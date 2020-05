AMGEN, OSTEOPOROZ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

50 yaş üzeri her 3 kadından ve her 5 erkekten biri, kemik yapısında ve kemik kalitesinde azalmaya sebep olan osteoporoz riski ile karşı karşıya bulunuyor. Araştırmalar, kadınlarda görülen osteoporoza bağlı kırık vakalarının sayısının her yıl kalp krizi, meme kanseri ve inme vakalarının sayısından fazla olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, osteoporozda erken ve doğru tanının önemine dikkat çekiyor. Bilim odaklı yaklaşımı ile Amgen, bu “sessiz” hastalığa dikkat çekiyor.



Amgen, bu alanda faaliyette bulunan derneklerle işbirliği yaparak osteoporoz konusunda farkındalığın artırılması için projeler hayata geçiriyor. Amgen olarak mevcut ürünlerinin yanı sıra yeni tedavi seçeneklerini Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, “Osteoporoz alanında dernekler ile iş birliği içerisinde ortak projeler gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Osteoporoz Derneği ile “Kırılmayan Kadınlar” projesini hayata geçirdik. İzmir, Antalya ve İstanbul’da on ayrı noktada 50 yaş ve üzeri toplam 1.454 kadının kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesine öncülük ettik” dedi.

“KEMİKLERİ DEĞİL REKORLARI KIRIN” KAMPANYASI İLE GUİNNESS DÜNYA REKORU KIRILDI

2019 yılında Amgen’ın katkılarıyla, osteoporoz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla dünya genelinde 10 ülkede başlatılan “Kemikleri Değil Rekorları Kırın” sağlık kampanyası kapsamında 24 saatte yapılan osteoporoz taramaları ile Guinness Dünya Rekoru’na imza atıldı. Amgen’ın Guinness Dünya Rekorları işbirliği ve yerel sağlık ortaklarıyla aynı anda gerçekleştirilen taramalara dünya genelinde 3 bin kişi katıldı. Taramaların Türkiye’deki ayağının Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Berkman, “Kemikleri zayıflatan ve kırılma ihtimalini artıran tıbbi bir sorun olan osteoporoz riskini belirlemek amacıyla hayata geçirilen kampanyamız büyük ilgi gördü. İzmir Forum Bornova’da dünya ile aynı anda gerçekleştirilen programda 401 kişiye tarama yapıldı” diye konuştu. Güldem Berkman, her sene 20 Ekim Dünya Osteoporoz günü kapsamında dernekler ile işbirliği içerisinde farklı etkinlikler düzenleyerek osteoporoza ve hastaların hayatını olumsuz yönde etkileyen etkilerine dikkat çekmeye devam edeceklerini söyledi.



Bu yıl ise 8 Mart Kadınlar Günü’nde Türkiye Osteoporoz Derneği ile iş birliği içerisinde osteoporozda farkındalığı artırmak ve halkın bilinçlendirilmesi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemizi başarıyla tamamladık. İzmir Agora AVM’de gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, “Kemikler Sağlam, Hayata Devam” sloganı ile osteoporozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve erken tanının önemi vurgulanarak ücretsiz kemik taramaları yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi hastanelerinden değerli hekimlerimizin katılımı ile 181 hastaya topuk ölçümü gerçekleştirildi ve hekimlerimiz tarafından sonuçlar değerlendirildikten sonra hastalar bilgilendirildiler.



Bu doğrultuda Amgen’ın International Osteoporosis Foundation ile global olarak yürütülen ve tüm dünyada “Capture the Fracture-Kırığı Yakala” projesi altında kurulan “Fracture Liaison Service (FLS)- Kırık İrtibat Servisi” Türkiye’de üç merkezde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi’nde açıldı. Berkman, Amgen’ın bundan sonraki dönemlerde de Türkiye’de FLS yaygınlaştırılması için yeni projelere destek olmayı amaçladığını sözlerine ekledi.





TANININ ERKEN VE DOĞRU ŞEKİLDE KONMASI ÖNEMLİ

Amgen Türkiye ve Gensenta Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, görmezden gelindiği takdirde osteoporozun kişinin yaşam kalitesinde önemli bir düşüşe sebep olabileceğini vurguladı. Dr. Yeşilboğaz, özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda menopoz sonrası osteoporoz risk faktörlerinin olup olmadığının belirlenmesi, risk altındakilerde kemik dansitometri tetkiki yapılması gerektiğini belirterek “65 yaş ve üstü tüm kadınlarda, 70 yaş ve üstü tüm erkeklerde hiçbir risk faktörü olmayıp, sağlıklı olsalar da kemik taraması yapılması gerekiyor. Bir kez kırık geçirildiyse ikincil kırığın oluşmaması için önlem alınmalı” dedi.



Menopoz sonrası osteoporozun tedavi edilebildiğini ve kırıkların önlenebildiğine dikkat çeken Dr. Yeşilboğaz, tedaviye bağlı kalma ve uygun tedavi sayesinde kadınların kemik sağlığının iyileştirilebildiğini ve yaşam tarzlarını korumalarının sağlanabildiğini söyledi. Dr. Yeşilboğaz, “Osteoporoz genellikle “sessiz” bir hastalık olarak adlandırılır. Bu hastalığa yakalananlar kemik kaybını göremez veya hissedemez. Birçok kişi kemik kırılana kadar hastalığın farkına varmaz. 50 yaşın üzerindeki her üç kadından birinin hayatı boyunca osteoporoz nedeniyle bir kemiği kırılır. Görmezden gelinirse, osteoporoz kendi başınıza dolaşma kabiliyetinizi tehlikeye atabilir. Osteoporoz tanısının erken ve doğru şekilde konması oldukça önemli” diye konuştu.

İlandır