Yani gerek bireysel, gerekse de toplumsal olaylarda nasıl davrandığınız yanısıra da nelerin değişmesi gerektiği gündeme gelecek. Yıl içinde dikkat çekici en önemli olay elbette ki Merkür retrosu ama o da diğer burçların ötesinde farklı bir etki getirmeyecek. Mars ise Eylül/Kasım döneminde düşündürücü etkiler getiriyor. 9. Astro evdeki yoğunluk hukuk ve eğitim alanlarına yönelik ve ağırlıklı olarak biraz da mahkemelele ilgili görünüyor. Tüm bunlara karşın yeni yıl, Aslanlar için geçen yıla oranla daha bir düzenli ve istikrarlı görünüyor.

16 NİSAN-GÜNEŞ/ASC



Genelde sosyal ilişkilerde iyi ilişkiler kurma istemindesiniz ve çevreye karşı yaklaşımlarınız olumlu. Yükselme arzunuz, hırslarınız ve toplumda saygın bir edinme çabalarınız daha bir güçlenecek, kendinizi kanıtlama isteğiniz de yoğunluk kazanıyor ve özellikle kendinizi çevreye tanıtma yönünden başarı kazanacaksınız. ‹yimser, canlı, cömert ve eğlendiricisiniz. Bu bir 1. Astro ev etkisi yani davranışlarınız hatta fizik görünümünüz önemli.



16 NİSAN-GÜNEŞ/JÜPİTER



Psikoloji ve genel sağlık açısından iyi durumdasınız. Takdir edilmek sizin için bu hafta içinde önemli olacak. Genelde yaptığınız her şeyden zevk almasını biliyorsunuz. Sevinçli olaylar yaşayabilir, küçük hediyeler gelebilir veya siz birisine hediye almayı düşünüyor olabilirsiniz. Resmi yerler ve kamu kuruluşları ile olan ilişkilerde başarılar gözüküyor. Dikkat edin, bu da bir 1. Astro ev etkisi, aynen üstteki gibi...



17 NİSAN-GÜNEŞ/MERKÜR



Bir 1. Astro ev etkisi daha. Bu etki altında daha pratiksiniz, daha açık bir düşünce sistemi ile hareket ediyorsunuz bu da sizin amacınızın bilincinde olmanızı sağlıyor. Haberleşme ve kısa yolculuklar için uygun bir zamandasınız. Yine bu günlerde, genelde ticaret ve bu yöndeki haberleşmede girişeceğiniz atılımlar başarı ile sonuçlanacaktır. Davranışlarınıza ve görünümünüze dikkat etmeyi unutmayın.



3 TEMMUZ MERKÜR ASLAN BURCU’NDA



Genelde neşeli ve iyimsersiniz ama çoğu zaman da inatçı ve kuralmcı olacaksınız. Zihniniz güçlü ve hatta radikal ama kalbiniz yumuşak ve merhametli yeter ki sizi yeterince anlamalarına izin verin. Sorumlulukları kolayca taşıyabilir, organizasyonlarda yeterli olabilirsiniz. Eğer eğitim ile ilgihiz varsa ve de özellikle öğretici konumdaysanız Merkür/Aslan ilişkisi yıldızınızı parlatacaktır. Size ters gelen düşünceleri red ederken tepki görebilirsiniz, ona göre davranın.



ASTRO REÇETE: Ön yargılardan ve gururdan kesin kaçının.



9 TEMMUZ MERKÜR RETRO



24 TEMMUZ GÜNEŞ BURCUNUZDA



29 TEMMUZ VENÜS ASLAN BURCU’NDA



Dikkatli izlenmesi gereken bir etki karşısındasınız, bu dönem 21 Ağustos’a kadar sürecek. Israrcı olacaksınız, kişilere ille de egemen olmak isteyecek ve üstünlük kurmaya çalışacaksınız. Ama unutmayın ki, kalıcı ve saygın bir psiko egemenlik ancak sevgi ile elde edilebilir. Bunun için de gereken desteğe sahipsiniz, Venüs size sadakat, içtenlik, sıcaklık ve şefkat getiriyor. Daha dışa dönük olacaksınız. Bu süreçte sevdiğiniz için harcamalar yapmak durumunda kalacaksınız, hatta abartırsanız bu harcamalar finansal sorun yaratabilir. Çünkü Venüs her alanda lükse ve refaha yönelik etkileri katlayarak size sunacaktır.



ASTRO REÇETE: Aile desteğinden yararlanın, yaratıcılığınızı iy anlamda etkileyecektir. Ayrıca kapalı yerlerde çok kalmayın.



15 AĞUSTOS-MERKÜR/NEPTÜN



Güçlü ve sarsıcı bir astro etki. 48 saat boyunca kargaşalardan uzak durun, tüm anlaşmazlıklardan kaçının. Yanılgılar çok önemli olabilirler, bu süreçte sevdiğiniz veya sizin için önemli olan insanlarla yaşayacağınız sorunlar, büyüyüp depresyon yaratabilirler.



ASTRO REÇETE: Davranışlarınız çok önemli, bu iki gün içinde asla yanlış anlaşılmamalısınız.



16 AĞUSTOS-GÜNEŞ/NEPTÜN



Bu etki 9. Astro evde oluşacak demek ki etkilenmeye açıksınız ama kolay hayalkırıklığına uğrayabilirsiniz. Başarısız ve zor planlar yapmamalısınız, iyi düşünün. Bu dönemde düşünceleriniz hayallerle dolu, bu yüzden yanılma oranınız artabilir, kendinizi kandırmayın.



ASTRO REÇETE: Size düşmanlık yapan insanları bilmek zorundasınız, karşılık vermek için değil, yanılgıları azaltmak için bu gerekli.



16-18 AĞUSTOS-VENÜS/ASC



Çevrenizle uyumsuzsunuz. Ancak idealler ve pratik gerçekler arasında iyi bir denge kurmanız sizi rahatlabilir.



ASTRO REÇETE: İnanç tartışmalarına girmeyin.



15-19 AĞUSTOS-GÜNEŞ/JÜPİTER



Bu sert ve ağır bir astro etki. Davranışlarınız yüzünden anlaşmazlıkların içine düşebilirsiniz. Olaylara karşı gevşek davranmayın ve yerinde gereken tepkileri verin. Gereksiz masraflara girmeyin, pahalı şeyler isteme düzeyiniz artabilir.



ASTRO REÇETE: Hukuki olaylarda anlaşmazlıklar olabilir. Beslenmenize dikkat edin ve özenli olun.



16-19 AĞUSTOS GÜNEŞ/MERKÜR



17 Nisan’daki etki tekrarlanıyor. Hatırlatayım, davranışlarınıza ve görünümünüze dikkat etmeyi unutmayın.



16-19 AĞUSTOS-GÜNEŞ/SATÜRN



Rahatlık ve sessizlik isteyeceğiniz bir dönem. Eğer yeterince kararlı ve dayanıklı olabilirseniz güncel olaylar genelde olumlu sonuçlanacaktır. Yine bu süreçte daha tutucu ve içe kapanıksınız. Daha sabırlı ve mütevazi olmanız iş yaşamında size yararlı olacaktır. Konsantrasyon gücünüz iyi.



ASTRO REÇETE: Arada bir çok dalgın olabilirsiniz, önemseyin.



19-26 AĞUSTOS-MERKÜR/NEPTÜN



15 Ağustos etkisinin birebir tekrarı, hemen hatırlatayım, yanılgılar çok önemli olabilirler, çabuk karar vermemelisiniz.



19-26 AĞUSTOS-MARS/PLUTO



Duygusallığın çok yüksek olduğu bir süreç. Bu yoğun etkiyi muhakkak farklı çıkış yolları bularak dağıtmalısınız. Ama dikkat etmeniz gereken şey, hislerinizin akışını engellememeniz olacaktır, bırakın aksınlar akasi halde psikolojik dengesizlikler oluşabilir, örneğin duyarsızlık ve acımasızlık gibi. Cinselliğiniz ve çekiciliğiniz güçlü olacak.



ASTRO REÇETE: Üstteki etkiyi kontrol etmek zorundasınız, farklı alanlarla ilgilenin örneğin hobilerinize yoğunlaşın. Eğer araç kullanıyorsanız bu sürece çok dikkat edin, kaza ve yaralanma tehlikesi geçirebilirsiniz.



22 AĞUSTOS MERKÜR RETRODAN ÇIKIYOR



20 EYLÜL-12 KASIM MARS ASLAN BURCU’NDA



Yoğun istekler dönemi, amaçlarınız çok önem kazanacak ya da siz çok önemseyeceksiniz. Ama dikkatli olun ve rol yapmayın zira melodramalar aldatıcı olabilir. Bolluk ve zenginlik arzunuz dorukta. Eğer bu güçlü arzuyu çalışmak ve kararlılıkla birleştirirseniz, önemli bir başarı size gelebilir. Ekip çalışmaları için uygun ve iyi bir dönem. Sanatta yaratıcı, aşkta ise sorumluluk sahibisiniz. Detaylardan hoşlanmayacaksınız.



ASTRO REÇETE: Yine bu dönemde abartılarınız artacaktır, önemsenmek isteyeceksiniz, kontrollu olun. Ayrıca egonuzun işe karışması bazen başarılarınızı engelleyebilir



25-30 EYLÜL-MARS/SATÜRN



Bu sert etki enerji akışını bloke edebilir, daha da doğrrusu kendinizi çok enerjik hissetmenize rağmen hareketsiz kalırsınız. Veya direnme, çabalama ve kazanma hisleri yetersizdir, kendinizi akıntıya bırakırsınız. İlgileriniz zayıflamaktadır. Aceleci olabilirsiniz, sinirlilik göze çarpar. Başkaları ile olan ilişkilerinizi aniden kesmekten kaçının, zarar görebilirsiniz. Bu etki özellikle evlilik evini etkiliyor, eğer kriz varsa önemseyin.



ASTRO REÇETE: Yüzleşmelerden kaçınmayın, üzerlerine gidin.



28 EYLÜL-3 EKİM-MARS/MC



Enerjiniz yerinde, kararlı ve çalışkansınız, bundan yararlanın.



15-19 EKİM-MARS/MC



Bu etki de 7. Astro evde yani her tür işbirlikleri ve ikili ilişlerde etkili, buna duygusal ilişkiler de dahil. Bu etki içinde kuşkulu ve telaşlısınız bu nedenle amacınızı saptayamadığınız için aşırıya kaçmaya eğiliminde olacaksınız. İş yaşamınızda anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler görülebilir.



ASTRO REÇETE: bu süreçte yapacağınız alışverişlerde aceleci etmeyin, heyecanınızdan dolayı hata yapabilirsiniz.



17-22 EKİM-MARS/VENÜS



Çok duyarlı olacağınız bir dönem. Kendinizi zorlamamalısınız. Genelde tüm aile ilişkilerinde hoşnutsuzluklar görülebilir. Buna karşın duygularınız ılık ve şefkat doludur ama Mars efekti bazen sizi kaprisli yapabilir, bu da özel yaşamınıza raslayacaktır.



ASTRO REÇETE: Her konuda çok hevesli görünmeyin ve olayların kolay yönlerine kaçmayın.



20-26 EKİM MARS/NEPTÜN



Çok renkli ve romantik bir astro etki içindesiniz. Evliliklerde ve sanatta çok daha etkilidir. Ruhsal açıdan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda olacak. Fakat bu arada kendini beğenmişlik ve ihmalcilik gibi eksi etkiler verebilir. Hayal kırıklıkları gelebilir onun için çıtayı çok yüksek tutmayın. Eylemsiz kalmayın veya gereksiz isteklerde bulunmayın.



ASTRO REÇETE: Düşündüklerinizi yerine getirebilmeniz için iyi bir zamandasınız ama bunu ilk üç günde yapmaya çalışın.