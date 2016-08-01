Aslan burcunda yeni ay

Bu hafta meydana gelecek Yeni Ay +/- 15 günlük süreçte, hızlı keşifler yapmamız, kriz olarak nitelendirilebilecek durumlarda içsel öngörüyle hareket edebilmemiz, önceki çalışmalarımızın takdir görmesi, uzun vadeli amaçlarımıza odaklanmamız, kendimize daha fazla güvenmemiz, motive olmamız, üstümüz pozisyonundaki kişilerle daha iyi ilişkiler geliştirmemiz, iş yerinde terfiler, daha fazla görev ve sorumluluk alma, bilgilerimizi genç nesillere taşımak için olanak sağlarken; depresyona, paranoyaya, güven kaybına veya endişelere bağlı hayal kırıklıkları, ayrılıklar, kararsızlıklar, sonlanmalar veya engellemeler de söz konusu olabilir. Gergin diyalogların doğru yönetilmesi ve endişelere kapılmak yerine, sorunları ortadan kaldırabilecek köklü çözümler üretilmesi gerekebilir.

Eylül ayında yaşanacak Güneş Tutulması öncesi son Yeni Ay olması, tamamlanması gereken işler, ucu açık konuların kapatılması gibi başlıklarda daha fazla yorulmamızı gerektirebilir. Yaklaşan tutulma korku, hayal kırıklığı veya suçluluk duygularını tetiklemeden önce, bu Yeni Ay’ın Satürn’le olumlu görünümü olası zor zamanlar öncesi sıkı bir hazırlık yapılmasına, kaynakların toparlanmasına ve doğru kullanılmasına olanak tanıyabilir. Krizlere bağlı öğrenme ve büyüme sürecindeyiz diyebiliriz kısaca.

Farklı şeyler deneme isteği artıyor

Başarılar ödülsüz kalmıyor

Bu hafta Venüs ve Uranüs, Güneş ve Satürn arasındaki olumlu açı sayesinde ise, görev ve sorumluluklarımızın kolayca üstesinden gelebilir, başladığımız işleri tamamlayabilir, işimizde terfi veya tanınma şansı yakalayabilir ya da geçmiş işlerimizin takdir edildiğini görebilir veya bu alanlarda başarıyı yakalayabiliriz.

Farklı şeyler denemek, günün rutin akışından çıkmak istiyoruz. Yeni hobiler, yeni aşklar, ani çekimler, flörtöz kişiler, ani veya farklı alışverişler, yüksek yaratıcılık, sosyal yaşamda beklenmedik gelişmeler v.b gündeme gelebilir.

Özgürlük arayışımız artacaktır veya maddi başlıklı konularda sürprizler veya beklenmedik durumlar ya da kazançlar ön plana çıkabilir.

Hafta sonu ihmal edilen konular zorluklara sebep olabilir

Merkür ‘ün ve Mars’ın açıları ise, hafta sonu ve sonrasında bizi daha ciddi veya karamsar düşünmeye itebilir. Üzgün olabilir veya hayata olumsuz bakabiliriz. İletişim kurmakta zorlanabilir veya yalnız hissedebiliriz. Daha önce ihmal ettiğimiz konular nedeniyle mücadele gerektiren ortamlara girebilir veya olumsuz olarak nitelendirilebilecek haberler alabiliriz. Önemli kararlar almak, imzalar atmak veya büyük yatırımlar yapmak için uygun günler olmayabilir. Aşk hayatımızda ve her türlü ilişkilerimizde zorlanabiliriz.

Mars da tekrar Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu başlıkta önemli, ama daha önceki aylarda uzun uzun yazdığım için bu hafta tekrarlamadım. Arşiv yazılarımızdan okumanızı öneririm Niobe'ce.