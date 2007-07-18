Astro-Evler'in anlamÄ±

Astroloji'de ev tanÄ±mÄ±, eÅŸit ev ve eÅŸit olmayan ev sistemleri diye ikiye ayrÄ±lÄ±r. EÅŸit ev sisteminde, ASC (YÃ¼kselen BurÃ§) hesaplandÄ±ktan sonra Ã§Ä±kan netice ne ise ondan sonra gelen evler 30Â° kaydÄ±rÄ±larak iÅŸlenir ve bÃ¶ylelikle 12 ev eÅŸit olarak tamÂ 30Â°'yeÂ bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olur.



EÅŸit olmayan ev sisteminde ise bu evler yine ASC den baÅŸlayarak eÅŸit olmayan bir sÄ±ra takip eder. Bunun neticesinde bir evin geniÅŸliÄŸi 30Â°' den fazla olabildiÄŸi gibi 30Â°'den az da olabilir. BÃ¶ylelikle 12 ev birbiri ile eÅŸit olmayan geniÅŸliÄŸe bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.Â



En Ã§ok kullanÄ±lan ev sistemi Placidus ev sistemidir. Evler gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi saat yÃ¶nÃ¼nÃ¼n tersine doÄŸru ilerlerler.Â

1. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta ASC "YÃ¼kselen burÃ§" ile baÅŸlayan ve 2. Ev baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. Horoskopta 0Â° ile 30Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilir, uyanÄ±ÅŸÄ± ve ilk hareketi simgeler. DoÄŸum saatine gÃ¶re bulunan ve hesaplanan yÃ¼kselen burÃ§, doÄŸum anÄ±nÄ±n da simgesidir, bÃ¶ylece doÄŸal olarak 1. Ev kiÅŸinin fizyolojik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ hakkÄ±nda bilgi edinmemize yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r, Ã¶te yandan kiÅŸinin karakter Ã¶zelliklerini, Ã§evresel iliÅŸkileri ve bunlarÄ±n dÄ±ÅŸ Ã§evreye yansÄ±masÄ±nÄ± da gÃ¶sterir. Bu temel Ã¶zellikleri nedeniyle 1. Ev, doÄŸum haritasÄ±nda (Horoskop) ayrÄ± ve Ã¶ncelikli bir Ã¶nem taÅŸÄ±r. DoÄŸal Zodyak sÄ±ralamasÄ±nda 1. Ev KoÃ§ Burcu'na aittir; yÃ¶netici ise Mars gezegenidir. Bu burcun temel Ã¶zellikleri ile bu evin anlamlarÄ± arasÄ±nda baÄŸ vardÄ±r. Yorumlarda da bu ikili kombinasyon unutmamalÄ±dÄ±r. 1. Ev, kurduÄŸumuz iliÅŸkiler sonucunda bireysel egosal geliÅŸimi de gÃ¶sterir. GeliÅŸim aÅŸamalarÄ±, doÄŸuÅŸtan gelenler ve sonradan genÃ§lik Ã§aÄŸÄ±na kadar edilinenlerdir; dÄ±ÅŸ Ã§evreden algÄ±lananlarÄ± seÃ§ici olarak deÄŸerlendirir ve dÄ±ÅŸa yansÄ±malarÄ± gÃ¶rebiliriz. Bireyin yaÅŸam gÃ¼cÃ¼ ve bunu gerÃ§ekleÅŸtirme tarzÄ±, doÄŸuÅŸtan eÄŸilimli olduÄŸu hastalÄ±klarÄ± da buradan anlamak mÃ¼mkÃ¼n olur. DoÄŸum ile birlikte ilk Ã§ocukluk dÃ¶nemi ve ilk Ã§evre, bu Ã§evredeki olaylar, iÃ§ gÃ¼dÃ¼sel olarak nasÄ±l korunulduÄŸu ve savunulduÄŸu da burada gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. 1. Ev'den bireyin temel istek gÃ¼cÃ¼ hakkÄ±nda bilgi edinebiliriz. AyrÄ±ca burada deneysel birikimler ve deÄŸiÅŸimlere karÅŸÄ± egonun direnmesini de bulunur. Bu eve dÃ¼ÅŸen burÃ§ ve gezegen ya da gezegenler veya her ikisi de kiÅŸinin karakteri hakkÄ±nda etkili rol oynamaktadÄ±r. Ã–zellikle kiÅŸi hakkÄ±nda etkili olan Ã¶ncÃ¼ gruptan (Elementler ve ÃœÃ§lemeler) bir burÃ§ bu alana dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸse Ã¶ncelikle deÄŸerlendirilir ve Ã¶nem verilir.

2. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 2. ev ile 3. ev arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 30Â° ile 60Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilir. Bu ev doÄŸal Zodyak'da 2. sÄ±radadÄ±r. Ä°kinci ev, sahip olma arzularÄ±nÄ± ve maddi dÃ¼nyaya karÅŸÄ± tutumumuzu gÃ¶sterir, kendimiz dÄ±ÅŸÄ±nda var olan nesneler ve ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuz maddi koÅŸullar hakkÄ±nda bilgi edinmemizi saÄŸlar. Genel olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bu ev bize dÃ¼nyadaki maddi varlÄ±ÄŸÄ± anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Birinci Ev, kendimizi tanÄ±ma sÃ¼recini ve bununla birlikte oluÅŸumumuzu anlatÄ±rken, 2. Ev Ã§evremizdeki nesnel dÃ¼nyayÄ± tanÄ±mamÄ±zda yardÄ±mcÄ± olur. Bu olguÂ nesnel dÃ¼nyanÄ±n iÃ§indekileri kullanmamÄ±zÄ± ve sahipliÄŸimizi ifade eder. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olanlarÄ± ve bunlarÄ± deÄŸerlendirmemizi saÄŸlar. Bu ev, kendi Ã¶z varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kiÅŸiliÄŸimiz dÄ±ÅŸÄ±nda, dÄ±ÅŸ dÃ¼nyadan veya iÃ§ dÃ¼nyamÄ±zdan gelen tÃ¼m uyarÄ±larÄ±n, gerÃ§ek dÃ¼nyadaki sonuÃ§larÄ±na gÃ¶tÃ¼rebilir. AyrÄ±ca 2. Ev, bireyin sahip olma duygusunu, maddi arzularÄ±nÄ±, para kazanma yeteneÄŸini ve sahip olduklarÄ±nÄ± Ã§oÄŸaltma yeteneÄŸini gÃ¶sterir. Ã–te yandan, bunlarÄ± kiÅŸinin ne ÅŸekilde ve nasÄ±l yapabileceÄŸini de buradan anlayabiliriz. KiÅŸinin miras ve vasiyet yoluyla kazanÃ§ elde edip etmeyeceÄŸi de bu alandan anlayabiliriz. Ama bu ev daha Ã§ok, sabit ve taÅŸÄ±nmaz mÃ¼lklerden Ã§ok taÅŸÄ±nabilir mÃ¼lk ve eÅŸyalar hakkÄ±nda bilgi verir Ã§Ã¼nkÃ¼ gayrimenkullar bu alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±r. Bu yÃ¼zden daha Ã§ok taÅŸÄ±nabilir nesneleri ifade ettiÄŸini ve bu yÃ¶ndeki yeteneÄŸi anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. KiÅŸinin yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu konularda nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve deÄŸerlendirdiÄŸini de anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Bu evin bir Ã¶zelliÄŸi de ikincil olarak gÃ¼zel sanatlarÄ± simgelemesidir. Bireyin bu konudaki yeteneÄŸini anlamamÄ±z veÂ elde edebileceÄŸi kazanÃ§ hakkÄ±nda bilgi edinmemiz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Yine bu ev bize nesnelerin kÄ±ymeti hakkÄ±nda da bilgi verir. KiÅŸinin onlara gÃ¶sterdiÄŸi deÄŸeri ve onlarÄ±n korunmasÄ±nÄ± bilip bilmediÄŸi veya saklamasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±p baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r.

3. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 3. Ev ile 4. Ev arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 60Â° ile 90Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. 1. ve 2. Evler'de Ã¶ÄŸrendiklerimizin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± anlatmaktadÄ±r. Yani iletiÅŸim ve mantÄ±ÄŸÄ±n yeridir. Burada doÄŸru algÄ±lamayÄ±, mantÄ±k yÃ¼rÃ¼tmeyi Ã¶ÄŸrenir ve deneyimler kazanÄ±rÄ±z. 1. Ev'den 2. Ev'den sonra, 3. Ev'e geÃ§mek bize bazÄ± sorumluluklar yÃ¼kler. KiÅŸiliÄŸimiz ile birlikte sahip olma gÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼ iyi deÄŸerlendirmemiz gerekir. Ä°ÅŸte bu deÄŸerlendirme Ã§evremizle kurduÄŸumuz iletiÅŸim ile mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r. AynÄ± zamanda bu iliÅŸkilerin deÄŸerlendirilmesinde mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kullanmamÄ±z gerekir. Bu nedenle 3.Ev'e genel olarak iletiÅŸim ve mantÄ±k evi diyebiliriz. AyrÄ±ca buradan kiÅŸinin dikkatinin yÃ¶neldiÄŸi yeri veya yÃ¶nleneciÄŸi amacÄ± Ã§Ä±kartabiliriz. Bu evi kÄ±sa sÃ¼reli bir depolama alanÄ± ve hemen ardÄ±ndan da iletme merkezi gibi de gÃ¶rebiliriz. KÄ±sa sÃ¼reli deneylerle mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir araya getirir ve bunlarÄ±n sonucunu iletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Bilgilerin geldiÄŸi, biriktirildiÄŸi ve daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir bilgi bankasÄ± gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. BunlarÄ± yaparken de hÄ±z ve pratik dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶nem kazanacaktÄ±r. TÃ¼m bunlarla beraber, 3. Ev bize yakÄ±n olan insanlarÄ± yani kardeÅŸleri ve akrabalarÄ± da simgeler. AkrabalarÄ±mÄ±zla veya kardeÅŸlerimizle olan iliÅŸkimiz ya da yakÄ±n Ã§evredeki insanlarla olan iletiÅŸimimizin nasÄ±l olduÄŸunu bu alandan Ã¶ÄŸrenebiliriz. Ã–te yandan bu ev kÄ±sa yolculuklarÄ±, entellektÃ¼el yapÄ±yÄ± ve kÄ±sa seyahatleri de simgeler ve her tÃ¼rlÃ¼ haberleÅŸme olanaÄŸÄ±nÄ± da kapsar.Â

4. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 4. Ev ile 5. Ev arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 90Â° ile 120Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilir. Bu alan genel anlamda yuvayÄ± ve bilinÃ§altÄ± duygularÄ±mÄ±zÄ± kapsar. DoÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§evreyi, Ã¶zel manada anne-baba ile olan iliÅŸkilerimizi simgeler. Ã‡ocukluk yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n nasÄ±l geÃ§tiÄŸini, aile bÃ¼yÃ¼kleri ile iliÅŸkilerimizi 4. Ev kapsamÄ± iÃ§inde inceleriz. Bu ev aynÄ± zamanda onlardan beklentilerimizi de belirler. NasÄ±l bir yuva istemi iÃ§inde olduÄŸumuzu gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Kendi yuvamÄ±zdaki beklentilerimiz, aile Ã¼yelerine Ã¶zellikle de eÅŸimize karÅŸÄ± tutumumuz da buradan kaynaklanÄ±r. Bu yuva yanlÄ±zca ev olarak algÄ±lanmamalÄ±dÄ±r. KiÅŸinin benimsediÄŸi, sÃ¼rekli bulunduÄŸu ortam da bu sÄ±nÄ±rlarÄ±n iÃ§indedir. Birey bulunduÄŸu mekanÄ± benimseme Ã¶zelliÄŸine sahipse buradaki istekler de aynÄ± doÄŸrultuda olabilir. Bu ev bilinÃ§altÄ± duygularÄ±mÄ±zÄ± da kapsadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, aynÄ± zamanda da kiÅŸinin kendi iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§ alemi de belirler. Bu ortam her yere bizim ile birlikte taÅŸÄ±nabilir ve gelecek iÃ§in yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸmez koÅŸullarÄ± da beraberinde getirir. DolayÄ±sÄ± ile kendi yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§izgilerle yaÅŸlÄ±lÄ±k yÄ±llarÄ±mÄ±zÄ± temsil eder. Ã–mrÃ¼mÃ¼zÃ¼n son dÃ¶nemini nasÄ±l geÃ§ireceÄŸimizi bu eve bakarak gÃ¶rebiliriz. MÃ¼lk edinme gayreti veya aileden gelebilecek mÃ¼lk, servet ile ilgili ipuÃ§larÄ±nÄ± da bu evde yakalayabiliriz. Aile, yuva gibi kavramlarÄ±n iÃ§ine gelenek ve gÃ¶renekler de girer. AtalarÄ±mÄ±za ve geleneklere olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bir yere ait olma duygumuz ile bunlarla olan iliÅŸkilerimiz de bu evin iÃ§inde bulunmaktadÄ±r. Bu ev ayrÄ±ca toprak ile gelebilecek gayrimenkul avantajlar hakkÄ±nda da Ã¶nemli bilgiler verir. TaÅŸÄ±namÄ±yacak eÅŸyalarÄ± da yani gayrimenkulleri de bu alan simgelemektedir. Bununla birlikte zor vazgeÃ§ilen veya vazgeÃ§emediÄŸimiz alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± de bu evde gÃ¶rebiliriz.

5. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 5. Ev ile 6. Ev arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 120Â° ile 150Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu alan yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lÄ±mÄ±nÄ± temsil eder. GeliÅŸmiÅŸ olan kiÅŸisel irademizi kullanma biÃ§imimiz ve bunu nasÄ±l yÃ¶nlendireceÄŸimizle ilgilidir. 4. Ev'deki duraÄŸanlÄ±k artÄ±k burada gÃ¶rÃ¼lmeyecektir. 3. Ev'deki araÅŸtÄ±rmalar ve Ã¶ÄŸrenilenlerin uygulama fÄ±rsatlarÄ±nÄ± bu evde bulur veya yaratabiliriz. KiÅŸi zihinsel yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla birlikte, fiziksel yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinamizmini de bu evde ortaya koyar. Zevk ve eÄŸlence yaÅŸamÄ±yla birlikte, aÅŸk ve duygusal yaÅŸam da 5. Ev'in kapsamÄ± iÃ§indedir. Duygusal yaÅŸamdaki istek ve beklentilerimizle birlikte hareket biÃ§imimiz, kendimizi ortaya koyuÅŸumuz, Ã§ocuklarla olan iliÅŸkilerimiz ve kendi Ã§ocuklarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± tutumumuz da bu evin sorumluluÄŸundadÄ±r. 5. Ev'de iliÅŸkiler, Ã§ocuklar, sanatsal konular, aÅŸk ve eÄŸlence yaÅŸamÄ± ile birlikte ÅŸans oyunlarÄ±na ve spekÃ¼lasyonlara olan eÄŸilimimizi de bu alanda inceleyebiliriz. DÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lÄ±mla birlikte riskler de ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, tehlikeli atÄ±lÄ±mlarÄ± da bu alanÄ±n iÃ§inde gÃ¶rebiliriz. Bu eve serÃ¼venci ruhumuzun Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± da denilebilir. YaÅŸam gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼, eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren bilinÃ§ koordinasyonu burada oluÅŸur. KiÅŸi bu evde kendi kendini gerÃ§ekleÅŸtirmektedir, 5. Ev aynÄ± zamanda kiÅŸinin boÅŸ zamanlarÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸinin bir cevabÄ± olarak da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir.

6. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 6. Ev ile 7. Ev baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 150Â° ile 180Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu evde etkinlik ve mÃ¼kemmellik vardÄ±r. 6. Ev'de 5. Ev'de ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en etkin bir biÃ§imde nasÄ±l kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterilmektedir. Burada ayrÄ±ntÄ±lÄ± yÃ¶ntemleri ve sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¶rmekteyiz. KafanÄ±n ve bedenin disiplini ve eÄŸitimi burada yapÄ±lÄ±rken, kiÅŸinin gÃ¼ndelik iÅŸ ve sorumluluklarÄ± ele alabilmesi iÃ§in hizmet ile Ã§alÄ±ÅŸma etkinliÄŸini de Ã¶ÄŸrenmesi gerekir. BÃ¶yle bir etkinlik de organizasyon ve yÃ¶ntem gerektirir. Ä°ÅŸte bu evde bir ayrÄ±ntÄ± merakÄ±, bir analizcilik mevcuttur. BÃ¶yle bir titizlik ve analizcilik de iyi bir organizasyon iÃ§in ÅŸarttÄ±r, iÅŸ iliÅŸkilerimiz, baÅŸkalarÄ± iÃ§in yaptÄ±klarÄ±mÄ±z, iÅŸ Ã§evresindeki diÄŸer iliÅŸkilerimiz ile birlikte gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ ve sorumluluklarÄ±mÄ±z da burada bulunmaktadÄ±r. Bize hizmet veren veya yanÄ±mÄ±zda Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerle iliÅŸkilerimizin boyutlarÄ±nÄ± bu alanda inceleriz. Yine aynÄ± ÅŸekilde bizim yanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸiler, yani amirlerimiz ile olan iliÅŸkilerimizin boyutu da bu alanÄ±n iÃ§indedir. Bu alanda anlatÄ±lmak istenen, yetenekleri nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerde ne Ã¶lÃ§Ã¼de verimli olduÄŸumuzdur. Dikkatlilik derecemiz, etkinlik ve pratikliÄŸimiz bu alanda Ã¶lÃ§Ã¼lebilir. Bu etkinlikleri yerine getirmek iÃ§in ise saÄŸlÄ±k en Ã¶nemli Ã¶n koÅŸullardan birisidir. SaÄŸlÄ±k yapÄ±mÄ±zÄ± da 6. Ev iÃ§inde inceleriz. SaÄŸlÄ±kla birlikte beslenme ve gÄ±da hazÄ±rlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da bu alanÄ±n konularÄ± iÃ§indedir. AyrÄ±ca davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z, giysilerimiz, dÃ¼zenliliÄŸimiz ve dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zdeki titizlik de diÄŸer Ã¶nemli Ã¶ÄŸelerdir. BunlarÄ± da bu alan iÃ§inde inceleyebiliriz.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

7. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 7. Ev ile 8. Ev baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 180Â° ile 210Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Åžu ana kadar evlerde hep kiÅŸisel istekler ve bireysellik Ã¼zerinde duruldu. Ama bu evde bireysel zevklerin yerini ortak zevkler ve paylaÅŸma alacaktÄ±r. Yani "ben" yerini "biz"e bÄ±rakmaktadÄ±r. 7. Ev mevcut tÃ¼m ikili iliÅŸkilerimizle, sosyal iliÅŸkilerimizin niteliÄŸini belirler ve gÃ¼nlÃ¼k olaylar aÃ§Ä±sÄ±ndan kiÅŸiliÄŸin diÄŸer Ã¶nemli boyutunu yani kendimizi bir baÅŸkasÄ±yla nasÄ±l tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatÄ±r. Kendimizi 1. Ev'de tanÄ±mlamakla birlikte, bu atÄ±lÄ±mÄ±n sonucunu yani olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ halimizi 7. Ev'de buluruz. 2. Ev'de temellerimizi Ã¶ÄŸrenir, 3. Ev'de Ã§evremizi tanÄ±r, 4. Ev'de gÃ¼ven saÄŸlarÄ±z ve tÃ¼m bunlar bizi kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak bu eve getirir. 7. Ev'de temel ilkemiz ikili iliÅŸkilerdir. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi oldukÃ§a hassas bir alan iÃ§ine girmiÅŸ bulunuyoruz.Â ArtÄ±k bir tarafta kendimiz, diÄŸer tarafta da karÅŸÄ±mÄ±zdaki kiÅŸi durmaktadÄ±r. Bu kiÅŸi eÅŸ veya ortak olabilir, dengenin Ã§ok iyi kurulmasÄ± gerekmektedir. Bu da gÃ¶sterir ki bu alan barÄ±ÅŸÄ±, uyumu, huzuru ve sevgiyi simgelemektedir. 7. Ev'den evlilik evi diye de sÃ¶z edebiliriz. Bu alan seÃ§ilecek eÅŸin veya ortaÄŸÄ±n fizyolojisini ve yapÄ±sÄ±nÄ± da belirleyebilir. Burada aynÄ± zamanda yakÄ±n dostluklar, toplumsal iliÅŸkiler, yasal olaylar, en Ã¶nemlisi de anlaÅŸmalar ve sÃ¶zleÅŸmeler vardÄ±r. Bu alan ayrÄ±ca ticari faaliyetleri de yÃ¶netir, ticari iliÅŸkilerin olumlu veya olumsuz geliÅŸmelerini de buradan gÃ¶rebiliriz. TÃ¼m ikili iliÅŸkileri ve ticari iliÅŸkiler ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri de iÃ§ine aldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu yerde aÃ§Ä±k dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarla ilgili ipuÃ§larÄ±nÄ± da yakalayabiliriz.

8. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 8. Ev ile 9. Ev'in baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 210Â° ile 240Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu alanda 7. Ev'deki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n maddi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z aynÄ± zamanda da kollektif kazanÃ§lar burada sergilenir. 8. Ev, ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼rÃ¼nleriyle veya evliliÄŸe ait maddi deÄŸerlerle de ilgilidir. AyrÄ±ca paylaÅŸÄ±lan maddi varlÄ±klarla ilgili olan iÅŸlemleri de iÃ§ine alÄ±r. Mahkeme, vergi, sigorta, miras ve cenaze gibi... Burada insanÄ±n bilinmeyenin Ã¶tesine zorlandÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun duygular iÃ§eren, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve okÃ¼lt bir alanÄ±n iÃ§indeyiz. Metafizik 8. Ev'in konusudur, aynÄ± ÅŸekilde Ã¶lÃ¼m, cinsellik ve bÃ¼yÃ¼ de... Burada iÃ§imizdeki bilinmeyenle ve iÃ§imizdeki araÅŸtÄ±rmacÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z. GerÃ§eÄŸi sorguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, maddenin Ã¶tesine geÃ§tiÄŸimiz alanlar ve duygular buradadÄ±r. Maddenin enerjiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, bÃ¼yÃ¼k enerjilerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir alandÄ±r 8. Ev. KiÅŸinin kendini yenileme enerjisi burada bir patlama noktasÄ±na varÄ±r. Ã–lÃ¼mle de ilgili olduÄŸuna gÃ¶re bir bakÄ±ma herÅŸeyin noktalandÄ±ÄŸÄ± bir alandÄ±r da diyebiliriz. MekansÄ±z ve bedensiz ruhsal varlÄ±klarÄ±n yine okÃ¼lt dÃ¼zeylerde bulunmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Bu enerjiler metafizik, bilim, yÃ¼ksek matematik ve atom fiziÄŸi gibi konularda da ortaya Ã§Ä±kar. Mistik konular, ruh Ã§aÄŸÄ±rma gibi baÄŸlantÄ±lar kurmak da bu alanla ilgilidir. KÄ±saca 8. Ev cinsellik, Ã¶lÃ¼m, yeniden doÄŸuÅŸ, miras, kalÄ±tÄ±m ve birleÅŸik kazanÃ§lar yeridir. AyrÄ±ca bu alanÄ±n iÃ§inde fazla emek sarfedilmeden gelen kazanÃ§lar olduÄŸu gibi kaybedilenler de gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ä°kincil dÃ¼zeyde resmi otoriteleri de gÃ¶stermektedir, devlet gÃ¼cÃ¼ veya yasal otorite gibi...

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9. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 9. Ev ile 10. Ev baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 240Â° ile 270Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. 8. Ev'de korunup, biriktirilen enerji 9. Ev'de rahatlÄ±kla daÄŸÄ±labileceÄŸi bir alandadÄ±r. Burada kendimizi kolaylÄ±kla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir alanda bulunuruz. 3. Ev'in karÅŸÄ±tÄ± olan 9. Ev, birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi anlatÄ±r bize. 3. Ev'de yakÄ±n akrabalarla kÄ±sa yollarÄ± simgelerken, burada kendisini uzak akrabalara ve uzun yollara bÄ±rakÄ±r. KÄ±sacasÄ± bir geniÅŸleme ve rahatlÄ±k sÃ¶z konusudur. Bu evde uzaklara gitmek, daha Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenmek isteriz. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimle de burada karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z. Ãœniversiteler, akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar, dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸmak ve keÅŸfetmek bu alanla ilgilidir. Yine bu alan bize uzak kÃ¼ltÃ¼rlere ulaÅŸmayÄ± gÃ¶sterir. 9. Ev bize yurtdÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerinde ve bunlarÄ±n geliÅŸiminde de yol gÃ¶stermektedir. Bu iliÅŸkiler ticari dÃ¼zeyde olabildiÄŸi gibi kiÅŸisel dÃ¼zeyde de olabilir. Bununla birlikte 9. Ev'de yabancÄ± dillere olan yeteneÄŸimizi ve Ã¶ÄŸrenebilme olanaklarÄ±mÄ±zÄ± da buluruz. AynÄ± zamanda felsefe, din, dini kuruluÅŸlar, yasal sistemler, hukuk, uygarlÄ±ÄŸa yerleÅŸmiÅŸ bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ± da kapsar. Ahlak duygularÄ±mÄ±zÄ±, dinsel eÄŸilimlerimizi ve Ã¶ÄŸrendiklerimizi nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da burada Ã¶ÄŸreniriz. KiÅŸisel ve toplumsal eylemleri yÃ¶netmek iÃ§in toplu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye gerek vardÄ±r. Uyumlu bir biÃ§imde yÃ¶netmenin ruhsal aydÄ±nlanmasÄ±na bu alanda ulaÅŸÄ±lÄ±r. KiÅŸinin olaylarÄ± nasÄ±l soyutlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evren hakkÄ±nda nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±mÄ± olduÄŸunu 9. Ev iÃ§inde gÃ¶rebiliriz. Bu bizim dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ de gÃ¶sterir. Kendimizi eÄŸitim yoluyla daha iyi tanÄ±yÄ±p Ã¶ÄŸrenmeyi, fÄ±rsat ve yeteneÄŸimizi, kendimizi kanÄ±tlamayÄ±, meslek ve uzak yerlerden alacaÄŸÄ±mÄ±z deneyimlerimizi de 9. Ev'de buluruz.

10. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 10. Ev ile 11. Ev baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 270Â° ile 300Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu ev toplumla doÄŸrudan iliÅŸkide olduÄŸumuz, yÄ±ldÄ±z haritasÄ±nÄ±n en duyarlÄ± alanlarÄ±ndan biridir. 10. Ev haritanÄ±n tam tepesinde MC noktasÄ±nÄ± (Tepe noktasÄ±) oluÅŸturur. Zirvede olmak, yÃ¶netmek, kural koymak, sorumluluk ve uygulamak buraya aittir. 4. Ev doÄŸduÄŸumuz evin sosyal ve ekonomik durumunu gÃ¶stermiÅŸti. 10. Ev ise yapmak zorunda olduÄŸumuz iÅŸlerin temelini, sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ±, mesleki ve toplumsal saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, onurumuzu ve kariyerimizi belirlemektedir. Bir kiÅŸinin yÃ¼kselip yÃ¼kselemeyeceÄŸi hakkÄ±nda ipuÃ§lar da bu alandadÄ±r, ayrÄ±ca Ã¼n, ÅŸan ve ÅŸÃ¶hret de bu alan iÃ§inde simgelenir. AynÄ± ÅŸekilde kiÅŸinin tutkularÄ±nÄ± nasÄ±l ortaya koyduÄŸunu ve bunun otoritelerce nasÄ±l deÄŸerlendirildiÄŸini burada gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. 10. Ev, varolan Ã¶rgÃ¼tleme yeteneÄŸimizin, organize eylemlerimizin, disiplinimizin, Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zenimizdeki sÄ±kÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, meslek alanÄ±nda yÃ¼kselebilmek iÃ§in gereken irade ve sabrÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶stergesidir. TÃ¼m bunlarÄ± bu alanda gÃ¶rebiliriz. KÄ±sacasÄ± 10. Ev sosyal durum, tutku, onur, kariyer ve ÅŸeref yeridir. BaÅŸka bir deyiÅŸle kiÅŸinin topluma karÅŸÄ± olan tavrÄ±nÄ± ve toplum iÃ§indeki rolÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Toplumdaki statÃ¼ ile alÄ±nan sorumluluklar da buradadÄ±r. Bu sorumluluklar ile toplumsal yerimizi yani bulunduÄŸumuz toplumda ulaÅŸabileceÄŸimiz dÃ¼zeyi de bu alanda bulabiliriz. Otoritelerle iliÅŸkilerimiz, onlara davranÄ±ÅŸ biÃ§imimiz ile aynÄ± ÅŸekilde anne-baba ile uyumumuz da buradan etkilenir. 10. Ev aynÄ± zamanda da toplumsal kurumlarÄ±, bÃ¼rokratlarÄ± ve bunlarla ilgili koÅŸullarÄ± da anlatÄ±r.

11. Ev

DoÄŸal Zodyak'ta 11. Ev ile 12. Ev baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± arasÄ±nda kalan bÃ¶lgeye verilen isimdir. 300Â° ile 330Â° arasÄ±nda gÃ¶sterilmiÅŸtir. Bu evde ideallerimizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliriz. 5. Ev'de kiÅŸisel yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koymuÅŸtuk, 11. Ev'de ise ideallerimize grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile veya organize ekiplerle yÃ¶neliriz. Gelecek hakkÄ±nda beklentilerimiz ve umutlarÄ±mÄ±z vardÄ±r. Gelecekte tamamen ulaÅŸamasak da amaÃ§larÄ±mÄ±z iÃ§in planlar yapar, dÃ¼zeltir ve sÃ¼rekli geliÅŸtiririz. Bu alanda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istemimiz yoÄŸundur, toplumun zincirlerini kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Ama bunlarÄ± yapabilmek iÃ§in arkadaÅŸlara, dostluklara ihtiyaÃ§ duyar, ideallerimizi paylaÅŸmak isteriz. Ã–rgÃ¼tlere, gruplara katÄ±lÄ±r, Ã§evremizde bir kalabalÄ±k oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. BaÅŸka bir deyiÅŸle bunlarÄ± yapÄ±p yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bu alanÄ±n iÃ§inde inceleriz. 11. Ev ideallerin, arkadaÅŸlÄ±klarÄ±n, gelecek hakkÄ±ndaki beklentilerimizin, umutlarÄ±mÄ±zÄ±n alanÄ±dÄ±r ve bunlara yÃ¶neliÅŸ biÃ§imimizdir. Burada kiÅŸinin grup kurma, arkadaÅŸ edinme, evrensel Ã¼lkÃ¼ler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yeteneklerini buluruz. BÃ¶yle bir evrensellik, ancak grup Ã¼yelerinin ruhsal birliklerinin bilincinde ve olanaklarÄ±yla amaÃ§larÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmalarÄ±yla yaÅŸanÄ±r. Grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kiÅŸinin uyum yeteneÄŸinin Ã¶tesindedir, yeni dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve olaylara evrensel kardeÅŸlikle yaklaÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r yani yeni deneylere aÃ§Ä±k olunmalÄ±dÄ±r. Burada duygusal iliÅŸkilerden uzak olmak kaydÄ±yla, bireye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k saÄŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¶z konusudur. 11. Ev, kiÅŸinin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ toplum ve insanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶zel gereksinmeleriyle kaynaÅŸma yeteneÄŸinin de Ã¶tesindedir.