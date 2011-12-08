AslÄ±nda karanlÄ±ktan korkuyoruz

Â GÃ¼neÅŸ'in dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± neresidir? 1948 yÄ±lÄ±nda Earl W. Count tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan "Christmas'Ä±n 4.000 YÄ±lÄ±" adlÄ± ilginÃ§ kitapÃ§Ä±k, bu yaklaÅŸÄ±mÄ± desteklemektedir. Uzak geÃ§miÅŸten gelen karmaÅŸÄ±k ve bÃ¶lÃ¼k pÃ¶rÃ§Ã¼k bilgi, KÄ±ÅŸ DÃ¶nÃ¼mÃ¼'nÃ¼n ve dolayÄ±sÄ± ile de yeni yÄ±lÄ±n hangi zamanda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bize anlatamÄ±yor. Ä°lk kez, 12 gÃ¼nlÃ¼k Yenilenme Festivali'nin Mezopotamya'da ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r; kutlamalarÄ±n amacÄ± kaosun canavarlarÄ±nÄ± bir yÄ±l daha sakinleÅŸtirmek iÃ§in TanrÄ± Marduk'tan yardÄ±m istemekti. Sonra yukarÄ±da anlatÄ±lan gelenekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±; anlatÄ±lanlar daha Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rel antropolojidir ve ister istemez kuramlarla karÄ±ÅŸÄ±rlar. BirÃ§ok dÃ¼nyasal kÃ¼ltÃ¼rde, GÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼ KutlamalarÄ± vardÄ±r ama Ã§oÄŸunun kÃ¶keni hakkÄ±ndaki bilgi yetersiz olduÄŸu gibi Ã§oÄŸu zaman hiÃ§ yoktur.

Ä°lginÃ§ olan ise kutlamalarÄ±n, genelde evrensel olmasÄ±dÄ±r; Acaba, Ã§ok derinlerde antik bir korkuyu mu aramalÄ±yÄ±z? GÃ¼nÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalmasÄ± ve bir daha aydÄ±nlÄ±k olmayacaÄŸÄ± korkusuyla mÄ± acaba sabahlara kadar uyanÄ±k kalÄ±nmÄ±ÅŸ veya Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n yeniden doÄŸuÅŸu kutlanmÄ±ÅŸtÄ±r? Neolitik toplumun sanÄ±landan Ã¶te bir kÃ¼ltÃ¼re sahip olduÄŸunu artÄ±k Ã¶ÄŸrendik, bilinenden Ã§ok Ã¶ncelerde, 10.000 Ã¶ncesinde yazÄ± yazmayÄ± biliyorlardÄ±; bu yeni bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±, 5.000 yÄ±l evvel yazÄ± bulundu Ã¶ÄŸretisini yÄ±kÄ±p geÃ§mektedir. Neolitik toplum ilk Ã§iftÃ§ilerdir, mevsimlerin ve hasat dÃ¶nemlerinin onlarÄ±n yaÅŸamÄ±nda Ã¶nemi Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼ yani gÃ¶ÄŸÃ¼ izlemeyi biliyorlardÄ±. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bu toplumun, GÃ¼ndÃ¶nÃ¼mÃ¼ gibi gÃ¶ksel bir olayÄ± bildiklerini kanÄ±tlayacak kesin bir kanÄ±tÄ± henÃ¼z bulamadÄ±lar ama bulmalarÄ± uzun sÃ¼rmeyecektir. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla, bereket ayinleri, ateÅŸ festivalleri yapÄ±yorlar, halen bilmediÄŸimiz tanrÄ± ve tanrÄ±Ã§alarÄ±na dualar ediyorlardÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunda, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki geleneklerin ne kadar uzak bir geÃ§miÅŸten geldiÄŸini kolaylÄ±kla dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz. YÄ±lbaÅŸÄ± mumlarÄ±, yeÅŸil yapraklar, kutlamalar ve hediyeler binlerce yÄ±l Ã¶ncesinden gelen, bizlerin hiÃ§ hayal etmediÄŸimiz yankÄ±lardÄ±rlar. Bir uygarlÄ±k gelir ve Ã¶ncekinin yerini alÄ±r, Ã¶ncekiler yok olurken geriye sadece damlalar kalÄ±r. EÄŸer istenir ve damlalar toplanÄ±rsa sonuÃ§ta ortaya bir bilgi havuzu Ã§Ä±kacaktÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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