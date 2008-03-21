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Futbol
A.A.
Haber Giriş: 21.03.2008 - 15:03,Son Güncelleme:

Arabamı kenara çekip saatlerce ağladım

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Arabamı kenara çekip saatlerce ağladım
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Galatasaray Kulübü'nde yarın yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adaylarından Adnan Polat'ın yönetim kurulu aday listesinde yer alması beklenen, ancak son anda adının çıkarıldığı öğrenilen Abdurrahim Albayrak, yaşananların kendisine büyük üzüntü verdiğini söyledi.

Kendi adının düne kadar listede olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, “Son anda böyle bir gelişme oldu. Yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerin tanıtımda giydikleri tek tip kravattan dahi bana geldi. Listede yer almayacağımı öğrendiğimde arabamı yol kenarına çekip, saatlerce ağladım” dedi.

Albayrak, kendisinin koyu bir Galatasaraylı olduğunu ve verilecek her türlü görevi yapacağını belirtirken, şunları söyledi:

“Benim tek oyum var, onu da yine Adnan Polat'a vereceğim. Çünkü bu işi en iyi şekilde yapabilecek kişi odur. Ama ben bugüne kadar hiç kimseyi satmadım. Allah benim içimdeki Galatasaray sevgisini almasın. Ama bana bu yapılan var ya... Hiçbir anlam veremiyorum. Ben hastaneden maç için dikişlerle, serumla, pijamalarımla kaçmış adamım. Dün bana 430 dikiş atılmış kadar yaralandım.”

Galatasaray'a zarar vermemek için daha fazla açıklama yapmayacağını da aktaran Abdurrahim Albayrak, “Ben görev alan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Artık her şey olmuş ve bitmiş. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

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