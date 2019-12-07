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Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek?

Hürriyet Haber
07.12.2019 - 15:24 | Son Güncelleme:

Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına isim araştırması yaparken, Arya isminin anlamını merak ediyorlar. Konu hakkında aranan bir diğer konu başlığı da Arya isminin Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı sorusunun cevabı. Peki Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek

Arya ismi, son yıllarda kullanılmaya başlanan modern bir isimdir. İsmin kökeni Hint Avrupa dillerine dayanmaktadır. Anlam olarak operadaki bir tür müzik eserini ifade etmektedir. Operada solist eşliğinde seslendirilen kısa bir müzik eseridir. Aynı zamanda denizcilikte de kullanılan bir sözcüktür.

Arya İsminin Özellikleri

Arya ismi, soyluluğu ve asaleti ifade etmektedir. Güçlülüğü, dirayetli olmayı berten bir isimdir. Bu isme sahip olan kimseler, azimli, kararlı ve sebatkar kimselerdir. Yaşamda el attıkları her işte başarılı olurlar. Bu isim neşeyi temsil eder. Aynı zamanda keskin bir zekaya işarettir.

Arya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Arya ismi Arapça kökenli bir isim değildir. Ve dolayısıyla Kur'an'da geçmemektedir. İsmin dini herhangi bir anlamı bulunmamaktadır.

 

Etiketler: Arya isminin anlamı nedir , arya ne demek

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