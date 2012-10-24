Astroloji sizi korkutmamalı... Retromanya

Retro gezegenlerin yörüngesiyle ilgili bir tanımlama, ben burada Retro’nun ne olduğunu açıklamayacağım, bu bilgiye internet çukurunda doğru yanlış bol bol raslayabilirsiniz. Gerek internette, gerekse de yazılı basında ve tabii ki önceki Retro dönemlerinde olduğu gibi dizi dizi yazılar çıkıyor, uyarılar yapılıyor, şunu yapmayın, bunu yapmayın şeklinde yol gösteriliyor. Bir korkudur yayılıyor, iletişimin aksayacağı, haberlerin ulaşmakta zorlanacağı, anlaşmaların yapılmaması gerektiği, hiçbirşeyin imzalanmaması gerektiği anlatılıyor. Bunlar sadece Merkür için geçerli, ötekiler daha da beter çünkü uzak gezegenlerin retroları aylar, yıllar sürüyor. Bir de işin teknik tarafı var, iki gezegenin ikisi de Retro ise, aralarındaki ilişki nasıl yorumlanacak veya birisi Retro ötekisi değilse ilişki nasıl olacak? Bu tür soruları arttırabiliriz ama hiçbir anlam taşımazlar çünkü cevapları yoktur ya da yakıştırmadır…

Biz yine Merkür’e dönelim, Retrolar kesin sonuçlar vermezler, aslında diğer tüm Astroloji yorumlamalarından çok daha fazla bireyseldirler. İnternete girip akıllı ve akılsız astrologların yorumlarını okursanız, içiniz daralır hatta Retro süresince yaşama küsersiniz. Bunun adı tam anlamıyla astro saçmalıktır. İşte size bir örnek; “Yeni anlaşma ve sözleşme yapmayın, bir danışmandan anlaşma maddelerini gözden geçirtin.... (Demek danışmanlar retrolardan etkilenmiyor) Randevularınıza gecikebilirsiniz, kargoya birşey vermeyiniz, kaybolacak ya da ulaşacaktır. Çok gerekmedikçe alışveriş yapmayın ya arızalı çıkacaktır ya da fiyatı retro sonrasında düşecektir… (Acaba AVM’lerin bundan haberi var mıdır?) Biz size alış veriş için uygun tarihi vereceğiz… (Şaka gibi !!!) Aslında eğer mecbur değil iseniz , siz hiç seyahate çıkmayın… (Bu da Merküryen Silivri) Bilgisayarınız yeni bir virüsün saldırısına uğrayabilir veya eskiden makinenize girmiş bir virüs aktive olacaktır…” (Bilgisayar virüslerini Merkür’ün yönettiğini böylece öğrenmiş oluyoruz, peki ya Retro almayan zamanlarda ortaya çıkan virüsleri kim yönetiyor?) Ve daha birçoğu…

“Merkür Retrosunda iletişimden, sözleşmelerden, yolculuklardan uzak durun. Yeni işlere girişmeyin” cümleleri bir genellemedir. Bu etki Astroloji’yi bilenler için Merkür transiti gibidir. Horoskopbunda yani halk deyimiyle transit yıldız haritasında Merkür’ü sert etkiler altında veya doğum haritasında Merkür Retro değilse, şimdi Retro yapan Merkür, sert bir transit oluşturmadığı için kimseyi etkilemez. Doğru olan budur, duayen astrologlarımızdan Gufran Erkılıç’ın sitesindeki makaleyi okuyun, çok şey öğreneceksiniz ama özellikle astrolog olduklarını varsayan bazıları için önemli. Erkılıç diyor ki; “Peki bu Retro doğrulana kadar hiç kimse mi sözleşme, anlaşma, iletişimle ilgili işler yapmıyor? Yapanlar başarısız mı? Tabii ki hayır… Merkür Retro yapıyor diye iletişim ve ticaretle ilgili hiçbir iş yapılmamasının tavsiye edilmesi, hele hele bir de iyice abartılması tam bir safsata ve fal saçmalığından başka bir şey değildir…”

Kısacası bireysel horoskoptaki Merkür’e negatif bir etki yani transit getirmeyen Retro Merkür kimseyi endişelendirmemeli. Zaten yılda üç kez Retro yapan Merkür, tüm insanları veya olayları böyle etkileseydi yılın yaklaşık iki ayı Merkür şu tarihte geldi, bu tarihte gitti derken hiçbir işe yaramayacaktı. Sonra da öteki gezegen retroları derken, herşey, tüm dünyamız tepetaklak kopup gidecekti. Unutmayın ki, Astroloji insanlara yardımcı olma sanatıdır…

Bu arada yeri gelmişken, söz etmekte yarar var. Astrolojinin özellikle son yıllarda aldığı yol yararlılık oranı azaltırken, gittikçe lunaparka dönüşüyor. Ama bu başka bir konu, bir diğer yazımda güncel profili yansıtmaya çalışacağım…





