bu alan, yurt dışı, uluslar arası işler, uzak yerlere seyahatler, uzak yerlerde olan kişiler, üniversiteler, dekanlar, akademisyenler demektir. Türkiye’nin Jüpiter ve Neptün ile sert kontakta olacak. Tam da bu dönem eğitim konusunu sık sık masaya yatırılıyorken; Neptün ile olan sert kontağı belki de okulların deneme amaçlı açılıp sonrasında istenen sonucu elde edemeyip yeniden kapanabileceğine işaret ediyor olabilir.