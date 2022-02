ANADOLU İPLİK YURT DIŞI YATIRIMLARINI ARTTIRACAK

Anadolu İplik, 1940’lara dayanan uzun geçmişi ve 2000’li yılların başlarında başlayıp günümüzde halen devam etmekte olan kapsamlı sanayi yatırımı hamleleri ile gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada tekstil alanındaki en büyük aktörlerden biri haline geldi. Üretim faaliyetlerine Tekirdağ Çerkezköy’deki 80 bin metrekare alana kurulu tesislerinde devam eden şirket, her geçen gün hem yatay hem de dikey büyümesini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

“Anadolu İplik, tüm üretim faaliyetlerini Avrupa’nın lider makine üreticileri olan Rieter ve Barmag’in teknolojilerini kullanarak gerçekleştirmekte olup, bu sayede dünyadaki diğer üreticilerle kalite, fiyat ve sürdürülebilirlik anlamında rekabet edebilecek güçtedir” diyen şirketin CEO’su Av. Gencin Kaya Kayıkçı, Anadolu İplik’in bu avantajları sayesinde aranan ve talep gören bir marka haline geldiğini belirtti

1-) Anadolu İplik tekstil sektöründe öncü bir firma. Anadolu İplik’i bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Anadolu İplik, 1940’lara dayanan uzun geçmişi ve 2000’li yılların başlarında başlayıp günümüzde halen devam etmekte olan kapsamlı sanayi yatırımı hamleleri ile gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada tekstil alanındaki en büyük aktörlerden birisidir. Hâlihazırda üretim faaliyetlerine Tekirdağ - Çerkezköy bölgesinde 80.000-m2 alana kurulu bulunan tesislerinde devam etmektedir. Kuruluşumuz her geçen gün hem yatay hem de dikey büyümesini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Anadolu İplik tüm üretim faaliyetlerini Avrupa’nın lider makina üreticileri olan Rieter ve Barmag teknolojilerini kullanarak gerçekleştirmekte olup böylelikle dünyadaki diğer üreticiler ile kalite, fiyat ve sürdürülebilirlik anlamında rekabet edebilecek güçtedir. Zaten bu avantajları sayesinde Anadolu İplik aranan ve talep gören bir marka haline gelmiştir.

Anadolu İplik, bugün özellikle naylon iplikte her çeşitlilikte iplik üreterek aktif spor giyimden çoraba, iç giyimden trikoya, medikal ve teknik tekstike ce hatta halıya kadar her tekstil grubuna ürün sunabilmektedir.

2-) Sektörünüzde markanızı nerede konumlandırıyorsunuz?

2000’li yılların başlarından itibaren sektörün naylon iplik ihtiyacını karşılamak adına yapılan yüksek teknolojili yatırımları ile sadece Türkiye’ye değil, şu an 20’den fazla ülkeye ihracat yapabilen bir Türk şirketi olarak Anadolu İplik, iplik imalatında Avrupa’nın sayılı beş sanayi kuruluşundan birisi haline gelmiştir, diyebilirim. Öte yandan ülkemiz bağlamında ise sektöründe lokomotif konumda bulunduğunu gururla söyleyebilirim.

Emek ve dürüstlüğü sermaye yapan, çevre duyarlılığını ve sürdürülebilir üretimi önceleyen ve kurulduğu günden bugüne dek yükselişini başarı ile sürdüren Anadolu İplik; kalite anlayışı, ürün çeşitliliği, müşteri memnuniyeti, hızlı servis imkânı ve doğru fiyat politikası ile ulusal ve uluslararası anlamda her zaman tercih sebebi olmuştur.

3-) 2021 yılı tekstil sektörü için nasıl bir yıl oldu?

2020 yılı ilk çeyreği itibariyle tüm dünyada etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını, maalesef tekstil sektöründe de olumsuz etkiler yaratmış ve sektörün özellikle imalat ve tedarik zincirinde denge taşlarını yerinden oynatmıştır. Sizlerin de takdir edeceği üzere, halen gerek ulusal gerekse uluslararası çapta COVID-19 salgınının etkileri tam olarak ortadan kaldırılabilmiş değildir. Dolasıyla 2021 yılı tekstil sektörüne COVID-19 salgının damgasını vurduğunu ifade edebilirim.

COVID-19 karşısında Anadolu İplik olarak, bir tarafta çalışanlarımızın ve kamunun sağlığını ön planda tutmak diğer tarafta üretim ve tedarik süreçlerinin devamını temin etmek gayesiyle hassas dengeyi sağlamaya azami ölçüde gayret ettik. Bu gayretimizi devletimizin çizdiği yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirmeye de büyük özen gösterdik. COVID-19 salgınının tüm sektörlerdeki yıkıcı etkilerine rağmen 2021 yılında başarılı yükseliş grafiğimizi sürdürmeye ve ülkenin alanında lideri olmaya devam ettiğimizi gururla söyleyebilirim.





Az önce bahsettiğim üzere 2021 yılında COVID-19 salgınının üretim ve tedarik zincirlerine yönelik olumsuz etkilerini azaltmak ve bunu yaparken de çalışanlarımızın sağlığını öncelemek en önemli gündem maddemiz olmuştur. Bu konuda Anadolu İplik olarak ciddi bir başarı sağladığımız kanaatindeyim.

Öte yandan sanayi kuruluşlarının önemli payı olan ve her geçen gün artan küresel ısınma ve iklim krizi sorunlarına karşı üretim süreçlerimizin tümünde revizyona giderek Anadolu İplik olarak “Yeşil Yol Haritası” dediğimiz bir plan ve programlar silsilesi çıkarttık. Bu kapsamda verimliliği ve enerji tasarrufunu arttıran birçok adım attık. Tesiste aydınlatma sağlayan tek bir lambanın tasarruflu olanı ile değiştirilmesinden tutun, enerji sarfiyatını ciddi anlamda düşüren çok büyük kompresörlerin alımına kadar enerji tasarrufunu arttıran küçük büyük her türlü tedbiri uygulamaya koyduk. Diğer taraftan biliyorsunuz çevreyi korumak sadece koruma tedbirlerini almak ile mümkün değildir. Mevcut korumaların aynı zamanda sürdürülebilir olması da gerekmektedir. İşte bu sebeplerle sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla örneğin naylon ipliği üretirken üretimin çeşitli aşamalarında zorunlu olarak oluşan döküntü olarak tanımlayabileceğim her türlü fireyi geri dönüştürebilmek bizim için öncelikli olmuştur. Bunu temin etmek için gerekli yatırımı yaptık ve böylece fire malzemesi; kırma, eritme, soğutma, lif haline getirme, kesme gibi değişik aşamalardan geçirilerek tekrar granül haline dönüştürülmekte, üretim sistemine geri beslenerek sürdürülebilir bir kaynak yaratılmakta ve aslında belki de israf edilecek olan ürünlerden dahi Anadolu İplik tekrar yeni bir ürün üretebilir hale gelmektedir.

Anadolu İplik sadece bir tekstil üretim kuruluşu değildir. Aynı zamanda çalışanları için Anadolu İplik büyük bir ailedir ve ailemizin her ferdi bizler için çok kıymetlidir. Bu sebeple 2021 yılında çalışanlarımızın sağlığı başta olmak üzere mesleki eğitimlerinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maddi ve manevi karşılıksız desteklerin sağlanması gibi birçok programı yürürlüğe koyduk.



