Analitik çalışmalar ve halledilmesi gereken işler

Zor sorunlara analitik yaklaşımlarda bulunabilir, araştırmalar yapabilir, bazı plan ve projelerimizi mükemmelleştirme şansı elde edebiliriz. Konusunda uzman ve tecrübeli kişilere danışabileceğimiz ya da hayatımızda önemli etkileri olabilecek ilişkiler veya iş birlikleri kurabileceğimiz günler. Ekip çalışmaları ve grup aktiviteleri için uygun birkaç gündeyiz. Akşamüstü saatlerine kadar, enerjimiz ve motivasyonumuz yüksek. İlerlemek akşam saatlerine göre daha kolay olabilir. Akşam saatlerinde ise, kararsızlık, çift yönlü durumlar, halsizlik veya belirsizlik ön plana çıkabilir. Rüyalarda artış var.

Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…