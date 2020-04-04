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22 firmaya fiyat cezası

Murat YILMAZ
04.04.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan ve Reklam Kurulu’nca ceza kesilen 198 firmanın isimlerini açıkladı.

Firmalara toplamda 10 milyon 90 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Ankara’da da eczane, süpermarket ve internet üzerinden satış yapan 22 firmaya dezenfektan, kolonya ve maske ürünlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle toplamda 1 milyon 267 bin 816 TL idari para cezası kesildi. Başkent’te 6 eczaneye ceza kesilirken, firmalardan 11’ini internet üzerinden satış yapan yerler, 5’ini de perakende satış yapan market ve diğer işletmeler oluşturdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Nisan itibarıyla 81 Ticaret İl Müdürlüğü ve Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği kaydedildi. 

22 firmaya fiyat cezası
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 TL idari para cezası uygulanıyor.

Etiketler: Murat YILMAZ , fiyat

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