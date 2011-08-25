ASLAN BURCU

Yani gerek bireysel, gerekse de toplumsal olaylarda nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yanÄ±sÄ±ra da nelerin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸi gÃ¼ndeme gelecek. YÄ±l iÃ§inde dikkat Ã§ekici en Ã¶nemli olay elbette ki MerkÃ¼r retrosu ama o da diÄŸer burÃ§larÄ±n Ã¶tesinde farklÄ± bir etki getirmeyecek. Mars ise EylÃ¼l/KasÄ±m dÃ¶neminde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ etkiler getiriyor. 9. Astro evdeki yoÄŸunluk hukuk ve eÄŸitim alanlarÄ±na yÃ¶nelik ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak biraz da mahkemelele ilgili gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. TÃ¼m bunlara karÅŸÄ±n yeni yÄ±l, Aslanlar iÃ§in geÃ§en yÄ±la oranla daha bir dÃ¼zenli ve istikrarlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

16 NÄ°SAN-GÃœNEÅž/ASCÂ



Genelde sosyal iliÅŸkilerde iyi iliÅŸkiler kurma istemindesiniz ve Ã§evreye karÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z olumlu. YÃ¼kselme arzunuz, hÄ±rslarÄ±nÄ±z ve toplumda saygÄ±n bir edinme Ã§abalarÄ±nÄ±z daha bir gÃ¼Ã§lenecek, kendinizi kanÄ±tlama isteÄŸiniz de yoÄŸunluk kazanÄ±yor ve Ã¶zellikle kendinizi Ã§evreye tanÄ±tma yÃ¶nÃ¼nden baÅŸarÄ± kazanacaksÄ±nÄ±z. â€¹yimser, canlÄ±, cÃ¶mert ve eÄŸlendiricisiniz. Bu bir 1. Astro ev etkisi yani davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z hatta fizik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼z Ã¶nemli.



16 NÄ°SAN-GÃœNEÅž/JÃœPÄ°TERÂ



Psikoloji ve genel saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi durumdasÄ±nÄ±z. Takdir edilmek sizin iÃ§in bu hafta iÃ§inde Ã¶nemli olacak. Genelde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyden zevk almasÄ±nÄ± biliyorsunuz. SevinÃ§li olaylar yaÅŸayabilir, kÃ¼Ã§Ã¼k hediyeler gelebilir veya siz birisine hediye almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olabilirsiniz. Resmi yerler ve kamu kuruluÅŸlarÄ± ile olan iliÅŸkilerde baÅŸarÄ±lar gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Dikkat edin, bu da bir 1. Astro ev etkisi, aynen Ã¼stteki gibi...



17 NÄ°SAN-GÃœNEÅž/MERKÃœR



Bir 1. Astro ev etkisi daha. Bu etki altÄ±nda daha pratiksiniz, daha aÃ§Ä±k bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemi ile hareket ediyorsunuz bu da sizin amacÄ±nÄ±zÄ±n bilincinde olmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. HaberleÅŸme ve kÄ±sa yolculuklar iÃ§in uygun bir zamandasÄ±nÄ±z. Yine bu gÃ¼nlerde, genelde ticaret ve bu yÃ¶ndeki haberleÅŸmede giriÅŸeceÄŸiniz atÄ±lÄ±mlar baÅŸarÄ± ile sonuÃ§lanacaktÄ±r. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±za ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ze dikkat etmeyi unutmayÄ±n.



3 TEMMUZ MERKÃœR ASLAN BURCUâ€™NDA



Genelde neÅŸeli ve iyimsersiniz ama Ã§oÄŸu zaman da inatÃ§Ä± ve kuralmcÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Zihniniz gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hatta radikal ama kalbiniz yumuÅŸak ve merhametli yeter ki sizi yeterince anlamalarÄ±na izin verin. SorumluluklarÄ± kolayca taÅŸÄ±yabilir, organizasyonlarda yeterli olabilirsiniz. EÄŸer eÄŸitim ile ilgihiz varsa ve de Ã¶zellikle Ã¶ÄŸretici konumdaysanÄ±z MerkÃ¼r/Aslan iliÅŸkisi yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±zÄ± parlatacaktÄ±r. Size ters gelen dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri red ederken tepki gÃ¶rebilirsiniz, ona gÃ¶re davranÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–n yargÄ±lardan ve gururdan kesin kaÃ§Ä±nÄ±n.



9 TEMMUZ MERKÃœR RETRO



24 TEMMUZ GÃœNEÅž BURCUNUZDA



29 TEMMUZ VENÃœS ASLAN BURCUâ€™NDA



Dikkatli izlenmesi gereken bir etki karÅŸÄ±sÄ±ndasÄ±nÄ±z, bu dÃ¶nem 21 AÄŸustosâ€™a kadar sÃ¼recek. IsrarcÄ± olacaksÄ±nÄ±z, kiÅŸilere ille de egemen olmak isteyecek ve Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurmaya Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. Ama unutmayÄ±n ki, kalÄ±cÄ± ve saygÄ±n bir psiko egemenlik ancak sevgi ile elde edilebilir. Bunun iÃ§in de gereken desteÄŸe sahipsiniz, VenÃ¼s size sadakat, iÃ§tenlik, sÄ±caklÄ±k ve ÅŸefkat getiriyor. Daha dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k olacaksÄ±nÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te sevdiÄŸiniz iÃ§in harcamalar yapmak durumunda kalacaksÄ±nÄ±z, hatta abartÄ±rsanÄ±z bu harcamalar finansal sorun yaratabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ VenÃ¼s her alanda lÃ¼kse ve refaha yÃ¶nelik etkileri katlayarak size sunacaktÄ±r.



ASTRO REÃ‡ETE: Aile desteÄŸinden yararlanÄ±n, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± iy anlamda etkileyecektir. AyrÄ±ca kapalÄ± yerlerde Ã§ok kalmayÄ±n.



15 AÄžUSTOS-MERKÃœR/NEPTÃœN



GÃ¼Ã§lÃ¼ ve sarsÄ±cÄ± bir astro etki. 48 saat boyunca kargaÅŸalardan uzak durun, tÃ¼m anlaÅŸmazlÄ±klardan kaÃ§Ä±nÄ±n. YanÄ±lgÄ±lar Ã§ok Ã¶nemli olabilirler, bu sÃ¼reÃ§te sevdiÄŸiniz veya sizin iÃ§in Ã¶nemli olan insanlarla yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z sorunlar, bÃ¼yÃ¼yÃ¼p depresyon yaratabilirler.



ASTRO REÃ‡ETE: DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z Ã§ok Ã¶nemli, bu iki gÃ¼n iÃ§inde asla yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmamalÄ±sÄ±nÄ±z.



16 AÄžUSTOS-GÃœNEÅž/NEPTÃœN



Bu etki 9. Astro evde oluÅŸacak demek ki etkilenmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z ama kolay hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz. BaÅŸarÄ±sÄ±z ve zor planlar yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z, iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bu dÃ¶nemde dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz hayallerle dolu, bu yÃ¼zden yanÄ±lma oranÄ±nÄ±z artabilir, kendinizi kandÄ±rmayÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Size dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapan insanlarÄ± bilmek zorundasÄ±nÄ±z, karÅŸÄ±lÄ±k vermek iÃ§in deÄŸil, yanÄ±lgÄ±larÄ± azaltmak iÃ§in bu gerekli.



16-18 AÄžUSTOS-VENÃœS/ASC



Ã‡evrenizle uyumsuzsunuz. Ancak idealler ve pratik gerÃ§ekler arasÄ±nda iyi bir denge kurmanÄ±z sizi rahatlabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Ä°nanÃ§ tartÄ±ÅŸmalarÄ±na girmeyin.



15-19 AÄžUSTOS-GÃœNEÅž/JÃœPÄ°TER



Bu sert ve aÄŸÄ±r bir astro etki. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n iÃ§ine dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Olaylara karÅŸÄ± gevÅŸek davranmayÄ±n ve yerinde gereken tepkileri verin. Gereksiz masraflara girmeyin, pahalÄ± ÅŸeyler isteme dÃ¼zeyiniz artabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Hukuki olaylarda anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir. Beslenmenize dikkat edin ve Ã¶zenli olun.



16-19 AÄžUSTOS GÃœNEÅž/MERKÃœR



17 Nisanâ€™daki etki tekrarlanÄ±yor. HatÄ±rlatayÄ±m, davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±za ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ze dikkat etmeyi unutmayÄ±n.



16-19 AÄžUSTOS-GÃœNEÅž/SATÃœRN



RahatlÄ±k ve sessizlik isteyeceÄŸiniz bir dÃ¶nem. EÄŸer yeterince kararlÄ± ve dayanÄ±klÄ± olabilirseniz gÃ¼ncel olaylar genelde olumlu sonuÃ§lanacaktÄ±r. Yine bu sÃ¼reÃ§te daha tutucu ve iÃ§e kapanÄ±ksÄ±nÄ±z. Daha sabÄ±rlÄ± ve mÃ¼tevazi olmanÄ±z iÅŸ yaÅŸamÄ±nda size yararlÄ± olacaktÄ±r. Konsantrasyon gÃ¼cÃ¼nÃ¼z iyi.



ASTRO REÃ‡ETE: Arada bir Ã§ok dalgÄ±n olabilirsiniz, Ã¶nemseyin.



19-26 AÄžUSTOS-MERKÃœR/NEPTÃœN



15 AÄŸustos etkisinin birebir tekrarÄ±, hemen hatÄ±rlatayÄ±m, yanÄ±lgÄ±lar Ã§ok Ã¶nemli olabilirler, Ã§abuk karar vermemelisiniz.



19-26 AÄžUSTOS-MARS/PLUTO



DuygusallÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu bir sÃ¼reÃ§. Bu yoÄŸun etkiyi muhakkak farklÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± bularak daÄŸÄ±tmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ama dikkat etmeniz gereken ÅŸey, hislerinizin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellememeniz olacaktÄ±r, bÄ±rakÄ±n aksÄ±nlar akasi halde psikolojik dengesizlikler oluÅŸabilir, Ã¶rneÄŸin duyarsÄ±zlÄ±k ve acÄ±masÄ±zlÄ±k gibi. CinselliÄŸiniz ve Ã§ekiciliÄŸiniz gÃ¼Ã§lÃ¼ olacak.



ASTRO REÃ‡ETE: Ãœstteki etkiyi kontrol etmek zorundasÄ±nÄ±z, farklÄ± alanlarla ilgilenin Ã¶rneÄŸin hobilerinize yoÄŸunlaÅŸÄ±n. EÄŸer araÃ§ kullanÄ±yorsanÄ±z bu sÃ¼rece Ã§ok dikkat edin, kaza ve yaralanma tehlikesi geÃ§irebilirsiniz.



22 AÄžUSTOS MERKÃœR RETRODAN Ã‡IKIYOR



20 EYLÃœL-12 KASIM MARS ASLAN BURCUâ€™NDA



YoÄŸun istekler dÃ¶nemi, amaÃ§larÄ±nÄ±z Ã§ok Ã¶nem kazanacak ya da siz Ã§ok Ã¶nemseyeceksiniz. Ama dikkatli olun ve rol yapmayÄ±n zira melodramalar aldatÄ±cÄ± olabilir. Bolluk ve zenginlik arzunuz dorukta. EÄŸer bu gÃ¼Ã§lÃ¼ arzuyu Ã§alÄ±ÅŸmak ve kararlÄ±lÄ±kla birleÅŸtirirseniz, Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± size gelebilir. Ekip Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in uygun ve iyi bir dÃ¶nem. Sanatta yaratÄ±cÄ±, aÅŸkta ise sorumluluk sahibisiniz. Detaylardan hoÅŸlanmayacaksÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: Yine bu dÃ¶nemde abartÄ±larÄ±nÄ±z artacaktÄ±r, Ã¶nemsenmek isteyeceksiniz, kontrollu olun. AyrÄ±ca egonuzun iÅŸe karÄ±ÅŸmasÄ± bazen baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ± engelleyebilir



25-30 EYLÃœL-MARS/SATÃœRNÂ Â Â



Bu sert etki enerji akÄ±ÅŸÄ±nÄ± bloke edebilir, daha da doÄŸrrusu kendinizi Ã§ok enerjik hissetmenize raÄŸmen hareketsiz kalÄ±rsÄ±nÄ±z. Veya direnme, Ã§abalama ve kazanma hisleri yetersizdir, kendinizi akÄ±ntÄ±ya bÄ±rakÄ±rsÄ±nÄ±z. Ä°lgileriniz zayÄ±flamaktadÄ±r. Aceleci olabilirsiniz, sinirlilik gÃ¶ze Ã§arpar. BaÅŸkalarÄ± ile olan iliÅŸkilerinizi aniden kesmekten kaÃ§Ä±nÄ±n, zarar gÃ¶rebilirsiniz. Bu etki Ã¶zellikle evlilik evini etkiliyor, eÄŸer kriz varsa Ã¶nemseyin.



ASTRO REÃ‡ETE: YÃ¼zleÅŸmelerden kaÃ§Ä±nmayÄ±n, Ã¼zerlerine gidin.



28 EYLÃœL-3 EKÄ°M-MARS/MC



Enerjiniz yerinde, kararlÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkansÄ±nÄ±z, bundan yararlanÄ±n.



15-19 EKÄ°M-MARS/MC



Bu etki de 7. Astro evde yani her tÃ¼r iÅŸbirlikleri ve ikili iliÅŸlerde etkili, buna duygusal iliÅŸkiler de dahil. Bu etki iÃ§inde kuÅŸkulu ve telaÅŸlÄ±sÄ±nÄ±z bu nedenle amacÄ±nÄ±zÄ± saptayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§maya eÄŸiliminde olacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸÂ yaÅŸamÄ±nÄ±zda anlaÅŸmazlÄ±klar ve sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeler gÃ¶rÃ¼lebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: bu sÃ¼reÃ§te yapacaÄŸÄ±nÄ±z alÄ±ÅŸveriÅŸlerde aceleci etmeyin, heyecanÄ±nÄ±zdan dolayÄ± hata yapabilirsiniz.



17-22 EKÄ°M-MARS/VENÃœS



Ã‡ok duyarlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem. Kendinizi zorlamamalÄ±sÄ±nÄ±z. Genelde tÃ¼m aile iliÅŸkilerinde hoÅŸnutsuzluklar gÃ¶rÃ¼lebilir. Buna karÅŸÄ±n duygularÄ±nÄ±z Ä±lÄ±k ve ÅŸefkat doludur ama Mars efekti bazen sizi kaprisli yapabilir, bu da Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ±za raslayacaktÄ±r.



ASTRO REÃ‡ETE: Her konuda Ã§ok hevesli gÃ¶rÃ¼nmeyin ve olaylarÄ±n kolay yÃ¶nlerine kaÃ§mayÄ±n.



20-26 EKÄ°M MARS/NEPTÃœN



Ã‡ok renkli ve romantik bir astro etki iÃ§indesiniz. Evliliklerde ve sanatta Ã§ok daha etkilidir. Ruhsal aÃ§Ä±dan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda olacak. Fakat bu arada kendini beÄŸenmiÅŸlik ve ihmalcilik gibi eksi etkiler verebilir. Hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± gelebilir onun iÃ§in Ã§Ä±tayÄ± Ã§ok yÃ¼ksek tutmayÄ±n. Eylemsiz kalmayÄ±n veya gereksiz isteklerde bulunmayÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi yerine getirebilmeniz iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z ama bunu ilk Ã¼Ã§ gÃ¼nde yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.