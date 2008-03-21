Arabamı kenara çekip saatlerce ağladım

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Kendi adının düne kadar listede olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, “Son anda böyle bir gelişme oldu. Yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerin tanıtımda giydikleri tek tip kravattan dahi bana geldi. Listede yer almayacağımı öğrendiğimde arabamı yol kenarına çekip, saatlerce ağladım” dedi.

Albayrak, kendisinin koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve verilecek her türlü görevi yapacağını belirtirken, şunları söyledi:

“Benim tek oyum var, onu da yine Adnan Polat'a vereceğim. Çünkü bu işi en iyi şekilde yapabilecek kişi odur. Ama ben bugüne kadar hiç kimseyi satmadım. Allah benim içimdeki Galatasaray sevgisini almasın. Ama bana bu yapılan var ya... Hiçbir anlam veremiyorum. Ben hastaneden maç için dikişlerle, serumla, pijamalarımla kaçmış adamım. Dün bana 430 dikiş atılmış kadar yaralandım.”

Galatasaray'a zarar vermemek için daha fazla açıklama yapmayacağını da aktaran Abdurrahim Albayrak, “Ben görev alan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Artık her şey olmuş ve bitmiş. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır” diyerek sözlerini tamamladı.