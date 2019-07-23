"Aslan Burcu - Yıllık"

Aslan burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl kararlarınıza olan inancınızın çok güçlü olacağı bir yıl. Bazı radikal kararlar almanız ve aynı zamanda kendinizi olmanız gerekecektir. Özellikle ilişkiler konusunda derin bağlar kuracağınız ve sevgiyi çok güçlü hissedeceğiniz özel bir yıl içinde olacaksınız. Kökleriniz ve aile bağlarınız bu yıl çok önemli olacak. Bazı konularda birden oluşacak başarılarınız çevreniz tarafından çok ilgi çekebilir. Bazı konularda hedef olmamaya özen gösterin.

Öğrenme ve bilgi ufkunu genişletme arzunuz bu yıl boyunca yükselişte olacaktır. Başkalarıyla olan iletişiminizde daha etkili ve karizmatik olacaksınız. Mantıksal ve analitik yeteneklerinizi geliştirin. Geçtiğimiz yıllarda iş ortamınızda yaşanılan talihsizlikler sizleri mesleğinizden beklide soğuttu. Topluluklara, derneklere diğer sosyal ağlara katılmanız sizlere bu yıl çok iyi gelecektir.

Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı kendinizi birçok şeyden soyutlamak zorunda kaldınız ama bu yıl dünyanın bu yeni düzenine uygun davranışlar içinde olmayı seçmelisiniz. Sonuç olarak, sosyal çevreniz bu yıl artacak. Eğer kariyeriniz veya kişisel yaşamınızla ilgili önemli bir şeyi uzunca bir süredir görmezden geliyorsanız, bu tür sorunları tamamen çözüme götürme fırsatları ile karşılaşacaksınız.

Aslan burcunun 2021'de kariyer, iş hayatı nasıl olacak?

Kariyer hayatınızda büyük bir başarı sizi bekliyor. 2018 yılından bu yana hem kariyer hem de iş ortamınızda bazı konularda kırılganlıklarınız oldukça artmıştı. Hep bir şeyleri tamamlama noktasında oldunuz. Bazı durumları tamamlamak veya yeniden yapılandırmak sizleri yordu. Şimdi koşullar yeniden değişiyor. Yeni alacağınız kararlar bu noktada çok önemli olacak. Satürn ve Jüpiter’in sizin karşıt burcunuza geçiş yapması hayatınızda büyük bir devrimin işareti olarak görülebilir. Sizler bu durumun iyi mi kötü mü olduğunu soracaksınız ama hiç endişe duymamanız gerektiğinizi söyleyebilirim. Bu harika dönem sizin yaşamanızı farklılaştıracak ve yeni başlangıçlara ilerletecek.

Aslan burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Geçmişe sünger çekin. Satürn ve Jüpiter’in sizin burcunuzun karşısında Kova burcunda kavuşuyor olması sizleri başka bir yöne taşımaya götürecek. Özellikle evliliğiniz ya da ilişkilerinizde geçmişe daha kolay mazi diyeceğiniz bir dönem başlayacak. Bu yıl, aşk hayatlarında veya evliliklerinde bir değişiklik olacağı öngörülebilir. Ama bu sizin kalbinizi yerinden çıkartacak kadar heyecan verici olacaktır. Partnerinize fazla bağlı kalmazsanız bu durum sizi başka yerlerde heyecan aramaya sürükleyebilir. Yeni maceralara girmeye değer mi buna siz karar vereceksiniz. Sabırlı olun ve bu zamanı daha anlayışlı geçirmeye izin verin.

Aslan burcu için 2021 Şubat ve Mart ayı içerisinde öne çıkanlar

Özellikle Şubat ve Mart aylarında bazı duygular sizi alt üst olabilir. Kafa karışıklıkları ya da yol ayrımları söz konusu olabilir. Aşk veya evlilik arayışlarınızda yeni yollar keşfetmek için bu yılı kullanın. Bekar olanlar için muhteşem bir ilişkinin başlamasına imkân verilen bir yıl olacak. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak onlarla uyumlu biriyle tanışabilirsiniz.

Evliyseniz ilişkilerinizde aşırı tepki vermeyin, partnerinize kendi zamanınızı veya özgürlüğünüzü verin. Çok fazla sıkışma ve baskı ilişkilerinize bu yıl zarar verebilir. Yıl boyunca, aşk ve evlilik konusunda denemeler ve sıkıntılarla karşı karşıya kalırsanız hemen iletişim eksikliği veya yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünün. İyimser olun, sevginizi sıcaklığınızla kazanabilirsiniz. Potansiyel evlilik, bu yıl daha kararlı Aslanlar için gerçekçi olacak. Özellikle Mayıs ayına kadar ilişkilerde tutunmak yerine finans ve kariyere öncelik vermeyi seçmelisiniz.

Aslan burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

İş hayatınızı düzene giriyor. 2021 yılı için, büyük kariyer girişimleri yapmak için rahatça harekete geçebilirsiniz. Özellikle Şubat ayı kariyerinizde devrimsel bir nitelikte olacaktır. Kendinizi daha iyi açıkladığınız ve ispat ettiğiniz bir zaman içine giriyorsunuz. Görevlerinizi eskisinden daha etkili bir şekilde organize edebilir ve yerine getirebilirsiniz. Ancak uzun zamandır mücadelesini verdiğiniz iş projelerinizden asla vazgeçmemelisiniz. Onlara bir şekilde bağlı kalın. Bu yoldan asla dönmeyin. Yıl başladığında profesyonel tarafınızda bir durgunluk olabilir buna çok fazla kapılmayın. Ancak yıl ilerledikçe daha başarılarınızın arttığını göreceksiniz.

Mayıs ayında Jüpiter Balık burcunda ilerleyecek. İlişkinizde bazı kıskançlıklara dikkat!

Bu dönemde ayakta kalmak için daha fazla enerji harcamanız gerekiyor. Belki iş hayatınızda belki de meslektaşlarınızla ilgili konularda daha özenli olmalısınız. Hukuksal bazı sorunlar ya da bazı ortaklıklar hızlı gelişmelere neden olabilir. Meslektaşlarla ilişkilerinizde dikkatli olun, çünkü sizin açınızdan bir tür rekabet söz konusu olabilir. Başkalarıyla, ya da üst düzey kişilerle kafa kafaya gelmenin zamanı değil. Mayıs ve Temmuz ayı içinde çevredeki ya da partnerinizle aranızdaki bazı türbülanslar sizi hızlı kararlara sürükleyebilir. Lütfen bu dönemi daha farkındalık ile geçirin.

28 Ocak Aslan dolunayı yaşamınızda net kararlar vermeye sizi itekleyecektir.

Bazı gezegenler, özellikle Plüton, profesyonel olma yolunda sizi engelliyor gibi hissedebilirsiniz. Karşı çalışıyor olabilir. Ancak Jüpiter sizi koruyacak ve şimdilik kariyer çabanızın karşılığını almanıza destek olacak. Yılın ikinci yarısından sonra işleriniz daha hızlı ilerlerken kendinizde bazı büyük yenilenmeler olduğunu göreceksiniz. Aslanlar zaman zaman eşin ya da ortaklarının yarattıkları şiddetli fırtınalara rağmen, profesyonel alanlarında zarar görmeden ilerleyecekler.

11 Haziran Mars Aslan burcunda olacak. İnisiyatif alma zamanı!

Bu dönemde mümkün oldukça bazı konularda mücadele ve gayret göstermeniz gerekebilir. Özellikle ilişkilerinizde daha agresif ve restleşme noktasında olabilirsiniz. Kendi içinizde çözemediğiniz ya da hakkınızı yendiğini düşündüğünüz şeyler karşınıza çıkabilir. Bunlarla mücadele vermek ve hakkınızı konuşmak için doğru zamanlarda olacaksınız. Şayet kendinizi gereğinden fazla savunmak zorunda olacağınız işler içine girmeyin.