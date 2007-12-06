AralÄ±k'ta neler olacak?

01

KOÃ‡ BURCU

Her zaman her yerde istediÄŸiniz tÃ¼rde insanlar bulunmaz, bazÄ±larÄ± farklÄ±dÄ±r, bunu kabul edin diyorum. Yani Ã¶zetle devamlÄ± uyarÄ±cÄ± iliÅŸkiler aramayÄ±n biliyorsunuz ki, karmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klarda daha baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. YanÄ±lÄ±yor muyum? Bu dÃ¶nemde sosyal yÃ¶nleriniz aÄŸÄ±r basÄ±yor. Ä°liÅŸkileriniz oldukÃ§a aktif. Yeni kimselerle tanÄ±ÅŸabilir, bunlarla olumlu iliÅŸkiler geliÅŸtirebilirsiniz.

BOÄžA BURCU

KorkularÄ±nÄ±zÄ± ve gÃ¼vensizlikleri yenmek iÃ§in fazlasÄ±yla Ã¶zverili ve neÅŸeli olmaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±n, biraz kendiniz koruyun. Sorumluluk almaya isteklisiniz ama rekabeti de elden bÄ±rakmÄ±yorsunuz. AmaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ mesleÄŸiniz iÃ§in kullanÄ±n yoksa geri tepebilir. Bu gÃ¼n yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerden gelen her ÅŸeyi ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±layabilirsiniz.Â Â

Ä°KÄ°ZLER BURCU

Maddi varlÄ±klar ve Ã¶ncelikler bu ara ilgi odaÄŸÄ±nÄ±z.Â Para iÃ§in endiÅŸelenmek gereklidir ama para kazanmak iÃ§in destek gerekir, bunu bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zenginlik ele zor geÃ§er. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n sizin becerilerinizden yararlananacaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n ama sergilemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterin.

YENGEÃ‡ BURCU

GÃ¼vendiÄŸiniz insanÄ±n ya da insanlarÄ±n yanÄ±nda huzur arayÄ±n. Evet, bazÄ±larÄ± sizden daha Ã§ok ilgi bekleyebilirler hatta eÅŸiniz veya belki de sevdiÄŸiniz kiÅŸi iÃ§ine kapanmanÄ±zdan etkilenebilir. Bu kadar iÃ§e dÃ¶nmeyin. Kendinize karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olduÄŸunuzda yanlÄ±ÅŸ yapabiliyorsunuz. Ne dersiniz?

ASLAN BURCU

Ä°lle de kabul edilme zorlanmasÄ± iÃ§indesiniz ve bu nedenle de uykularÄ±nÄ±z kaÃ§Ä±yor. Fikirleriniz yenilikci ama herkes sizin gibi olamayacaÄŸÄ±ndan baÄŸnazlÄ±kla her an karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. EntellektÃ¼el ilgilerinizi geniÅŸletin ve kendinizi bilgiyle silahlandÄ±rÄ±n. Bu aralar inatcÄ±sÄ±nÄ±z ve kararlarÄ±nÄ±zdan dÃ¶nmek istemiyorsunuz. Fakat Ã¶ÄŸrenmenizin siz hÄ±zÄ±nÄ± belirleyin.

BAÅžAK BURCU

DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler olacaktÄ±r. Yani demek istediÄŸim kendi iÃ§inizdeki ikilemlerin getirdiÄŸi zÄ±tlaÅŸmalar. AnÄ±nda hÄ±zlÄ± karar vermeniz gerektiÄŸinde kendinize beÅŸ dakikalÄ±k bir zaman tanÄ±yÄ±n. Kendinizi ifade zorluÄŸu hissettiÄŸinizde ise tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

TERAZÄ° BURCU

DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin anlatÄ±mÄ± kurnazlÄ±k ve incelikden yoksun olmasÄ±n. Keskin duygulara sahipsiniz ve bu yÃ¼zden Ã§abuk kÄ±zÄ±yorsunuz. Bu akÅŸam bir kadÄ±n canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir ama bence Ã¶nemsiz. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini almak, dinlemek ve yansÄ±tmak iÃ§in en uygun dÃ¶nemdesiniz. Sezgilerinizi iyi kullanÄ±n, acil Ã§Ã¶zÃ¼msellikden ziyade iÃ§gÃ¼dÃ¼lerinizi dinleyin.

AKREP BURCU

TarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ancak sezgileriniz ile baÅŸarabilirsiniz. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi ifade etmeniz gerekiyor, eksikler olabilir. Ã–ÄŸrenme yetiniz eÄŸer Ã¶ÄŸrenim dÃ¶nemindeyseniz duygusal olarak hazÄ±r olmanÄ±za baÄŸlÄ±. Bilginizi kiÅŸisel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±z iÃ§in kullanmayÄ±n. Daha Ã¶nce de sÃ¶yledim, sezgilerinize dikkat edin ama asla hayallerinizle karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n.

YAY BURCU

Hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z gerÃ§ekcilik nedeniyle veya pratik anlamda kÄ±sÄ±tlÄ±. Sosyal konumunuzla ilgili sorumluluklar taÅŸÄ±malÄ±sÄ±nÄ±z. Sizden kendinizi bir konuya adamanÄ±z istenebilir. Olaylar iÃ§in kesin metodlara ve organizasyonlara ihtiyaÃ§ duyun. KorkularÄ±nÄ±zÄ± ve gÃ¼vensizliklerinizi yenmek iÃ§in daha neÅŸeli olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

OÄžLAK BURCU

Sorumluluk alma konusunda istekli olduÄŸunuzu kanÄ±tlayÄ±n. Rekabeti sevdiÄŸiniz herkes tarafÄ±ndan iyi biliniyor. BabanÄ±zla ilgili bir sorun olabilir, belki bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanabilir ya da maddi bir sorun, sessiz kalÄ±n ve bekleyin. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde haklÄ± olduÄŸunuz ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. AmaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± bir kez daha gÃ¶zden geÃ§irin tÃ¼m gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ son hedefiniz iÃ§in kullanÄ±n.Ve Ã¶zgÃ¼venin gerekli olduÄŸunu kendinize anÄ±msatÄ±n.

KOVA BURCU

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± veya tanÄ±dÄ±klarÄ± kendiniz iÃ§in kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz, bu tabii ki olabilir ama sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmayÄ±n ve Ã§ok belirgin bir hale getirmemeye Ã§aba gÃ¶sterin. Ä°ÅŸiniz veya Ã¶ÄŸreniminizle ilgili bir geliÅŸim iÃ§in maddi desteÄŸe ihtiyacÄ±nÄ±z olacak. Belirli bir iÅŸyeri veya otoriter bir Ã¼st kurum ile iÅŸiniz veya bir sorununuz olacak, eÄŸer orada veya oraya yakÄ±n birini bulabilirseniz baÅŸÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±lmadan sorunu aÅŸacaksÄ±nÄ±z.

BALIK BURCU

EÅŸinizden veya sevdiÄŸinizden ya da en Ã§ok sevdiÄŸiniz arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan iyi bir yardÄ±m alacaksÄ±nÄ±z. Bu yardÄ±m sizin ihtiyacÄ±nÄ±za gÃ¶re ÅŸekillenecek. Gizli konulara meraklarÄ±nÄ±z artÄ±yor, yani gizli konu derken karanlÄ±k entrikalarÄ± kasdetmiyorum tabii ki, kasdim doÄŸaÃ¼stÃ¼ ile ilgili. Bu sonuÃ§ta biraz da VenÃ¼s etkisi. Ã–nsezileriniz kuvvetli. Åžans oyunlarÄ± denenebilir ama abartmayÄ±n sakÄ±n.

02



KOÃ‡ BURCU

Kendi baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ baÅŸarmayÄ± seviyorsunuz, eh gÃ¼zel ama herÅŸey de bÃ¶yle yapÄ±lmaz sonra da kendi dÃ¼ÅŸen aÄŸlamaz deÄŸil mi? BaÅŸarÄ± da hata gibi paylaÅŸÄ±lmak iÃ§indir, bunu bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Genellikle para ile ilgili meselelerde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyorsunuz, Ã¶rneÄŸin bazÄ±larÄ±nÄ±z yabancÄ± Ã¼lkelere gitmek istiyorsunuz ya da bol bol alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapmak tutkunuz artÄ±yor. Bence cÃ¼zdanÄ±nÄ±za bir gÃ¶z atÄ±n.

BOÄžA BURCU

Mutlu olma kapasitesine sahipsiniz ama aniden unutuveriyorsunuz, biliyorum yoÄŸun gezegen etkileri sÃ¼rÃ¼yor fakat her zaman daha fazlasÄ±nÄ± elde edebilirsiniz. HiÃ§ bir zaman kendi ne olabileceÄŸinizi veya ne olmayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± unutmamalÄ± ve farkÄ±nda olmalÄ±sÄ±nÄ±z. CÃ¶mertliÄŸiniz artÄ±yor, bÃ¼yÃ¼k harcamalara kalkÄ±ÅŸmayÄ±n.Â

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Ä°KÄ°ZLER BURCU

Fiziksel olarak bu aralar bakÄ±msÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼mdesiniz, kendinize bakÄ±n. YabancÄ± bir Ã¼lkede doÄŸduysanÄ±z veya anne ya da babanÄ±z yabancÄ± uyruklu ise size oralarda bir kapÄ± aÃ§Ä±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± var gibi ama her biriniz iÃ§in deÄŸil bu. EÄŸer uygun formattaysanÄ±z diyorum. Klasik ikizler kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermeyin. KararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tembelliÄŸi bir yana bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irip, fazla zaman kaybetmeden bunlarÄ± halletmelisiniz.Â

YENGEÃ‡ BURCU

Resmi iliÅŸkiler bazÄ±larÄ±nÄ±zÄ± uÄŸraÅŸtÄ±rÄ±rken bazÄ±larÄ±nÄ±z da flÃ¶rtcÃ¼ olacaklar, kalbiniz boÅŸsa durumlar uygunsa mesele yok ama aksi halde iki misli sorun var, ona gÃ¶re.. Ã‡eÅŸitli, geniÅŸ iliÅŸkilerin yaÅŸayabilirsiniz bunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§i boÅŸ, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise geleceÄŸe yÃ¶nelik yararlarÄ± olacaktÄ±r ama bir zaman iÃ§inde. Ã–fkenizi yakÄ±nlarÄ±nÄ±za yansÄ±tmayÄ±n. FÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸiniz takdirde sadece kendinize deÄŸil Ã§evrenize de oldukÃ§a faydalÄ± olabilirsiniz.Â

ASLAN BURCU

GÃ¼neÅŸ bugÃ¼nlerdeki transitleriyle sosyal iliÅŸkilerinizi ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± geniÅŸleterek bir yelpazeye benzetecek. Sosyal olarak kabul edilmenin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan hoÅŸlanmayacak ve mÃ¼cadele etmek zorunda kalacaksÄ±nÄ±z. Beklenmedik ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± arkadaÅŸlÄ±klar kurabilir, ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz. Ciddiye almayÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±za getirmediÄŸiniz bir iliÅŸki birden bire sizin iÃ§in Ã§ok deÄŸerli hale gelebilir.

BAÅžAK BURCU

Aile iÃ§in sorumluluk gerekecek, sevgili ya da eÅŸ iÃ§in biraz daha fazlasÄ± olabilir bunu vermelisiniz. Ä°htiraslarÄ±nÄ±z, fiziksel olduÄŸu gibi, insani prensipler doÄŸrultusunda canlanacak veya ruhsal arayÄ±ÅŸlara yÃ¶nelmek isteyeceksiniz. Ä°liÅŸkileri hevesle benimseyin, kabul edin sonra analizde bulunun, peÅŸin hÃ¼kÃ¼mlerden kaÃ§Ä±nÄ±n. ArkadaÅŸca tavÄ±rlar alÄ±n ve sÄ±k sÄ±k kanÄ±tlayÄ±n.

TERAZÄ° BURCU

KarÅŸÄ±t cins iliÅŸkilerinde cazibeniz iyi, heyecanlÄ± ve ateÅŸlisiniz, Ã¼stelik ilham gÃ¼cÃ¼nÃ¼z de yeterli. Aile iÃ§inde de sosyal olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n, Ã§ok iÅŸinize yarayacak. Ä°liÅŸkileri yÃ¶nlendirmede duygulu olun ve Ã§ekimser kalmayÄ±n. Kendi iÃ§inizde dÃ¼zensizsiniz, biraz daha derli toplu olmalÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi sÄ±rayla kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Eski bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼leriniz olabilir.

AKREP BURCU

AÅŸk maceralarÄ±nÄ±za, iliÅŸkilerinize hatta evlilik yaÅŸamÄ±nÄ±za duygusal yÃ¶nden kÄ±sÄ±tlamalar ve engeller gelebilir, olsun deyin ve sanki maÃ§ seyredermiÅŸÃ§esine dÄ±ÅŸardan izleyin. BakalÄ±m neler olacak, eÄŸer duruma hakimseniz ve yeterince bilginiz varsa sonuÃ§ asla kÃ¶tÃ¼ olmayacaktÄ±r. Hatta geliÅŸmeler iÅŸinize dahi yarayabilir. Bu sÄ±ra genellikle tatlÄ± dilli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

YAY BURCU

Red edilmek korkusu sizi bugÃ¼n tedbirli olmaya itecek, sÃ¶zlerinizi test edin. Ä°liÅŸkilerini daha fazla ilerletmek iÃ§in Ã§evrenizdeki insanlarÄ± ustaca ve severek kullanmak zorundasÄ±nÄ±z. Bunu zorla deÄŸil, isteyerek yaparsanÄ±z sonuÃ§ sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan da iyi olabilir. Sosyal anlamda zekice iliÅŸkiler ve iletiÅŸim, fiziksel veya duygusal tatminlerden daha Ã¶nemlidir diyor ve burada kesiyorum.

OÄžLAK BURCU

Daha dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k, toplu aktiviteleri seveceksiniz. TanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± cezbedeceksiniz, sosyal aktivitelere giriÅŸin ve yÃ¶netmek isteyin. Sanatsal yÃ¶nÃ¼nÃ¼z ve tasarÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼z iyi fakat bugÃ¼n Ã§ok iÃ§ten veya samimi ve de fazla heyecanlÄ± olabilirsiniz. Sosyal stratejilerinizi bir daha gÃ¶zden geÃ§irin, kÃ¼Ã§Ã¼k hatalar bazÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n tÃ¼m planlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶kertebilir.

KOVA BURCU

Daha diplomatik hatta romantik olun. BazÄ± kovalar iÃ§in hafif meÅŸrep diyebilirler, neden olmasÄ±n ama zerafetle ve de kimseyi Ã¼zmeden. Hukuksal sorunlarÄ±nÄ±z varsa iliÅŸkilerle yakÄ±ndan ilgilenin ve bu konuda iyi davranÄ±ÅŸlarÄ± taktir edin. BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan iliÅŸkiler sizi Ã§ok incitiyor, yeni iliÅŸkilere girmeniz zorlaÅŸÄ±yor ve isteksiz oluyorsunuz ama birÅŸey biter ve baÅŸka birÅŸey baÅŸlar. BÃ¶yle bir tutumla istismarcÄ±larÄ± kendinize Ã§ekiyorsunuz.

BALIK BURCU

AslÄ±nda siz karmaÅŸÄ±k olmayan arkadaÅŸlÄ±klarda daha baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z ama her zaman bÃ¶yle olmaz tabii ki, yaÅŸam Ã§ok renklidir, deÄŸil mi? Mizah anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iyi, manevi yapÄ±nÄ±z ise ruhani veya filozofik. BazÄ± balÄ±klar Ã¶nce de dediÄŸim gibi bu ara Ã§ok kÄ±skanÃ§ olurken kontrolu elde tutmak isteyecekler, bu psikoloji iliÅŸkilere Ã¶ncelik eÄŸilimi olarak tanÄ±mlanabilir.

03



KOÃ‡ BURCU

Sosyal gÃ¼dÃ¼leriniz kesin, iliÅŸkiler maddi ya da manevi iyi sonuÃ§lar getirebilirler. Birine samimi ilgi gÃ¶sterip duygusal olacaksÄ±nÄ±z. Bu kiÅŸi karÅŸÄ± cinsten ise dikkatli olmanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Ve bir de daha anlayÄ±ÅŸlÄ± olun. Sosyal olarak kÄ±sÄ±tlanabilirsiniz ama bu iÅŸleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r ve aynÄ± ÅŸeyleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlarla Ã§abucak kaynaÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z.

BOÄžA BURCU

Sadece iliÅŸki olsun diye iliÅŸkiye giren bir kiÅŸi olmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n. Zaten az arkadaÅŸÄ±nÄ±z var, bence biraz da baÅŸkalarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Pratik ve idealistsiniz, bazÄ±larÄ±nÄ±z Ã¶ncelikle iÅŸ konusunda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyeceksiniz. YeniliÄŸe dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iyice belirginleÅŸecek, baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Yani yeni alanlarÄ± araÅŸtÄ±rma cesaretiniz var. Kendi Ã§Ä±karÄ±nÄ±z iÃ§in deÄŸiÅŸiklikleri kabul etmek zorundasÄ±nÄ±z.

Ä°KÄ°ZLER BURCU

AdÄ±m adÄ±m geliÅŸen davranÄ±ÅŸlar sizi daha emin sonuÃ§lara gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Bu ara kova insanlarÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±n. MerkÃ¼r'Ã¼n dengesizliÄŸi sizde iletiÅŸim kaosu yaratabilir ve sonuÃ§ta telefon mÃ¼ptelasÄ± olabilirsiniz.Â Grup faaliyetlerine katÄ±lÄ±n, enerjiniz yeterli olacak. Sinirlenmeye ve Ã¶fkelenmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z ama soÄŸukkanlÄ± olursanÄ±z kaynak yaratmada ve organizasyonda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz.

YENGEÃ‡ BURCU

Fiziksel enerjiniz o kadar yoÄŸun ki, duygusal olarak kendinizi kontrol etmenizde yararlar gÃ¶rÃ¼yorum. Aile ve ev iÃ§i faaliyetler iÃ§in fiziksel enerjinizi kullanÄ±n. KÄ±skanÃ§sÄ±nÄ±z ve Ã¶zellikle bir dostunuzu farkÄ±nda olmadan kÄ±skanÄ±yorsunuz. Koleksiyon merakÄ±nÄ±z artacak ama her Yay iÃ§in deÄŸil tabii ki ama bu merak giderleri arttÄ±labilir. HÄ±rslÄ±sÄ±nÄ±z ve enerjiniz sizi kiÅŸisel hedeflere yÃ¶neltiyor.

ASLAN BURCU

BugÃ¼n daha etkinsiniz. Ä°ÅŸ ve aÅŸk hayatlarÄ±nda reddedilmeyi kolay kabullenmediÄŸiniz iÃ§in kendi kendinizi yiyorsunuz. Sinirsel enerjinize gem vurun hatta sinirlerinizi yÄ±kayÄ±n, nasÄ±l mÄ±? Kolay, aÃ§Ä±k hava ve de sÄ±k sÄ±k su meditasyonu.. DeÄŸiÅŸik uÄŸraÅŸlarla fiziksel aktivitelerinizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n. Organizasyon kabiliyetiniz iyi ama dedikodu ya da Ã¶nemli olmayan detaylar sizi sÄ±kÄ±yor.

BAÅžAK BURCU

BonkÃ¶rsÃ¼nÃ¼z ve bunu kanÄ±tlamayÄ± bu ara seviyorsunuz. Ama bunun salt iÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±zda olmasÄ± gerekmiyor. Her alanda kullanabilirsiniz. Yeter ki ilham eksik olmasÄ±n. Azimlisiniz ama egonuzun iÅŸe karÄ±ÅŸmasÄ± bazen baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ± engelleyebilir. Detaylardan kaÃ§Ä±nÄ±n ve boÄŸulmayÄ±n. Bir diÄŸer eksiÄŸiniz motivasyon konusunda; TeÅŸvik ederken kolaylÄ±kla teÅŸvik ediliyorsunuz ve bu da Ã§eliÅŸkilere neden oluyor.

TERAZÄ° BURCU

Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼sel reaksiyonlarÄ±nÄ±z uygun ve gÃ¼Ã§lÃ¼. Soyut kavramlarÄ± fiziksel gerÃ§eklere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yeteneÄŸine sahipsiniz. Ama buna karÅŸÄ±n biraz tembelsiniz ve harekete geÃ§mek iÃ§in gÃ¼vensizlik hissi duyuyorsunuz. DeÄŸiÅŸken davranÄ±ÅŸlar ve alÄ±ÅŸkanlÄ±klar iÃ§erisindesiniz. Daha Ã§abuk ve kararlÄ± hareket edin. Duygusal iliÅŸkilerinizde yaramaz durumlar varsa onlardan kurtulabilir ve yeni mutlu beraberlikler yaÅŸayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Evet, tezcanlÄ±sÄ±nÄ±z ama bu ara uykusuzluk Ã§ekiyorsunuz. SÃ¼rekli destek gereksinimi davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± bÃ¶lÃ¼k pÃ¶rÃ§Ã¼k yapÄ±yor ve kendinizi tekrar etmenize neden oluyor. Fiziksel enerjiniz artÄ±nca da duygusal istekler harekete geÃ§iyor. Bunlar biraz yorucu. Ã‡abalarÄ±nÄ±z yoÄŸun ve tek bir amaca yÃ¶nelik olmalÄ±. YakÄ±n bir tarihte kendinizle ilgilenemeyecek kadar yoÄŸun olacaksÄ±nÄ±z.

YAY BURCU

BirÅŸey yaparken gerÃ§ek nedenleri ya Ã§ok iyi belirtin ya da sizce belirsizse saklayÄ±n. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zdan elle tutulan sonuÃ§lar ve Ã¶dÃ¼ller bekliyorsunuz ama acele etmeyin. Kendinize dÃ¶nÃ¼k ilgi alanlarÄ±nÄ±z daha Ã§ok iÅŸinize yarayabilir. Organize olun ve enerjinizi aynÄ± anda birÃ§ok uÄŸraÅŸa yÃ¶neltmek sizi zorlayabilir. Bilin ki, kabul edilmeye zorlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z taktirde geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼nceler daha olumlu sonuÃ§lar verebilir.

OÄžLAK BURCU

Zihniniz deÄŸiÅŸken ve mekanik eÄŸer ilgileriniz yazÄ± yazmaya, Ã¶ÄŸretmeÄŸe, saÄŸlÄ±ÄŸa, dekorasyon ya da modaya yÃ¶nelik ise hata yapabilirsiniz ama Ã¼zÃ¼lmeyin sezgileriniz iÅŸler pahalÄ±ya malolmadan sizi uyarabilir. EntellektÃ¼el meraklar iÃ§ersindesiniz ama Ã¶ÄŸrenmenizin hÄ±zÄ± belli deÄŸil. Olsun, vaktinizi iyi deÄŸerlendirin ve Ã¶ÄŸrendiklerinizi deney bankanÄ±za yatÄ±rÄ±n.

KOVA BURCU

DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz oysa anÄ±nda karar verme yeteneÄŸiniz var, bunu hatÄ±rlayÄ±n ve kullanÄ±n. SÃ¼rÃ¼ncemeli tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n. Fikirlerinizin iyi kullanÄ±lamamasÄ±nÄ±n nedeni organizasyon yokluÄŸu olabilir, buna yÃ¶nlenin ve yÃ¶nlendirin. BugÃ¼n ve belki de yarÄ±n sevdiÄŸiniz birisi sizi Ã§abuk kÄ±zdÄ±rabilir, kendinizi kontrol edin ve onu mazur gÃ¶rÃ¼n..

BALIK BURCU

Evet bugÃ¼n idealistsiniz, bazÄ±larÄ±nÄ±z Ã¶ncelikle iÅŸ konusunda ilerleme ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyeceksiniz. Yine bugÃ¼n yemek, iÃ§ecek ve eÄŸlence konusunda masraflarÄ±nÄ±z olacaktÄ±r, idareli olmaÄŸa Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. AyrÄ±ca yolculuk iÃ§in uygun bir dÃ¶nem iÃ§indesiniz ama olur olmadÄ±k iÅŸlere de kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. Pratik zekanÄ±zÄ±n bu aralar Ã§ok yararÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz, bilmem farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z?

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