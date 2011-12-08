ASTRO GURME

KOÃ‡ BURCUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â



TÃ¼m burÃ§larÄ±n en enerjik olanÄ±, kuru, sÄ±cak, erkeksi ve ateÅŸli KoÃ§'tur. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼, telaÅŸlÄ± insanlarÄ±n koÅŸuÅŸturduÄŸu restoranlarÄ± sever. EÄŸer, sessiz ve sakin bir yeri tercih ediyorsa muhakkak dinlenmek veÂ ÅŸarj olmak istiyordur. YÃ¼ksek metabolizma dÃ¼zeyi ve Ã§abuk yemeÄŸi sevmesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§oÄŸu zaman lezzetin ayrÄ±ntÄ±larÄ±na inemez. Onun iÃ§in en uygun Ã§evre, gÃ¶rkemle yanan bir ateÅŸin Ã¶nÃ¼dÃ¼r. O, bir hÄ±z aÅŸÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ve bu yÃ¼zden barbekÃ¼ye ve yaÄŸsÄ±z piÅŸen etlere bayÄ±lÄ±r. Kuzu, geyik, karaca etleri onun iÃ§in uygundur. Herhangi bir meyveyi seÃ§mez ama bazÄ± KoÃ§lar Mars meyvelerini tercih ederler.

BOÄžA BURCU



BoÄŸa, sabit, soÄŸuk, kuru, kadÄ±nsÄ± bir toprak burcudur. Ä°ranlÄ± Astrolog El Biruni'nin yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, BoÄŸa'nÄ±n yemeÄŸe olan aÅŸkÄ±, tÃ¼m burÃ§larÄ±n Ã¼stÃ¼ndedir. BoÄŸa, kÄ±rsal bir tiptir, bir kÃ¶y lokantasÄ± gibi, rahatÄ± sever, sofrasÄ±nda en gÃ¼zel servisleri gÃ¶rmekten hoÅŸlanÄ±r yani Ã¶nce hayallerini doyurur. Yemekler onun yaÅŸamÄ±nda sanat ve aÅŸk kadar Ã¶nemlidir.Â Kilerleri ve ÅŸarap mahzenlerini Ã§ok sever. Ã‡eÅŸni tablosu Ã§ok renklidir ve aksesuarlara da Ã¶nem verir, bir sos uzmanÄ±dÄ±r. Ã‡iftlik Ã¼rÃ¼nlerini, enginarÄ±, safranÄ±, tatlÄ± meyveleri ve Ã¶ncelikle etleri Ã§ok sever. Besinlerle olan iliÅŸkileri VenÃ¼s'Ã¼n doÄŸrultusundadÄ±r.

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Ä°KÄ°ZLER BURCU



Ä°kizler insanÄ±, sÄ±cak, nemli ve hava grubundandÄ±r. MutfaÄŸa ilgisi Ã¶ÄŸrenme gÃ¼dÃ¼sÃ¼nden kaynaklanÄ±r.Â Yemekten Ã§ok yemek kitaplarÄ±nÄ± okumaktan hoÅŸlanÄ±r. Onun iÃ§in ideal yerler, daÄŸ otelleri, gazinolar, kÄ±yÄ± motelleri ve mÃ¼zikli yerlerdir. Yerken konuÅŸmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ sevmez. Bir Ä°kizler'inÂ istasyon bÃ¼fesinde bile keyifle birÅŸeyler yediÄŸini gÃ¶rebilirsiniz. GÃ¶rkemli sofralardan pek hoslanmaz, Ã¶nemli olan pratikliktir. Fast-food alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok uygundur. Ã‡iftlik etlerini seÃ§er, tavuk veya hindi gibi. Åžalgam, rezene, kuzu kulaÄŸÄ±, anason gibi sebzelerden hoÅŸlanÄ±rlar.

YENGEÃ‡ BURCU



DuygusallÄ±ÄŸÄ± ve ekonomik tutumluluÄŸu mutfaÄŸa en iyi yansÄ±tan burÃ§ YengeÃ§'tir. SoÄŸuk, sulak, verimli, feminen ve sindirim konusunda uzmandÄ±r. Evi ve ailesi Ã§ok Ã¶nemlidir ve sofrasÄ± da Ã¶ncelik taÅŸÄ±r. YengeÃ§ mutfaÄŸÄ±nÄ±n spesiyaliteleri Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. KÄ±yÄ± restoranlarÄ±, gÃ¶l kenarlarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k bar ve lokantalar onun iÃ§in mÃ¼kemmeldir. GÃ¼n batÄ±mÄ±nÄ± seyrettikten sonra mumlarÄ±n yandÄ±ÄŸÄ± bir sofradan bÃ¼yÃ¼k keyif alÄ±r.Â KÃ¼Ã§Ã¼k bir kafede veya Ã¼cra bir otelde gÃ¼zellikler bulmayÄ± baÅŸarÄ±r. PirinÃ§, ÅŸeker, lahana, ÅŸalgam, adaÃ§ayÄ± ve dereotu Ã¼zerinde etkindir. BunlarÄ± su ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirerek yengeÃ§, pavurya, Ä±stakoz, karides, midye ve salyangoz tÃ¼rÃ¼ kabuklularla deÄŸerlendirir ve tÃ¼m gÃ¶ÄŸÃ¼s etleri de tercihidir. Ay'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi tÃ¼m yiyecekler de bu burÃ§ta geÃ§erlidir.

ASLAN BURCU



Aslan Burcu sÄ±cak, ateÅŸli, kuru ve erkeksi bir burÃ§tur. Mutfak onun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir, zengin et Ã§eÅŸitleri ve gÃ¶rkemli sofralar idealdir, bunun iÃ§in de finansal gÃ¼venceye Ã¶ncelik verir. GÃ¶rkemli, tantanalÄ± ve ihtiÅŸamlÄ± yerler onun doÄŸal ortamÄ±dÄ±r. Bu nedenle de, bÃ¼yÃ¼k otellere ve Ã¼nlÃ¼ restoranlara Ã¶nem verir. Sofrada en iyi malzemenin bulunmalÄ±dÄ±r, kahvaltÄ±da bile bu tutkusundan vazgeÃ§mez, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve altÄ±n sofra takÄ±mlarÄ±na bayÄ±lÄ±r. EÄŸlenceyi yemek yerken istemez, yemek bittikten sonra onun sofrasÄ±nda ses sanatÃ§Ä±larÄ±, dansÃ§Ä±lar ve eÄŸlence yer alabilir. GerÃ§ek bir Aslan insanÄ± yemek olayÄ±nÄ±, bir meteorolog gibi gÃ¶zler, araÅŸtÄ±rÄ±r ve koklar. Temel olarak, fÄ±rÄ±n yemekleri, barbekÃ¼ler listenin baÅŸÄ±nda yer alÄ±rlar, rengarenk zengin soslar onun damaÄŸÄ±nÄ± okÅŸar. Et yemekleri Aslan'Ä±n kalbinde yer alÄ±r, yanÄ±sÄ±ra da havuÃ§, Ä±sÄ±rgan, defne, nane tÃ¼rÃ¼ sebzeler vazgeÃ§ilmez aksesuarlarÄ±dÄ±rlar.

BAÅžAK BURCU



BaÅŸak, soÄŸuk ve kurudur ama verimliliÄŸin, bereketin ve hasatÄ±n simgesidir. Mutfak olayÄ±nda daima hazÄ±rlÄ±klÄ±dÄ±r, beklenmedik olaylardan hoÅŸlanmaz. Hele Ay/BaÅŸak insanÄ± iÃ§in mutfak yaÅŸam yeridir. Sofra dÃ¼zeni ve Ã¶zeni tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. YÃ¶redeki tÃ¼m restoranlarÄ± bilir. Bazen mutfaklarÄ±nÄ±, bazen dekorlarÄ±nÄ±, bazen de servislerini beÄŸenir; Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ bir arada beÄŸenmesi mucizedir. Yapay katkÄ± maddeleri ve doÄŸallÄ±ÄŸÄ±n yapaylÄ±kla kirletilmesi bir BaÅŸak iÃ§in dayanÄ±lmazdÄ±r. Ev yapÄ±mÄ± yiyecekleri tercih eder, kendi ekmeÄŸini dahi yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r Ã§Ã¼nkÃ¼ o bir BaÅŸaktÄ±r yani ana maddesi un ve ekmektir. AyrÄ±ca tÃ¼m hububat, kekler ve hamur iÅŸleri onun iÃ§in Ã¶nemlidir. Bunlarla sebzeleri bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmekten hoÅŸlanÄ±r.

TERAZÄ°Â BURCU



Terazi insanÄ± sÄ±cak ama nemli bir hava burcudur. Terazi, estetik dolu kÃ¼Ã§Ã¼k toplantÄ±lar, mÃ¼kemmel kahvaltÄ±lar ve coÅŸkulu gece partileri oluÅŸturabilir. AyrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶rme yeteneÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼dÃ¼r. Terazi iÃ§in yemek yenecek ortam sessiz, barÄ±ÅŸ dolu, huzurlu ve Ã§ok iyi bir dekore edilmiÅŸ olmalÄ±dÄ±r. Atmosfer Ã§ok Ã¶nemlidir, ancak bundan sonra yediÄŸi yemeÄŸin tadÄ±nÄ± alÄ±r. Moda olan yerlerde yemek yemeyi sever. Pastaneler, ÅŸekerciler ve tatlÄ±cÄ±lar onlarÄ±n kolay avlandÄ±klarÄ± yerlerdirler. TatlÄ±ya olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, kek merakÄ± ve ÅŸeker tutkusu Ã§ok Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Ä°deal bir Terazi, hafif ve hazmÄ± kolay yiyecekleri seÃ§er.

AKREP BURCU



Akrep, soÄŸuk, nemli, sabit bir su burcudur. Bu burÃ§ta doÄŸanlar aÅŸkÄ±n gerÃ§ek anlamÄ±nÄ± bilirler Ã§Ã¼nkÃ¼ fiziksel algÄ±yla, duyusal algÄ±nÄ±n buluÅŸtuÄŸu yerdedirler. Akrep insanÄ± doÄŸal yapÄ±yÄ± iyi tanÄ±r. Gizemli karakteri nedeniyle, kimyasal katkÄ± maddelerini kullanmaktan kaÃ§Ä±nmaz. Gizemli yerlerden Ã§ok hoÅŸlanÄ±r, sessiz ve karanlÄ±k yerleri tercih eder. LoÅŸ ve karanlÄ±k bir kÃ¶ÅŸe, onlar iÃ§in mÃ¼kemmeldir. Yanan bir mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ Akrep duygularÄ± ve etkileri oluÅŸur. Fermante yiyeceklere yakÄ±ndÄ±r, balÄ±k soslarÄ±na ve patelere bayÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca, av hayvanlarÄ±na ve kuÅŸ etlerine Ã¶nem verir, Akrep yiyeeklerini Mars yÃ¶nlendirir.

YAY BURCU



Yay burcu sÄ±cak, kuru ve erkeksi bir ateÅŸ burcudur. GerÃ§ek bir Yay, yemek odasÄ±nÄ±n evin Ã¼st katlarÄ±ndaÂ olmasÄ±nÄ± tercih eder. EÄŸer dÄ±ÅŸarÄ±da yiyecekse manzaralÄ± bir lokantayÄ± ya da yÃ¼ksek bir binanÄ±n en Ã¼st katÄ±nÄ± tercih edecektir. CanlÄ± bir atmosferi tercih eder. Yay, kuÅŸlara dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼r. MeyvalarÄ± sever ve genellikle gÃ¼vercinotu, zerdeÃ§al, safran, sarimsak, karakafes, turp, soÄŸan ve pancar gibi sebzeleri seÃ§er. KÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ, Ä±zgara ya da fÄ±rÄ±nda piÅŸirilmiÅŸ yiyecekler ona uygundur. HazÄ±r yemekleri tercih eder. Yay burcu yiyecekleri JÃ¼piter tarafÄ±ndan yÃ¶netilirler.Â

OÄžLAK BURCU



OÄŸlak, geleneklerin simgesidir. GÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± temel inanÃ§larÄ±dÄ±r. Bir Ã§iftlikte mutludur, doÄŸal her yer onun iÃ§in uygun yerlerdir. KÄ±yÄ± veya kÃ¶y restoranlarÄ±nÄ± tercih eder. Basit ama geleneksel dÃ¶ÅŸenmiÅŸ ortamlar onu rahatlatÄ±r. Usta mutfaklarÄ±n deÄŸerini iyi bilir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n geleneksel beslenme metodlarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸuna inanÄ±r. Zengin ve etkin bitkilere Ã¶ncelik tanÄ±r, farklÄ± piÅŸirim metodlarÄ± vardÄ±r; tadla saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirir. KÄ±zarmÄ±ÅŸ nane soslu bir kuzu veya ustaca piÅŸirilmiÅŸ bir hindi onca deÄŸerlidir. TÃ¼m doÄŸal Ã¼rÃ¼nler onun iÃ§in uygundur ve kemik yani jelatin onun iÃ§in Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±dÄ±r.Â

KOVA BURCU



SÄ±cak ama serinletici, erkeksi hava burcu Kova, tutucu ve acÄ±masÄ±z bir devrimcidir. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in yaÅŸar ve bireycidir. BarlarÄ±, publarÄ±, ÅŸarap evlerini, balÄ±k Ã§iftliklerini ve kÃ¼Ã§Ã¼k motelleri sever. Akan sular onun simgesidir. Ä°deal bir restoran deniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bir kafe veya bir nehir kenarÄ±ndaki yerdir. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ Kovalar, kalabalÄ±klardan uzak olmayÄ± tercih ederler. Kova, bir uzmandÄ±r, tabaÄŸa Ã¶nem verir, modern ya da egzotik, kendisine Ã¶zgÃ¼n bir parÃ§a bulur. TÃ¼m akuatik kuÅŸlara yani Ã¶rdek ve kaza hayrandÄ±r, tuz ve kimyon delisidir, aynÄ± zamanda da homeopatik tÄ±bba meraklÄ±dÄ±r. SatÃ¼rn'Ã¼n yÃ¶nettiÄŸi tÃ¼m besinler onun iÃ§in geÃ§erlidir.

BALIK BURCU



BalÄ±k, soÄŸuk, nemli, deÄŸiÅŸken, kadÄ±nsÄ± su burcudur. BurÃ§larÄ±n en duyarlÄ±sÄ±, sempatiÄŸi ve merhametlisidir. Zevkli, egzotik ve yaratÄ±cÄ±dÄ±r. Suyla ilgili herÅŸeyi simgeler, nerede olursa olsun suyu gÃ¶ren bir yerde olmalÄ±dÄ±r. SessizliÄŸe, yumuÅŸak Ä±ÅŸÄ±ÄŸa, derinlerden gelen bir mÃ¼ziÄŸe, itinalÄ± bir servise ve romantik bir atmosfere Ã¶nem verir. DÃ¼zensizlikten nefret eder. Ã–zgÃ¼n buluÅŸlarÄ± vardÄ±r. Bazen vejeteryan olur, ya da diete baÅŸlar. Ä°stediÄŸinde uzman bir gurmeden daha gurmedir. TÃ¼m deniz kuÅŸlarÄ±nÄ± ve balÄ±klarÄ± (Ã¶zellikle alabalÄ±k, somon ve ton) simgeler. Åžarap soslu balÄ±klar onun iÃ§in idealdir. Enginar, lahana, kabak ve ÅŸalgam Ã¶nemlidir. Alkolle arasÄ± iyidir, iyi iÃ§er ve iyi bir konuÅŸmacÄ±dÄ±r.

