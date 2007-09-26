Aşk hayatınız nasıl olacak?

26 EYLÜL



KOÇ

Bazı duygusal sorunlarla ve sınırlamalarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yakınlık içinde olduğunuz kimseye zaman ayırmaya ve onunla ilgilenmeye gayret etmelisiniz. Eşiniz ya da sevgilinizle gerilimli durumlara girmeniz mümkündür. Münakaşalardan kaçınmalısınız. Sevgiliniz ya da eşinizle, bazı arkadaşlarınız yüzünden bozuşabilirsiniz veya sosyal ilişkileriniz yüzünden duygusal ilişkilerinizin uyumunu bozabilirsiniz.

BOĞA

Eğer yalnız bir insansanız bugün karşı cinse göstereceğiniz yaklaşımlar reddedilebilir. Duygusal nedenlerle aşırı harcama yapma meylindesiniz. Karşı cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanız ve bu yolculukta fazlasıyla yakınlaşmanız mümkündür. Eş ya da sevgilinizin sizinle uyumsuz tutumlara girmesi olasıdır.

İKİZLER

Yeni bir kimseyle tanışabilir ve aklınızda olmasa bile onunla duygusal yakınlık kurabilirsiniz. Bu gün sosyal yaşamınız oldukça aktiftir ve yeni insanlarla tanışmanız olasıdır. Eğer siz evli bir insansanız aileniz yada eşinizin ailesi yüzünden evlilik ilişkileriniz zorlaşabilir. Öte yandan erkekseniz karşı cins ilişkilerinde şanslısınız.

YENGEÇ

Bilinçaltınızda sevgiliniz veya eşinize karşı bazı kızgınlık birikimleri olabilir. Bugün kızgınlıklarınızı açığa çıkartmanız ve kötü bir patlama yapmanız olasıdır. Eğer kendinize hakim olmaya gayret ederseniz önemli bir kavgayı engelleyebilirsiniz. Yeni başlayan bazı ilişkiler içindeyseniz bugün planlarınızda bazı aksiliklerle karşılaşmanız olasıdır.

ASLAN

Bir arkadaşınız gereksiz gevezelikleriyle duygusal ilişkilerinizi zorlaştırabilir. Bazı gizli ilişkileriniz varsa dikkatli olmanız gereklidir. Bugün sırlarınız ortaya çıkabilir. Sağlık sorunları yüzünden ilgilenmeniz gereken şeylere fazla konsantre olamamanız olasıdır. Eğer sizden daha genç birisiyle duygusal ilişkiniz varsa bu gün onunla bazı sorunlarınız olabilir.

BAŞAK

Yeni bir aşk ilişkisi için harakete geçmeyi planlıyorsanız bugün yeni ilişkiler geliştirmek için uygun değildir. Süregelen ilişkileriniz için ise, bu gün uyumlu ve sakindir. Eğer siz bir kadınsanız bugün bir erkek kalbinizi kırabilir. Oldukça duygusal olduğunuz bir gündesiniz ve küçük şeylerden bile alınabilir, kırılabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgiliniz kimse sizden uzakta ise onunla görüşmeniz veya ondan mutlu bir haber almanız olasıdır. Siz bir erkekseniz bugün bir kadınla özel olarak ilgilenmeniz mümkündür. Hangi cinsiyette olursanız olun, yeni ilişkiler başarmaya ve karşı cinsi, elde edebilmeye uygunsunuz. Kafanızda karşı cinsle ilgili planlar varsa onları yürürlüğe koyabilirsiniz.



AKREP

Eviniz, işiniz yada sosyal ilişkilarınız bugün bütün enerjinizi tüketebilir. Özellikle erkekseniz her türlü aktivitede isteksiz olabilirsiniz. Kadınsanız, eşiniz ya da sevgiliniz bazı etkinlikler yüzünden size yaklaşmakta zorluk çekebilir. Alışılmış dışı bazı olaylar yaşamaya uygun bir gündesiniz. Duygusal konularda ne istediğinizi bilememeniz ve karasızlık yüzünden bazı fırsatları kaçırmanız olasıdır.

YAY

Genel olararak da kararsız bir gününüzdesiniz. Karar vermeniz gereken durumlara girmeniz gerekebilir. Bugün alış verişe çıkmanız boşuna zaman kaybı olabilir. Çok önemli konularda yanılmanız mümkündür. Eğer siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğe dikkat etmelisiniz. Bazı yalanlarını yakalamanız olasıdır. Eğer erkekseniz, erkek arkadaşlarınıza karşı dikkatli olmalısınız.

OĞLAK

Bir arkadaşınız sizin için önemli olabilecek konulara ard niyetli yaklaşımlar içinde olabilir. Yakın çevrenizle ilgili olarak duyacağınız dedikoduları fazla ciddiye alarak huzursuzlanmanız olasıdır. Eğer siz bir kadınsanız yakın çevrenizde olan bir erkeğin kırıcı bir davranışıyla karşılaşabilirsiniz. Ama siz bir erkekseniz bu gün alışılmadık bir olayla karşılaşmanız ihtimali var.

KOVA

Duygusal ilişkilerinizde egoistleşme meylindesiniz. Bencil tutumlarınızı kontrol altında tutamadığınız takdirde süregelen ilişkilerinizi zorlaştırabilirsiniz. Bugün özellikle yanlış anlamalardan kaynaklanan bir kavgayla karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz insanın sorunlarını hafife almamanız gerekiyor. Çevrenizde memnuniyetsizlik içinde olan birileri olabilir.

BALIK

Bazı kimseler gerçekten de zor durumda olabilirler fakat herşeyden önce bugün kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Başkalarının sorunlarını halletmekle uğraşırsanız kendinizi ilgilendiren önemli fırsatlar kaçırabilirsiniz. Eğer siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğe karşı, bilinçaltı seviyenizde büyük bir öfke birikimi olabilir. Uzun süreden beri yerleşen, farkedemediğiniz stresleriniz olabilir. Bunların bilinçüstüne taşmaları olasıdır.

27 EYLÜL



KOÇ

Hangi cinsiyetten olursanız olun uyumlu ilişkilerinizi bozma eğilimindesiniz. Evli ya da uzun süreli bir ilişki içinde olan birisiyseniz duygusal hayatınız olumlu bir devreye girmektedir. Eş ya da sevgilinizle mutlu bir gün yaşayabilirsiniz. Ama eğer yalnız bir kimseyseniz bu günlerde sonu evliliğe varabilecek, uyumlu bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. Genele açık, kalabalık yerlerde bulunmamalısınız.

BOĞA

Bugün az tanıdığınız kimselerle ilişki kurmaktan kaçınmalısınız. Eğer siz bir erkekseniz kadınları istismar etme meylindesiniz ya da kadınsanız erkeklerin istismarına açık durumdasınız ve bir erkekten zarar görebilirsiniz. Duygusal yapınızdan dolayı çevrenize beklenmedik tepkiler gösterebilirsiniz. Sinirlerinizi kontrol altında tutmaya çalışmalı ve herşeye alınmamaya gayret etmelisiniz.

İKİZLER

Bu gün özellikle hoşlanacağınızın düşünüldüğü davranışlara ters tepki göstermemeye çalışmalısınız. Bu gün evinizde veya kolay bulunabileceğiniz yerlerde olmaya gayret edin. Uzun zamandan beri görmediğiniz bir dostunuzun sizi araması mümkündür. Sizi arayan bir insanla ilişki kuramazsanız sonradan oldukça üzülebilirsiniz çünkü ondan bazı şeyler öğrenmeniz ve bunların doğrultusunda kendinize yeni bir rota çizmeniz mümkündür.

YENGEÇ

Bilinçaltı seviyenizde her türlü yasak ya da zararlı şeye meyil var, bazı çılgınlıklar yapabilirsiniz. Fiziksel risklere girmeyin. Kadınsanız sadece eğlence olsun diye başınıza iş açabilirsiniz. Bir süredir ihmal ettiğiniz dostlarınızı aramanız gerekiyor. Bazıları sizin keyfi ihmaller içinde olduğunuzu ve yeni dostlarınızla gereğinde fazla ilgilendiğinizi farkediyorlar. Bugün evinizde bazı ufak tefek tamirat sorunları çıkabilir.

ASLAN

Sizin için bu gün ve hatta önümüzdeki hafta boyunca en önemli sorun trafik ve ulaşım sorunudur. Kara yolu ile uzun yolculuklar yapmamalı ve riskli araç kullanan kimselerden uzak durmalısınız. Kötü bir şey olmasa bile bugün trafikte tıkanıp kalmak sizi canınızdan bezdirebilir. Öte yandan eşinizle ilgili konularda, yoğun ve yorucu faaliyetlerle geçirebilirsiniz. Aşırı yorulmanız ve fiziksel güç sarfetmeniz olasıdır.

BAŞAK

Gayretleriniz sonucunda sizi sıkan önemli bir derdi halledebileceksiniz fakat gününüz yorucu geçecek. Bu gün şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Duygusallığa eğilimlisiniz ve sosyal çevreniz içindeki birisiden duygusal yaklaşımlar görebilirsiniz. Eğer siz bir erkekseniz arkadaş çevrenizdeki bir kadına yakınlık duyabilirsiniz. Siz bir kadınsanız, sosyal ilişkileriniz sırasında tanışacağınız bir erkekle hoş bir macera başlatabilirsiniz.

TERAZİ

İş ilişkilerinizde aşırı derecede bencil davranmaktasınız. Yükü birlikte çalıştığınız kimselere yıkmaktasınız. İşlerinizi başkalarına yıkmaktan hiç bir zaman iyi sonuç alamazsınız. Başkaları herhangi bir şeye sizin göstereceğiniz özeni gösteremezler. Kendi işinizi kendiniz takip etmelisiniz. Tembelliğinizi yenip hiç olmazsa önemli konulara gereken özeni göstermelisiniz.

AKREP

Bu gün, sizi uzun zamandan beri düşündüren bir işi şaşılacak derecede kolay şekilde halledeceksiniz. İnsanlara her istediğinizi yaptırtabilir ve sıcak ilişkiler geliştirebilirsiniz. Süregelen duygusal ilişkileriniz biraz zorlaşabilir. İlişkide olduğunuz kimse ile kırıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliyseniz ve eğer isterseniz evlilik ilişkilerinizi düzene sokabilirsiniz, biraz romantik olduğunuz takdirde karşılığını görecekiniz.

YAY

Evliller için güzel bir gün. Eş ya da sevgilinizle birlikte bazı yerlere gidebilir ya da evinizde bazı misafirler ağırlayabilirsiniz. Bugünkü etkiler size mutlu duygusal yakınlıklar vaad etmektedir. Fakat yalnız bir insansanız idalinizdeki sevgiliyle bugün karşılaşmanız olasıdır. İnsanların söz ve vaadlerine inanarak pasif kalmamanız ve derhal harekete geçmeniz gerekmektedir. Gerekli ataklığı gösterebilirseniz dar boğazları kolaylıkla geçersiniz. Bugün tanışacağınız kimselere dikkat etmeniz gerekiyor.

OĞLAK

Bazı konularda sizi engellemek isteyen kimseler var. Bunların kimliklerini yakında anlayabilirsiniz. Şimdilik gözden uzak olan pürüzler sonradan başınıza dert olabilir. Karşı cins ilişkilerinde tam olarak şanslısınız. Heyecanlı maceralara ve yeni birlikteliklere açıksınız. Fırsatları değerlendirmekte tereddütünüz olmamalıdır.

KOVA

Bir süreden beri tanıdığınız ve aranızda ciddi bir şey geçmemiş olan birisi aslında sizi arzulamakta. Çevrenizdeki taliplleri yeniden değerlendirir ve bir daha düşünürseniz karlı çıkarsınız, tabii ki uygunsanız. Eğer siz bir kadınsanız bu gün fiziksel olarak zayıfsınız. Ama siz bir erkekseniz bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf durumdasınız. Günün iyi yanı elinize bir miktar para geçmesi ihtimalidir.

BALIK

Bugün aşırı fiziksel gayretlerden ve oradan oraya koşuşturmaktan uzak durun. Bir süreden beri içinizde taşıdığınız isteklerinizi gerçekleştirebilir ve istediğiniz kimseye açılabilirsiniz. Siz bir kadın bile olsanız etkinliği ele almalı ve istediğiniz kimsenin üzerine gitmelisiniz. Bugün duygusal sürprizler içermektedir. Fakat işinizle ilgili bir iyi gelişme, bir de tatsızlık yaşamanız olasıdır.

28 EYLÜL



KOÇ

Sizi şaşırtacak bir haber almanız ihtimali güçlüdür. Bunu saklı tutmayıp, tartışmaya açmalısınız. Bazı şeyleri sır olarak tutmayı düşünürseniz bu sırlar ilerde karşınıza zorluklar olarak çıkarlar. Alacağınız bir haber yüzünden, bir yere gidebilir ve asıl yapmanız gereken şeyleri ihmal edebilirsiniz. Gereken şeyi, gereken zamanda yapmazsanız biriken şeyler önümüzdeki günlerde başınıza iş açabilir.

BOĞA

Bugün ikinci derecedeki işler için vakit ayırmamalısınız. Kullandığınız aletlerle ve özellikle de elektirikli olanlarla başınız derde girebilir. Evde kullandığınız aletlerin ısı ile ilgili sorunları olabilir. Bu gün elektirikle ilgili tehlikelere açıksınız. Ve bu gün birisi sizden borç para ya da ödünç bir şey isterse iyice düşünün. Yani sizden para veya eşya isteyebilecek olan kişi sizden aldığını iade edemeyebilir.

İKİZLER

Alım satımla ilgili konularda şanslısınız. Bu gibi şeyler için harakete geçebilirsiniz. Duygusal ilişkilerde şansınız kapalı. Böyle bir randevunuz varsa bu günlük onu ertelemenizde fayda var. Aşk hayatınızda olmadık tersliklerle karşılaşabilir ve herşeyi berbat edebilirsiniz. Siz bir kadınsanız az tanıdığınız ve ciddi konumda olduğunuz bir erkekle yakınlaşmanızda fayda vardır.

YENGEÇ

Gününüz oldukça hareketli ve zevkli geçebilir. Alacağınız davetler konusunda fazla düşünmeyin. Yapacağınız her işte dikkatli olmalı ve iyi düşünmelisiniz çünkü bu gün hem şanslı, hem şanssızsınız. Bu gün herhangi bir kağıt imzalamaktan kaçınmalısınız. Aslında iyi bir olay olsa bile bu gün atacağınız imzalar başınıza iş açabilir. Kısacası bugünü yeni şeylere teşebbüs etmek yerine, yarım kalan şeyleri tamamlamaya ayırmalısınız.

ASLAN

Bazı misafirleriniz olabilir veya sizin bir tanıdığınıza gitmeniz gerekebilir, iyi vakit geçireceksiniz. Sizin için paraya dönük bir gün. Parayla ilgili yapacağınız herşey kazançlıdır. Alım satım veya iş anlaşmalarında şanslısınız. Beklenmedik yer ve durumlardan elinize para geçebilir. Bugün düşünebileciğiniz işlerin hepsinin sonunun hayırlı olması olasıdır.

BAŞAK

Siz bir kadınsanız bu gün bazı aksiliklere hazır olmanız gerekir. Sevdiğiniz kimselerden kötü muamele görebilir, iş konusunda tersliklerle karşılaşabilirsiniz. Ufak tefek hastalık ve kazalar geçirebilirsiniz. Buna karşın karşı cinsin ilgisini fazlasıyla çekebileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çalıştığınız işin dışındaki alanlarda şansınızı denemeniz gerekiyor.

TERAZİ

Karşınızdaki herkesle olur olmaz dalga geçmeye çalışmayın. Ağır bir tepki görebilirsiniz. Bugün alaycılığınız üzerinizde ve kırıcı şakalar yapabilirsiniz. Ağır esprileriniz yüzünden eşiniz ya da sevgilinizle aranız bozulabilir. Öte yandan durumunuzdan çok memnun bile olsanız, daha iyi fırsatlara açıksınız. Bu gün herkesi kıskandırabilecek bir teklif almanız da mümkündür.

AKREP

Siz bir erkekseniz duygusal yönünüz biraz hassastır ve sonuçsuz ilişkilere heves edebilirsiniz. Kızgınlık hissedebilirsiniz, bu doğrultuda ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız karşınızdaki insanın hissi durumunu çabuk kavrayabiliyorsunuz ve bugün hissi yönden güçlü sayılırsınız, kolay yaşama arzusundasınız ve genelde moraliniz yerinde ve neşelisiniz. Birşeyler yapın mesela birini sevindirin...

YAY

Yeni kimselerle tanışmalar veya ilginç bağlantılar kurma fırsatları yakalayabilirsiniz. Yazışmalardaki hareketliliği hissedeceksiniz ve seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Bu gün anlayış ve idrak yönünden bir hayli güçlüsünüz. Ve siz bir erkekseniz duygusal yönünüz biraz hassastır ve sonuçsuz ilişkilere heveslenebilirsiniz.

OĞLAK

Alışveriş ve bu tür konularda bugün yoğunluğu hissedeceksiniz. Yeni ve ticari yönden kazançlı olabileceğiniz bağlantılar kurma fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Hoşça vakit geçirebileceğiniz misafirleriniz olacak ve bunun dışında genelde bugün zihinsel yönden aktif ve faal olacaksınız. Ayrıca çevrenizde sizi kıskanan ve arkanızdan çeşitli kulisler yapan birisi hakkında bazı şeyler öğrenebilirsiniz.

KOVA

Sanki sizin iyiliğinizi istermiş gibi davranan ard niyetli kimselere dikkat edin. Sizi sevmeyen birisi çevrenizde, ona karşı dikkatli olmalı ve açık vermemelisiniz. Evinizde ufak bir anlaşmazlık olabilir. Evliyseniz, eşinizle ilgili bir sorun bu gün sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Eğer herhangi bir sağlık sorunu olursa bu önemsiz bir şey gibi görünse bile bir doktora görünmeniz gerekir. Bu günlerde mikrobik hastalıklara açıksınız çok yakın ilişkilerde bulunmaktan kaçının.