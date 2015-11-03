Aşk ve tutku

İhtiyaç sahiplerini koruyup kollamak için de, güzel günlerdeyiz. Ufak tefek tartışmalar yaşansa bile, genel atmosferde uçuşan kelebekleri görmemezlikten gelmemeliyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel