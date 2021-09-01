Amazon Türkiye’nin Okula Dönüş Fırsatları başladı

Amazon.com.tr müşterileri Okula Dönüş Fırsatları kapsamında not defterlerinden kurşun kalemlere, ders kitaplarından sırt çantalarına kadar geniş bir seçkiden binlerce ürüne yüzde 60’a varan indirimlerle sahip olabiliyor.

Amazon.com.tr, yeni eğitim yılı için ihtiyaç duyulan binlerce üründe cazip fırsatlar ve indirimler içeren Okula Dönüş Fırsatları kampanyasını duyurdu. Öğrenciler ve aileleri için ister okulda ister evde başlayacak eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde fırsatlar sunan kampanya, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere bilgisayar, yazıcı, kitap, kırtasiye, sırt çantası ve giyimden, sağlıklı bir beslenme çantasının olmazsa olmazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinden binlerce üründe özel indirimler sunuyor. Amazon.com.tr müşterileri okula dönüş sezonu boyunca Puma, Faber-Castell, Rotring, HP, LG, MSI, Lego, Adidas, Koton, Chicco gibi markalardan popüler ürünlere cazip fırsatlarla ulaşabilirken, Amazon Prime ile sınırsız, hızlı ve ücretsiz kargo imkanlarının keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü, Richard Marriott, "Yeni bir eğitim yılına başlamak, tüm aile için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Biz de binlerce harika fırsatta yüzde 60'a varan indirimler sunarak müşterilerimizin okula hazırlanmalarına yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. Okula Dönüş kampanyamız, ilk defa okula başlayacak miniklerden şehre dönen ve sağlıklı bir beslenme çantası hazırlamaya hazırlanan ebeveynlerden, kampüsteki hayata hazırlanan üniversite öğrencilerine kadar herkes için bir şeyler sunuyor. Okula Dönüş etkinliğimiz, her yaştan öğrenciye sınıfta bir adım önde olmak için ihtiyaç duyacakları olmazsa olmazları sunarken ebeveynlerin bile okula dönmek istemelerine yol açacak,” dedi.

Amazon.com.tr’nin Okula Dönüş fırsatlarından öne çıkanlar:

Amazon.com.tr’nin Okula Dönüş Fırsatları kampanyası, karakterini ve yaratıcılığını ortaya koymak isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri için parlak renkli sırt çantalarından masalarında uzun saatler geçiren lise öğrencilerine destek olacak teknolojik cihazlara kadar, her yaştan öğrenci için farklı ürünlerde cazip indirim ve fırsatlar sunuyor.

Elektronik: Seçili HP dizüstü bilgisayarlarda %20'ye varan indirim, Seçili Anker powerbank'lerde %40'a varan indirim, Seçili Acer, MSI, Viewsonic marka ürünlerde indirim, Seçili Baseus bilgisayar aksesuarlarında %30'a varan indirim, Seçili LG monitörlerde %20'ye varan indirim, Seçili klavyelerde %30'a varan indirim, Seçili HP yazıcılarda %25'e varan indirim

Seçili HP dizüstü bilgisayarlarda %20'ye varan indirim, Seçili Anker powerbank'lerde %40'a varan indirim, Seçili Acer, MSI, Viewsonic marka ürünlerde indirim, Seçili Baseus bilgisayar aksesuarlarında %30'a varan indirim, Seçili LG monitörlerde %20'ye varan indirim, Seçili klavyelerde %30'a varan indirim, Seçili HP yazıcılarda %25'e varan indirim Kırtasiye Malzemeleri: Seçili defter, bloknot ve kağıt ürünlerinde %60'a varan indirim, Seçili dosya, klasör ve çeşitli ofis gereçlerinde %60'a varan indirim, Seçili Faber-Castell ürünlerinde %60'a varan indirim, Seçili okul aktivite ve boya ürünlerinde %60'a varan indirim, Seçili Rotring ürünlerinde %50'ye varan indirim, Seçili Scrikss ürünlerde %50'ye varan indirim

Seçili defter, bloknot ve kağıt ürünlerinde %60'a varan indirim, Seçili dosya, klasör ve çeşitli ofis gereçlerinde %60'a varan indirim, Seçili Faber-Castell ürünlerinde %60'a varan indirim, Seçili okul aktivite ve boya ürünlerinde %60'a varan indirim, Seçili Rotring ürünlerinde %50'ye varan indirim, Seçili Scrikss ürünlerde %50'ye varan indirim Kitap: Seçili eğitim kitaplarında %40'a varan indirim, Seçili yabancı kitaplarda %40'a varan indirim, Seçili çok satan kitaplarda %70'e varan indirim

Seçili eğitim kitaplarında %40'a varan indirim, Seçili yabancı kitaplarda %40'a varan indirim, Seçili çok satan kitaplarda %70'e varan indirim Çocuk giyim ve aksesuar: Seçili Puma çocuk ayakkabı ve sırt çantalarında %50’ye varan indirim, Seçili Sketchers bebek ayakkabılarında %50’ye varan indirim, Seçili Adidas çocuk ayakkabılarında %50’ye varan indirim, Seçili Defacto çocuk ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili Koton çocuk ürünlerinde %40'a varan indirim

Seçili Puma çocuk ayakkabı ve sırt çantalarında %50’ye varan indirim, Seçili Sketchers bebek ayakkabılarında %50’ye varan indirim, Seçili Adidas çocuk ayakkabılarında %50’ye varan indirim, Seçili Defacto çocuk ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili Koton çocuk ürünlerinde %40'a varan indirim Oyuncak: Seçili eğitici oyuncaklar ve bebek oyuncaklarında %40'a varan indirim, Seçili kutu oyunları, hobi oyuncakları ve yapbozlarda %30'a varan indirim, Seçili oyuncak figürler, peluş oyuncaklar ve oyun setlerinde %30'a varan indirim, Seçili Play-Doh oyun hamurlarında %45'e varan indirim, Seçili LEGO ürünlerinde %45'e varan indirim

Seçili eğitici oyuncaklar ve bebek oyuncaklarında %40'a varan indirim, Seçili kutu oyunları, hobi oyuncakları ve yapbozlarda %30'a varan indirim, Seçili oyuncak figürler, peluş oyuncaklar ve oyun setlerinde %30'a varan indirim, Seçili Play-Doh oyun hamurlarında %45'e varan indirim, Seçili LEGO ürünlerinde %45'e varan indirim Bebek: Seçili bebek arabalarında %40'a varan indirim, Seçili bebek banyo ve bakım ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili bebek beslenme ürünlerinde %50'ye varan indirim, Seçili Chicco ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili Philips Avent ürünlerinde %30'a varan indirim, Seçili BeSafe oto koltuklarında %40'a varan indirim

Seçili bebek arabalarında %40'a varan indirim, Seçili bebek banyo ve bakım ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili bebek beslenme ürünlerinde %50'ye varan indirim, Seçili Chicco ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili Philips Avent ürünlerinde %30'a varan indirim, Seçili BeSafe oto koltuklarında %40'a varan indirim Gıda ve içecek: Seçili hazır gıda ve konserve ürünlerde %50'ye varan indirim, Seçili kuruyemiş ve kuru meyvelerde %30'a varan indirim, Seçili tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarda %35'e varan indirim, Seçili baharatlarda %50'ye varan indirim, Seçili kahvaltılık ürünlerde %45'e varan indirim, Seçili kahvelerde %30'a varan indirim, Seçili siyah çay ve bitki çaylarında %40'a varan indirim

Seçili hazır gıda ve konserve ürünlerde %50'ye varan indirim, Seçili kuruyemiş ve kuru meyvelerde %30'a varan indirim, Seçili tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarda %35'e varan indirim, Seçili baharatlarda %50'ye varan indirim, Seçili kahvaltılık ürünlerde %45'e varan indirim, Seçili kahvelerde %30'a varan indirim, Seçili siyah çay ve bitki çaylarında %40'a varan indirim Temizlik: Seçili bulaşık deterjanlarında %40'a varan indirim, Seçili Command, Scotch-Brite, ScotchBlue marka ürünlerde indirim, Seçili ev temizlik ürünlerinde %40'a varan indirim

Seçili bulaşık deterjanlarında %40'a varan indirim, Seçili Command, Scotch-Brite, ScotchBlue marka ürünlerde indirim, Seçili ev temizlik ürünlerinde %40'a varan indirim Kişisel Bakım: Seçili ağız bakım ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili deodorant ve parfümlerde %40'a varan indirim, Seçili L'Oreal Paris ve Elseve ürünlerinde %30'a varan indirim, Seçili saç boyalarında %40'a varan indirim, Seçili Oral-B ürünlerinde %40'a varan indirim, Seçili ruj ve oje ürünlerinde %50'ye varan indirim, Seçili şampuan ve saç bakım ürünlerinde %40'a varan indirim

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