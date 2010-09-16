Astroloji, evlilik ve vibrasyonik etkiler 

Burçlar insanlar arasındaki ilişkileri anlamlandırmada anahtar olabilirler; karşılaştığınız birisi yüzünden içinizde bir yangın başladı mı? Hiç tanımadığınız bir insanın içinizde başlattığı kıvılcımlardan tutuştuğunuzu hissettiniz mi? Bu olayı başlatan an nasıl bir andır, hangi düğmeye basınca bu olay başlıyor? Bu insanla önceden bir ilişkiniz olmadıysa, nasıl oldu da ona karşı böylesine sıcak duygular başladı? Tek bir cevabı var bu soruların; Vibrasyon. Bilmeniz gereken şey uyumluluğun vibrasyonudur; aşkın ve iş ilişkilerinin vibrasyonundan söz ediyorum. Burcunuzun vibrasyonları aşağıda 1-7 arasında derecelendirilmiştir; Önce tabloyu inceleyin;



Vibrasyon sayıları burçlar arasındaki ilişkilerin değeridir demiştim. Zodyak 12 burçtan oluşur; Koç'la başlar, Balık'la sona erer. Aslında bu doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü ölçmek için yeterli değildir ama potansiyel uyumluluk ve uyumsuzluk için iyi bir göstergedir; bu şekilde çok şey öğrenebilir ve ilişkilerimizin yorumu yolunda yardımcı olabilecek bilgilere ulaşabiliriz. Şimdi vibrasyonların yorumlarını görelim; örneğin burcunuz Boğa ve siz Balık ile ilişkinizi değerlendireceksiniz, sol sütundan Boğa’yı, üstten de Balığı bulun keşiştiği noktada 3 sayısını bulacaksınız yani alttakı 3. Vibrasyon yorumunu okuyacaksınız hepsi bu kadar...

1. Vibrasyon: Aynı burç bir araya geldiğinde oluşur. Burada karşılıklı alışılmış doğal anlaşma veya empati vardır. Burçların negatif özellikleri büyüyebilir. Astrolojik yorumlarda "Buluşma Açısı" olarak tanımlanır.

2. Vibrasyon: Bir uyum potansiyeli derinlerde vardır daha da uygunu karşılıklı alışılmış bir esneklik ve kabul görülür, bu titreşim önceki yaşamlardan gelen belirsiz bir izdir. Astrolojik yorumlarda "Yarı 60 derece-Yarı olumlu" olarak tanımlanır.

3. Vibrasyon: Temelde dostluk ve bağımlılık titreşimleri hissedilir. Hangi tür olursa olsun sizinle onun arasında uzun sürecek bir beraberliğin kuvvetli bir bağı olarak kabul edilebilir. Astrolojik yorumlarda "60 derece-Olumlu" olarak tanımlanır.

4. Vibrasyon: Bu bir uyuşmazlık titreşimi olacaktır. Uzlaşmak için gerekli olan şey açıkça beraberlik çağrısı yani meydan okumaktır. Astrolojik yorumlarda "Kare açı-Olumsuz" olarak tanımlanır.

5. Vibrasyon: Büyük bir ilişki ve karşılıklı ilişkide uyum sağlama titreşimi. Birbirinizi anlayacaksınız ve benzer uyarıları paylaşacaksınız. Astrolojik yorumlarda "120 derece-İyi" olarak tanımlanır.

6. Vibrasyon: İlişkinin önceki yaşamlardan gelen arayışı veya itişi. Birbirinize ihtiyacınız vardır, bunu hissedeceksiniz. Bu arada oluşan bir dengesizlik de dikkat çekecektir ama bu normaldir ve karşılıklı tanıma bilgisiyle giderilecektir. Astrolojik yorumlarda "Yarı Buluşma" olarak tanımlanır.

7. Vibrasyon: Bu burç size zıttır. İlişki ikiniz içinde ya herşey olacak, ya da hiç olacaktır. İyi durumda herşey mükemmel olacak, aksi halde ilişkiniz nefretle dolu bir felaket noktasında bitecektir. Astrolojik yorumlarda "Zıt Açı" olarak tanımlanır.

Bilimsel bir karmaşa içinde gibi görünen bu araştırmanın amacı astrolojinin öylesine bir köşeye hemen itilmemesi ve de ciddi bir pencereden bakıldığında uyumlu bir matematiğin öneminin fark edilmesidir. Burç ve fal düzeyinin çok çok üstündeki bir astroloji evrensel bir mantığı şimdilik simgelerken, gelecek için önemli uyarıları da içermektedir. Söylenecek son söz, tüm redler yapılırken çok dikkatli olunması gereğidir. İkinci bir tablo da süreklilik, cesaret, sadakat, flört, kıskançlık, egoistlik, espritüellik, sahiplenme ve romantizm konularandaki ilişkileri karşılaştırır ama burada yer olmadığı için onu veremiyorum.

Gelecekte evlenmeyi planlayan çiftler, bir astroloğa gidecekler ve düşünce ve hislerini kuvvetlendirecek ve olası problemleri öğrenecekler. Synastrik Astroloji yani ilişkilerin yorumu, duruma ışık tutmak için, başlangıçta, veya ilişkinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Ama bir astrolog sadece rehberlik yapabilir; ilahi düzeni ya da insanların fikirlerini değiştiremez. İdealde kişinin, astrolojik sezgi tarafından desteklenmiş bir seçim yapma şansına sahip olması gerekir. Gelecekte, nişanlı çiftler nikahdan önce iki önemli ziyarette bulunacaklar, nikah dairesine ve bir de astroloğa!

