AralÄ±k'ta neler olacak?

01

KOÇ BURCU

Her zaman her yerde istediğiniz türde insanlar bulunmaz, bazıları farklıdır, bunu kabul edin diyorum. Yani özetle devamlı uyarıcı ilişkiler aramayın biliyorsunuz ki, karmaşık olmayan arkadaşlıklarda daha başarılısınız. Yanılıyor muyum? Bu dönemde sosyal yönleriniz ağır basıyor. İlişkileriniz oldukça aktif. Yeni kimselerle tanışabilir, bunlarla olumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Korkularınızı ve güvensizlikleri yenmek için fazlasıyla özverili ve neşeli olmaya çalışmayın, biraz kendiniz koruyun. Sorumluluk almaya isteklisiniz ama rekabeti de elden bırakmıyorsunuz. Amaçlarınızı ve gücünüzü mesleğiniz için kullanın yoksa geri tepebilir. Bu gün yeni tanıştığınız kimselerden gelen her şeyi şüpheyle karşılayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Maddi varlıklar ve öncelikler bu ara ilgi odağınız. Para için endişelenmek gereklidir ama para kazanmak için destek gerekir, bunu bir düşünün. Çünkü zenginlik ele zor geçer. Başkalarının sizin becerilerinizden yararlananacağını unutmayın ama sergilemek için çaba gösterin.

YENGEÇ BURCU

Güvendiğiniz insanın ya da insanların yanında huzur arayın. Evet, bazıları sizden daha çok ilgi bekleyebilirler hatta eşiniz veya belki de sevdiğiniz kişi içine kapanmanızdan etkilenebilir. Bu kadar içe dönmeyin. Kendinize karşı aşırı hoşgörülü olduğunuzda yanlış yapabiliyorsunuz. Ne dersiniz?

ASLAN BURCU

İlle de kabul edilme zorlanması içindesiniz ve bu nedenle de uykularınız kaçıyor. Fikirleriniz yenilikci ama herkes sizin gibi olamayacağından bağnazlıkla her an karşılaşmanız olasıdır. Entellektüel ilgilerinizi genişletin ve kendinizi bilgiyle silahlandırın. Bu aralar inatcısınız ve kararlarınızdan dönmek istemiyorsunuz. Fakat öğrenmenizin siz hızını belirleyin.

BAŞAK BURCU

Düşünce ve davranışlarınızda ani ve kesin değişiklikler olacaktır. Yani demek istediğim kendi içinizdeki ikilemlerin getirdiği zıtlaşmalar. Anında hızlı karar vermeniz gerektiğinde kendinize beş dakikalık bir zaman tanıyın. Kendinizi ifade zorluğu hissettiğinizde ise tartışmalardan kaçının.

TERAZİ BURCU

Düşüncelerinizin anlatımı kurnazlık ve incelikden yoksun olmasın. Keskin duygulara sahipsiniz ve bu yüzden çabuk kızıyorsunuz. Bu akşam bir kadın canınızı sıkabilir ama bence önemsiz. Başkalarının fikirlerini almak, dinlemek ve yansıtmak için en uygun dönemdesiniz. Sezgilerinizi iyi kullanın, acil çözümsellikden ziyade içgüdülerinizi dinleyin.

AKREP BURCU

Tarafsızlığı ancak sezgileriniz ile başarabilirsiniz. Düşüncelerinizi ifade etmeniz gerekiyor, eksikler olabilir. Öğrenme yetiniz eğer öğrenim dönemindeyseniz duygusal olarak hazır olmanıza bağlı. Bilginizi kişisel çıkarlarınız için kullanmayın. Daha önce de söyledim, sezgilerinize dikkat edin ama asla hayallerinizle karıştırmayın.

YAY BURCU

Hayal gücünüz gerçekcilik nedeniyle veya pratik anlamda kısıtlı. Sosyal konumunuzla ilgili sorumluluklar taşımalısınız. Sizden kendinizi bir konuya adamanız istenebilir. Olaylar için kesin metodlara ve organizasyonlara ihtiyaç duyun. Korkularınızı ve güvensizliklerinizi yenmek için daha neşeli olmaya çalışın.

OĞLAK BURCU

Sorumluluk alma konusunda istekli olduğunuzu kanıtlayın. Rekabeti sevdiğiniz herkes tarafından iyi biliniyor. Babanızla ilgili bir sorun olabilir, belki bir tartışma yaşanabilir ya da maddi bir sorun, sessiz kalın ve bekleyin. Birkaç gün içinde haklı olduğunuz ortaya çıkacaktır. Amaçlarınızı bir kez daha gözden geçirin tüm gücünüzü son hedefiniz için kullanın.Ve özgüvenin gerekli olduğunu kendinize anımsatın.

KOVA BURCU

Arkadaşlarınızı veya tanıdıkları kendiniz için kullanmaya çalışıyorsunuz, bu tabii ki olabilir ama sınırı aşmayın ve çok belirgin bir hale getirmemeye çaba gösterin. İşiniz veya öğreniminizle ilgili bir gelişim için maddi desteğe ihtiyacınız olacak. Belirli bir işyeri veya otoriter bir üst kurum ile işiniz veya bir sorununuz olacak, eğer orada veya oraya yakın birini bulabilirseniz başınız sıkılmadan sorunu aşacaksınız.

BALIK BURCU

Eşinizden veya sevdiğinizden ya da en çok sevdiğiniz arkadaşınızdan iyi bir yardım alacaksınız. Bu yardım sizin ihtiyacınıza göre şekillenecek. Gizli konulara meraklarınız artıyor, yani gizli konu derken karanlık entrikaları kasdetmiyorum tabii ki, kasdim doğaüstü ile ilgili. Bu sonuçta biraz da Venüs etkisi. Önsezileriniz kuvvetli. Şans oyunları denenebilir ama abartmayın sakın.

02



KOÇ BURCU

Kendi başınıza iş başarmayı seviyorsunuz, eh güzel ama herşey de böyle yapılmaz sonra da kendi düşen ağlamaz değil mi? Başarı da hata gibi paylaşılmak içindir, bunu bir düşünün. Genellikle para ile ilgili meselelerde özgürlük istiyorsunuz, örneğin bazılarınız yabancı ülkelere gitmek istiyorsunuz ya da bol bol alış veriş yapmak tutkunuz artıyor. Bence cüzdanınıza bir göz atın.

BOĞA BURCU

Mutlu olma kapasitesine sahipsiniz ama aniden unutuveriyorsunuz, biliyorum yoğun gezegen etkileri sürüyor fakat her zaman daha fazlasını elde edebilirsiniz. Hiç bir zaman kendi ne olabileceğinizi veya ne olmayacağınızı unutmamalı ve farkında olmalısınız. Cömertliğiniz artıyor, büyük harcamalara kalkışmayın.



İKİZLER BURCU

Fiziksel olarak bu aralar bakımsız görünümdesiniz, kendinize bakın. Yabancı bir ülkede doğduysanız veya anne ya da babanız yabancı uyruklu ise size oralarda bir kapı açılma olasılığı var gibi ama her biriniz için değil bu. Eğer uygun formattaysanız diyorum. Klasik ikizler kararsızlığını göstermeyin. Kararsızlığı ve tembelliği bir yana bırakmalısınız. Her türlü ihtiyacınızı gözden geçirip, fazla zaman kaybetmeden bunları halletmelisiniz.

YENGEÇ BURCU

Resmi ilişkiler bazılarınızı uğraştırırken bazılarınız da flörtcü olacaklar, kalbiniz boşsa durumlar uygunsa mesele yok ama aksi halde iki misli sorun var, ona göre.. Çeşitli, geniş ilişkilerin yaşayabilirsiniz bunların bazılarının içi boş, bazılarının ise geleceğe yönelik yararları olacaktır ama bir zaman içinde. Öfkenizi yakınlarınıza yansıtmayın. Fırsatları değerlendirdiğiniz takdirde sadece kendinize değil çevrenize de oldukça faydalı olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Güneş bugünlerdeki transitleriyle sosyal ilişkilerinizi ve davranışlarınızı genişleterek bir yelpazeye benzetecek. Sosyal olarak kabul edilmenin sınırlandırılmasından hoşlanmayacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Beklenmedik ve sıra dışı arkadaşlıklar kurabilir, ummadığınız insanlarla tanışabilirsiniz. Ciddiye almayı hiç aklınıza getirmediğiniz bir ilişki birden bire sizin için çok değerli hale gelebilir.

BAŞAK BURCU

Aile için sorumluluk gerekecek, sevgili ya da eş için biraz daha fazlası olabilir bunu vermelisiniz. İhtiraslarınız, fiziksel olduğu gibi, insani prensipler doğrultusunda canlanacak veya ruhsal arayışlara yönelmek isteyeceksiniz. İlişkileri hevesle benimseyin, kabul edin sonra analizde bulunun, peşin hükümlerden kaçının. Arkadaşca tavırlar alın ve sık sık kanıtlayın.

TERAZİ BURCU

Karşıt cins ilişkilerinde cazibeniz iyi, heyecanlı ve ateşlisiniz, üstelik ilham gücünüz de yeterli. Aile içinde de sosyal olmayı sürdürün, çok işinize yarayacak. İlişkileri yönlendirmede duygulu olun ve çekimser kalmayın. Kendi içinizde düzensizsiniz, biraz daha derli toplu olmalı, düşüncelerinizi sırayla kullanmalısınız. Eski bir arkadaşınızla ilgili üzüntüleriniz olabilir.

AKREP BURCU

Aşk maceralarınıza, ilişkilerinize hatta evlilik yaşamınıza duygusal yönden kısıtlamalar ve engeller gelebilir, olsun deyin ve sanki maç seyredermişçesine dışardan izleyin. Bakalım neler olacak, eğer duruma hakimseniz ve yeterince bilginiz varsa sonuç asla kötü olmayacaktır. Hatta gelişmeler işinize dahi yarayabilir. Bu sıra genellikle tatlı dilli olmalısınız.

YAY BURCU

Red edilmek korkusu sizi bugün tedbirli olmaya itecek, sözlerinizi test edin. İlişkilerini daha fazla ilerletmek için çevrenizdeki insanları ustaca ve severek kullanmak zorundasınız. Bunu zorla değil, isteyerek yaparsanız sonuç sandığınızdan da iyi olabilir. Sosyal anlamda zekice ilişkiler ve iletişim, fiziksel veya duygusal tatminlerden daha önemlidir diyor ve burada kesiyorum.

OĞLAK BURCU

Daha dışa dönük, toplu aktiviteleri seveceksiniz. Tanıdıklarınızı ve arkadaşlarınızı cezbedeceksiniz, sosyal aktivitelere girişin ve yönetmek isteyin. Sanatsal yönünüz ve tasarım gücünüz iyi fakat bugün çok içten veya samimi ve de fazla heyecanlı olabilirsiniz. Sosyal stratejilerinizi bir daha gözden geçirin, küçük hatalar bazılarınızın tüm planlarını çökertebilir.

KOVA BURCU

Daha diplomatik hatta romantik olun. Bazı kovalar için hafif meşrep diyebilirler, neden olmasın ama zerafetle ve de kimseyi üzmeden. Hukuksal sorunlarınız varsa ilişkilerle yakından ilgilenin ve bu konuda iyi davranışları taktir edin. Başarısızlığa uğrayan ilişkiler sizi çok incitiyor, yeni ilişkilere girmeniz zorlaşıyor ve isteksiz oluyorsunuz ama birşey biter ve başka birşey başlar. Böyle bir tutumla istismarcıları kendinize çekiyorsunuz.

BALIK BURCU

Aslında siz karmaşık olmayan arkadaşlıklarda daha başarılısınız ama her zaman böyle olmaz tabii ki, yaşam çok renklidir, değil mi? Mizah anlayışınız iyi, manevi yapınız ise ruhani veya filozofik. Bazı balıklar önce de dediğim gibi bu ara çok kıskanç olurken kontrolu elde tutmak isteyecekler, bu psikoloji ilişkilere öncelik eğilimi olarak tanımlanabilir.

03



KOÇ BURCU

Sosyal güdüleriniz kesin, ilişkiler maddi ya da manevi iyi sonuçlar getirebilirler. Birine samimi ilgi gösterip duygusal olacaksınız. Bu kişi karşı cinsten ise dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve bir de daha anlayışlı olun. Sosyal olarak kısıtlanabilirsiniz ama bu işleri kolaylaştırır ve aynı şeyleri paylaştığınız insanlarla çabucak kaynaşırsınız.

BOĞA BURCU

Sadece ilişki olsun diye ilişkiye giren bir kişi olmaktan kaçının. Zaten az arkadaşınız var, bence biraz da başkalarını düşünün. Pratik ve idealistsiniz, bazılarınız öncelikle iş konusunda bağımsızlık isteyeceksiniz. Yeniliğe düşkünlüğünüz iyice belirginleşecek, başarılı olabilirsiniz. Yani yeni alanları araştırma cesaretiniz var. Kendi çıkarınız için değişiklikleri kabul etmek zorundasınız.

İKİZLER BURCU

Adım adım gelişen davranışlar sizi daha emin sonuçlara götürür. Bu ara kova insanlarından kaçının. Merkür'ün dengesizliği sizde iletişim kaosu yaratabilir ve sonuçta telefon müptelası olabilirsiniz. Grup faaliyetlerine katılın, enerjiniz yeterli olacak. Sinirlenmeye ve öfkelenmeye açıksınız ama soğukkanlı olursanız kaynak yaratmada ve organizasyonda başarılı olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Fiziksel enerjiniz o kadar yoğun ki, duygusal olarak kendinizi kontrol etmenizde yararlar görüyorum. Aile ve ev içi faaliyetler için fiziksel enerjinizi kullanın. Kıskançsınız ve özellikle bir dostunuzu farkında olmadan kıskanıyorsunuz. Koleksiyon merakınız artacak ama her Yay için değil tabii ki ama bu merak giderleri arttılabilir. Hırslısınız ve enerjiniz sizi kişisel hedeflere yöneltiyor.

ASLAN BURCU

Bugün daha etkinsiniz. İş ve aşk hayatlarında reddedilmeyi kolay kabullenmediğiniz için kendi kendinizi yiyorsunuz. Sinirsel enerjinize gem vurun hatta sinirlerinizi yıkayın, nasıl mı? Kolay, açık hava ve de sık sık su meditasyonu.. Değişik uğraşlarla fiziksel aktivitelerinizi sürdürün. Organizasyon kabiliyetiniz iyi ama dedikodu ya da önemli olmayan detaylar sizi sıkıyor.

BAŞAK BURCU

Bonkörsünüz ve bunu kanıtlamayı bu ara seviyorsunuz. Ama bunun salt iş yaşamınızda olması gerekmiyor. Her alanda kullanabilirsiniz. Yeter ki ilham eksik olmasın. Azimlisiniz ama egonuzun işe karışması bazen başarılarınızı engelleyebilir. Detaylardan kaçının ve boğulmayın. Bir diğer eksiğiniz motivasyon konusunda; Teşvik ederken kolaylıkla teşvik ediliyorsunuz ve bu da çelişkilere neden oluyor.

TERAZİ BURCU

İçgüdüsel reaksiyonlarınız uygun ve güçlü. Soyut kavramları fiziksel gerçeklere dönüştürme yeteneğine sahipsiniz. Ama buna karşın biraz tembelsiniz ve harekete geçmek için güvensizlik hissi duyuyorsunuz. Değişken davranışlar ve alışkanlıklar içerisindesiniz. Daha çabuk ve kararlı hareket edin. Duygusal ilişkilerinizde yaramaz durumlar varsa onlardan kurtulabilir ve yeni mutlu beraberlikler yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Evet, tezcanlısınız ama bu ara uykusuzluk çekiyorsunuz. Sürekli destek gereksinimi davranışlarınızı bölük pörçük yapıyor ve kendinizi tekrar etmenize neden oluyor. Fiziksel enerjiniz artınca da duygusal istekler harekete geçiyor. Bunlar biraz yorucu. Çabalarınız yoğun ve tek bir amaca yönelik olmalı. Yakın bir tarihte kendinizle ilgilenemeyecek kadar yoğun olacaksınız.

YAY BURCU

Birşey yaparken gerçek nedenleri ya çok iyi belirtin ya da sizce belirsizse saklayın. Çalışmalarınızdan elle tutulan sonuçlar ve ödüller bekliyorsunuz ama acele etmeyin. Kendinize dönük ilgi alanlarınız daha çok işinize yarayabilir. Organize olun ve enerjinizi aynı anda birçok uğraşa yöneltmek sizi zorlayabilir. Bilin ki, kabul edilmeye zorlanmadığınız taktirde geleneksel düşünceler daha olumlu sonuçlar verebilir.

OĞLAK BURCU

Zihniniz değişken ve mekanik eğer ilgileriniz yazı yazmaya, öğretmeğe, sağlığa, dekorasyon ya da modaya yönelik ise hata yapabilirsiniz ama üzülmeyin sezgileriniz işler pahalıya malolmadan sizi uyarabilir. Entellektüel meraklar içersindesiniz ama öğrenmenizin hızı belli değil. Olsun, vaktinizi iyi değerlendirin ve öğrendiklerinizi deney bankanıza yatırın.

KOVA BURCU

Düşünce ve davranışlarınızda ani ve kesin değişiklikler yapabilirsiniz oysa anında karar verme yeteneğiniz var, bunu hatırlayın ve kullanın. Sürüncemeli tartışmalardan kaçının. Fikirlerinizin iyi kullanılamamasının nedeni organizasyon yokluğu olabilir, buna yönlenin ve yönlendirin. Bugün ve belki de yarın sevdiğiniz birisi sizi çabuk kızdırabilir, kendinizi kontrol edin ve onu mazur görün..