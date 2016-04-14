Anlaşmalar, sunumlar, yazışmalar

Ama kontrol dışına çıkan veya çıkabilecek durumlara rağmen Merkür Jüpiter görünümü ve yaklaşmakta olan Plüton açısı, yüksek ikna gücü, önemli anlaşmalar, şanslı görüşmeler, önemli pozisyondaki kişilerle randevular, bitirilen raporlar, hazırlanan dosyalar, evraklar, tamamlanan tezler, başlanılacak eğitimler, ufuk açan eğitimler, önemli sunumlar, yazışmalar, atılacak imzalar ve yapılacak anlaşmalar açısından şanslı günlerde olduğumuza işaret ediyor. Maddi başlıklı konularda önemli kararlarımız, adımlarımız veya yatırımlar da gündeme gelebilir. Yazılı ve sözlü olarak kendimizi en iyi şekilde gösterebileceğimiz zamanlardayız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel